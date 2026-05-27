Chacra y Campo

¿Cuáles son las claves para mejorar el rendimiento agrícola en regiones semiáridas?

El especialista Diego Rotili destacó que el potencial de los cereales de invierno depende cada vez más del diagnóstico preciso de cada lote, el manejo integral de nutrientes y decisiones ajustadas al ambiente y la fecha de siembra

Guardar
Google icon
Mapa en acuarela del ciclo ENSO, mostrando tres fases: El Niño (rojo, con sequía), Fase Neutral (verde, con nubes y campos) y La Niña (azul, con lluvia y hielo).
El especialista Diego Rotili, aseguró que "resulta más relevante analizar las condiciones heredadas del año anterior que enfocarse exclusivamente en los pronósticos de eventos Niño o Niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las innovaciones para nutrir efectiva y responsablemente cultivos y pasturas? ¿Y las estrategias necesarias para maximizar el rendimiento de los cereales de invierno en ambientes semiáridos y subhúmedos? El especialista Diego H. Rotili, de la Facultad de Agronomía de la UNLPam y CREA, sostuvo que la clave productiva ya no pasa sólo por la tecnología disponible, sino por entender qué ocurre en cada lote y adaptar el manejo en consecuencia.

Según explicó el especialista, el rendimiento potencial surge de la interacción entre múltiples variables ambientales y de manejo. “Eso implica que para la empresa de producción agropecuaria el portafolio de productos es cada lote con sus características particulares y manejo adaptado a esas características”, advirtió Rotili, al remarcar la importancia de los diagnósticos ecofisiológicos y climáticos previos a cualquier decisión agronómica.

PUBLICIDAD

En relación con las perspectivas climáticas, el investigador consideró que resulta más relevante analizar las condiciones heredadas del año anterior que enfocarse exclusivamente en los pronósticos de eventos Niño o Niña. En ese marco, señaló que la disponibilidad de agua en napa al momento de la siembra se consolidó como una de las variables más determinantes en regiones semiáridas y subhúmedas.

Diego Rotili, docente de la Universidad Nacional de La Pampa
El especialista Diego Rotili, recomendó “medir las napas, analizar la prospectiva y tomar decisiones en base a la interacción de las variables lote, clima y fecha de siembra” (Fertilizar AC)

“Hay una buena recarga otoñal, y lo que sí es una buena señal para los cultivos de invierno es la profundidad relativa de la napa”, afirmó Rotili. Además, destacó que “la productividad con esta reserva estaría en los máximos estimados, porque el 90% de los lotes están en capacidad de campo”. Por eso, recomendó “medir las napas, analizar la prospectiva y tomar decisiones en base a la interacción de las variables lote, clima y fecha de siembra”.

PUBLICIDAD

La fecha de implantación también apareció como uno de los factores más sensibles en el rendimiento final, según detalló el especialista durante el Simposio Regional de Fertilidad realizado La Pampa. “En promedio en la región Oeste de Buenos Aires y este de La Pampa la fecha de siembra tiene un efecto negativo de 13 kg/ha/día de atraso luego de los últimos 10 días de mayo. En el caso de los lotes de máxima productividad potencial esa pérdida aumenta a 19 kg/ha/día de atraso”, alertó el director de Agroinnova.

Las claves: clima, napas y nutrición

Una vez definidos lote, genética y fecha de siembra, Rotili explicó que recién allí es posible avanzar sobre el manejo de insumos para potenciar el rendimiento. Según indicó, los manejos CREA se ubican en promedio 13% por encima de los esquemas convencionales, mientras que el manejo integral de macronutrientes aporta un 8% adicional. En ese sentido, destacó la importancia de trabajar con estrategias de largo plazo que incluyan nitrógeno, azufre, zinc y fósforo. “Si al trigo le falta fósforo, le falta rendimiento, y si estamos muy lejos del umbral perdemos eficiencia en todo el proceso”, precisó.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaTrigoFenómeno El NiñoCiclo EnsoFertilización

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triquinosis: las claves para prevenir una enfermedad que reaparece cada invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas crece la elaboración casera de chacinados y embutidos. Especialistas recuerdan qué cuidados son fundamentales para evitar riesgos

Triquinosis: las claves para prevenir una enfermedad que reaparece cada invierno

La chicharrita empieza a retroceder: el frío frena las poblaciones y aleja nuevos daños en maíz

El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis confirmó comportamientos dispares según la región, aunque destacó que las heladas y la amplitud térmica empiezan a limitar la presencia del vector

La chicharrita empieza a retroceder: el frío frena las poblaciones y aleja nuevos daños en maíz

Baja de retenciones al agro: “una señal positiva”, aunque “persisten desafíos estructurales”

Un informe elaborado por la Fundación Mediterránea destacó que la reducción de derechos de exportación mejora los incentivos para el sector agropecuario con un costo fiscal acotado, aunque remarcó que la presión tributaria sigue siendo elevada, especialmente en soja

Baja de retenciones al agro: “una señal positiva”, aunque “persisten desafíos estructurales”

Fertilización bajo la lupa: planificar el manejo nutricional gana peso en una campaña desafiante

Especialistas remarcan la necesidad de diseñar estrategias de fertilización más eficientes para sostener la productividad y optimizar el uso de insumos

Fertilización bajo la lupa: planificar el manejo nutricional gana peso en una campaña desafiante

Las exportaciones agroindustriales crecieron 16,2% en el primer cuatrimestre

El Consejo Agroindustrial Argentino destacó el fuerte aporte de las economías regionales y los cultivos de invierno, en un contexto donde la agroindustria volvió a consolidarse como uno de los principales motores de generación de divisas del país

Las exportaciones agroindustriales crecieron 16,2% en el primer cuatrimestre

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Josh Jacobs, corredor de los Packers, fue arrestado por cargos de abuso doméstico en Wisconsin

Habló Scaloni antes de dar la lista de Argentina para el Mundial: las dudas, por qué excluyó a Dybala y el caso de Nico Paz

Ganó la carrera más ajustada de la historia por 18 milésimas de segundo y se llevó un premio sin precedentes en las 500 Millas de Indianápolis

Escándalo en Roland Garros: un entrenador argentino terminó su relación con un tenista en medio del torneo

TELESHOW

La crisis de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: acusaciones, insultos y la amenaza de una salida anticipada

La crisis de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: acusaciones, insultos y la amenaza de una salida anticipada

Moria Casán y María Fernanda Callejón hablaron de su fuerte cruce televisivo: “Es lo peor que me podés hacer”

Sofía Jujuy redobló la apuesta tras las críticas por un casting: “Si se quedaron con ganas de la actriz, prepárense”

Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso: “Ahora sí esto es verdad”

Mario Pergolini, Carlos Tévez y Mora Godoy dijeron presente en la reapertura del Teatro Santa María

INFOBAE AMÉRICA

Abogados laboralistas recomiendan reglas claras en empresas ante el Mundial de fútbol en El Salvador

Abogados laboralistas recomiendan reglas claras en empresas ante el Mundial de fútbol en El Salvador

Kristy Villacorta, la joven esgrimista que lleva el sueño de El Salvador rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Panamá decomisa ropa impregnada con droga que iba rumbo a España

Boca Chica inicia ambicioso plan de renovación turística con una inversión de USD 338,467

La conferencia Abrelatam/ConDatos 2026 se realizará en Guatemala