Chacra y Campo

Las lluvias frenaron al agro, marcando una caída de la actividad en abril

Demoras en la cosecha, problemas logísticos y menor ritmo industrial impactaron sobre la cadena agropecuaria

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Índice de actividad de la cadena agropecuaria correspondiente a abril de 2026
Afectada por las lluvias, la actividad de la cadena agropecuaria cayó en abril pero se mantuvo en niveles elevados (BCR)

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, registró en abril una caída mensual desestacionalizada del 2,6%, en un escenario marcado por las intensas lluvias que complicaron tanto las tareas de cosecha como el transporte de mercadería. Pese a esta retracción coyuntural, el indicador se mantuvo en niveles elevados y se ubicó 16,5% por encima del registrado en abril de 2025.

El informe señala que ocho de las doce variables que integran el índice mostraron caídas mensuales durante abril. Entre las principales incidencias negativas se destacó el retroceso del 3% en el avance de las labores agrícolas, afectadas especialmente por las demoras en la cosecha de soja. A esto se sumó una baja del 3,4% en las exportaciones de los principales complejos agropecuarios, condicionadas por las persistentes precipitaciones y las dificultades logísticas para trasladar la mercadería hacia los puertos.

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Las complicaciones climáticas también impactaron sobre la actividad ganadera. La faena bovina cayó 1,8% respecto de marzo, mientras que la aviar y la porcina retrocedieron 1% y 0,4%, respectivamente. Además, la producción de leche mostró una baja mensual del 1%. En el segmento industrial, la molienda de soja disminuyó 2,2% y la de trigo retrocedió 0,3%, reflejando una desaceleración parcial de la actividad agroindustrial.

Actividad de la cadena agropecuaria argentina: variación interanual
Analizando las variaciones interanuales, se evidencia un sólido desempeño del sector durante el último año, mostrando una tasa de cambio interanual del 16,5%, indica el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

Sin embargo, no todos los sectores mostraron resultados negativos. La molienda de cebada creció 1,1% mensual y la de girasol avanzó 0,8%, impulsada por una campaña de elevada producción. También se observaron mejoras en el sector de biocombustibles, con aumentos estimados del 0,9% en biodiesel y del 0,2% en bioetanol, en un contexto de mayor procesamiento industrial.

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En la comparación interanual, el desempeño del agro continúa mostrando una recuperación sólida. Diez de las doce series relevadas se ubicaron por encima de los niveles observados un año atrás. La producción primaria registró un incremento del 22,4%, impulsada por la histórica cosecha de girasol y el avance de una campaña récord de maíz. En paralelo, el subíndice IACA-Agroindustria creció 0,2% interanual gracias a mejoras en molienda, producción láctea y biocombustibles.

Por último, el informe destacó el fuerte desempeño del sector exportador, cuyo subíndice mostró una suba interanual del 20,8%, apuntalado por los complejos maíz, girasol y lácteo. En el caso de la actividad porcina, la faena se ubicó cerca de un 10% por encima de abril del año pasado, consolidando la tendencia expansiva de los últimos meses. Aunque las lluvias frenaron parcialmente el ritmo de actividad en abril, los elevados niveles de producción de la campaña 2025/26 siguen sosteniendo un panorama positivo para la cadena agropecuaria.

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