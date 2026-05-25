Chacra y Campo

Las exportaciones agroindustriales crecieron 16,2% en el primer cuatrimestre

El Consejo Agroindustrial Argentino destacó el fuerte aporte de las economías regionales y los cultivos de invierno, en un contexto donde la agroindustria volvió a consolidarse como uno de los principales motores de generación de divisas del país

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Vista aérea de un puerto de carga al atardecer con interminables filas de contenedores coloridos, grúas portuarias gigantes, barcos de carga y camiones.
El desempeño exportador de la agroindustria permitió el ingreso adicional de USD 2.337 millones para la economía argentina en comparación con el año pasado, indica un reporte del Consejo Agroindustrial Argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y abril, la agroindustria acumuló ventas externas por USD 16.804 millones, cifra que representa un incremento interanual del 16,2% respecto del mismo período de 2025. Así se desprende de un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en el que se destacó el crecimiento sostenido de las exportaciones del sector durante el primer cuatrimestre de 2026.

Según el informe, el desempeño exportador permitió el ingreso adicional de USD 2.337 millones para la economía argentina en comparación con el año pasado. En marzo, el acumulado alcanzaba los USD 12.218 millones y, tras el cierre de abril, el monto total continuó creciendo impulsado por el dinamismo de distintos complejos productivos.

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Durante abril de 2026, las colocaciones externas de la agroindustria totalizaron USD 4.542 millones. En términos interanuales, el sector exportó USD 650 millones más que en abril de 2025, ratificando la tendencia positiva observada a lo largo del año y el peso estratégico de la agroindustria en la inserción internacional de la economía argentina.

Exportaciones agroindustriales argentinas - Abril 2026
Evolución de las exportaciones de la agroindustria en la Argentina desde 2019 hasta el primer cuatrimestre de 2026 (CAA)

El relevamiento mostró además desempeños dispares entre las distintas cadenas de valor. Los complejos de girasol, trigo y carne vacuna junto al cuero vacuno fueron los que más contribuyeron al crecimiento neto de las exportaciones, aportando el mayor volumen de divisas adicionales. En tanto, los sectores porcino, girasolero y de legumbres lideraron el crecimiento relativo en términos porcentuales.

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No obstante, el informe también señaló que algunos complejos actuaron como factor de moderación del crecimiento general. Entre ellos se ubicaron la soja, el sector manisero y el avícola, que registraron caídas o menores niveles de dinamismo respecto del año anterior, amortiguando parcialmente el avance del índice exportador global.

En el plano macroeconómico, el CAA indicó que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), calculado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), registró en abril una caída del 2% frente a marzo de 2026 y quedó 1% por debajo del promedio observado durante 2025.

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