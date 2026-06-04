El Día del Medioambiente 2026, una llamada de emergencia para la acción climática

Redacción Medioambiente, 4 jun (EFE).- El Día del Medioambiente 2026, que se celebra este viernes, es para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una llamada de emergencia global para concienciar sobre la necesidad de acción ambiental, en un momento decisivo para la entidad debido al ascenso de temperaturas anual superior a 1,5 ºC.

En 1972, la ONU creó el Día del Medioambiente y así informar a la población de la necesidad de cuidar el planeta; 54 años después, en pleno 2026, la emergencia es tal que el lema de este aniversario es "Acción climática".

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El calentamiento global es el principal problema para la organización y su secretario ejecutivo para el Cambio Climático, Simon Stiell, ha señalado recientemente que los principales motivos de su aumento son "la adicción mundial a la quema de carbón, petróleo y gas; así como la destrucción de los bosques".

Las olas de calor, cada vez más habituales, son para el mandatario culpa del calentamiento global generado por el ser humano y la ciencia "demuestra que son cada vez más extremas".

El gran problema que enfrenta la humanidad, el de limitar el calentamiento global a máximo 1,5 ºC al año, compromiso adquirido en el Acuerdo de París y firmado en 2015, está "siendo superado", de acuerdo con la ONU.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presenta un conjunto de alternativas para poder combatir el aumento de las temperaturas y sus consecuencias.

La energías renovables, una de las soluciones, superaron a la electricidad generada con carbón a nivel mundial en 2025 por primera vez en la historia moderna, como revela un informe del laboratorio de ideas británico Ember; asimismo, tiene cada vez más presencia la movilidad eléctrica.

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La construcción de edificios sostenibles para reducir el consumo de energía y la reducción del desperdicio alimentario son otras opciones.

Las ciudades son responsables del 70 % de las emisiones de efecto invernadero, dice la ONU, lo que las convierte en una de las principales causas del cambio climático.

Su rediseño es fundamental para combatir el incremento de las temperaturas, ya que si son concebidas de manera compacta, transitable y con un adecuado sistema de transporte público, pueden reducir gran parte de la huella de carbono que actualmente generan.

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Por otro lado, la restauración de los ecosistemas es clave, puesto que los bosques, los océanos, los humedales y los suelos son sumideros de carbono y en buen estado mejoran la calidad del aire.

En este sentido un estudio de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management (BSM-UPF) en colaboración con Fundación Naturgy y Nactiva revela que más de la mitad el PIB mundial depende de los ecosistemas.

La República de Azerbaiyán será la anfitriona del Día del Medioambiente 2026 y el acto de conmemoración mundial tendrá lugar en la capital, Bakú.