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Biofertilizantes en papa: evalúan una tecnología que elevó hasta 7 toneladas por hectárea los rindes

Ensayos mostraron que el uso de biofertilizantes junto con esquemas tradicionales mejoró el rendimiento y optimizó la absorción de nutrientes

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En Traslasierra, productores avanzan junto al INTA en el uso de riego por goteo subterráneo en papa para optimizar el agua y sumar precisión al manejo
Ensayos mostraron que el uso de biofertilizantes junto con esquemas tradicionales mejoró el rendimiento y optimizó la absorción de nutrientes (inta)

En los suelos del pedemonte tucumano, cada campaña de papa pone a prueba el equilibrio entre productividad y manejo intensivo. Allí, donde la producción temprana ocupa un lugar estratégico dentro de las economías regionales, sostener los rindes sin comprometer la calidad del suelo se transformó en uno de los principales desafíos para los productores.

En ese escenario, especialistas del INTA evaluaron durante tres campañas el comportamiento de biofertilizantes aplicados junto con esquemas convencionales de fertilización en lotes comerciales de papa Spunta. Los resultados mostraron incrementos de hasta 6,9 toneladas por hectárea, además de mejoras en la eficiencia del uso de nutrientes.

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La investigación se enfocó en biofertilizantes formulados con Azospirillum sp., microorganismos promotores del crecimiento vegetal incorporados al momento de la plantación. El estudio se desarrolló en un sistema caracterizado por altas dosis de fertilizantes químicos y condiciones de manejo intensivo propias del cultivo de primicia.

Con fertilizantes y estimulantes se potencia la productividad de la papa
Este tipo de innovaciones representan una oportunidad concreta para avanzar hacia modelos productivos más eficientes y rentables

Una búsqueda para sostener los rindes

En Tucumán, la producción de papa ocupa miles de hectáreas y tiene fuerte impacto económico. En ese contexto, el manejo de la fertilización adquiere un rol central para mantener la productividad y preservar las condiciones del suelo.

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Rolando Quiroga, especialista del INTA Aguilares, destacó que “en una provincia como Tucumán, donde el cultivo de papa ocupa miles de hectáreas y tiene fuerte impacto económico, este tipo de innovaciones representan una oportunidad concreta para avanzar hacia modelos productivos más eficientes y rentables”.

Los ensayos permitieron analizar el aporte de microorganismos capaces de favorecer la absorción de nutrientes y reducir pérdidas por lixiviación o volatilización. Según los especialistas, este efecto contribuye a optimizar el uso de insumos dentro de sistemas agrícolas de alta exigencia.

El aporte de los microorganismos

Las evaluaciones se realizaron durante tres campañas en la localidad de Los Sarmientos, en el departamento Río Chico. Allí, los lotes tratados con biofertilizantes registraron rendimientos superiores respecto al testigo en cada una de las campañas analizadas.

En términos generales, la incorporación de esta tecnología permitió incrementos de entre 4,8 y 6,9 toneladas por hectárea, un resultado que representa un impacto económico relevante para los productores.

Los resultados preliminares consolidan el potencial de los insumos biológicos como estrategia de intensificación sostenible, especialmente en sistemas donde el uso intensivo de fertilizantes químicos puede afectar la calidad del suelo y su microbiología.

Una herramienta para sistemas más eficientes

Además del aumento de rendimiento, los investigadores remarcaron que el uso de biofertilizantes también contribuye a mejorar el aprovechamiento de nutrientes y a preservar la salud del suelo.

Quiroga explicó que “los resultados obtenidos confirman que la aplicación de biofertilizantes no solo mejora los rendimientos del cultivo de papa, sino que también contribuye a optimizar el uso de nutrientes y a preservar la salud del suelo”.

Este abordaje permitió validar la tecnología en condiciones reales de producción y avanzar en la evaluación de herramientas biológicas aplicadas a uno de los cultivos más representativos de Tucumán.

Fuente: Inta

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