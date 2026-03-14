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Bovino Criollo: la raza que vuelve a ganar lugar en la ganadería argentina

Por su rusticidad, fertilidad y adaptación a distintos ambientes, el Bovino Criollo se consolida como una alternativa productiva clave para la ganadería argentina

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Por su rusticidad, fertilidad y
Por su rusticidad, fertilidad y adaptación a distintos ambientes, el Bovino Criollo se consolida como una alternativa productiva clave para la ganadería argentina (inta)

En un escenario productivo cada vez más desafiante, donde los sistemas ganaderos deben adaptarse a ambientes diversos y sostener niveles estables de producción, el Bovino Criollo vuelve a posicionarse como una alternativa con fuertes ventajas.

Su capacidad de adaptación, su eficiencia reproductiva y su estabilidad productiva explican el renovado interés por esta genética dentro de la ganadería argentina.

El Bovino Criollo Argentino reúne una combinación de atributos que responden de manera directa a las necesidades actuales de la producción. Rusticidad, fertilidad, facilidad de parto, sanidad y mansedumbre forman parte de un conjunto de características que le permiten sostener un desempeño productivo consistente incluso en condiciones exigentes.

Según explicó Carlos Reising, investigador del INTA y coordinador de proyectos vinculados a esta raza, el Criollo cuenta con una base de información objetiva que respalda su desempeño productivo. Se trata de una raza definida, caracterizada y evaluada que puede utilizarse tanto en rodeos puros como en esquemas de cruzamiento.

Se trata de una raza
Se trata de una raza definida, caracterizada y evaluada que puede utilizarse tanto en rodeos puros como en esquemas de cruzamiento (inta)

En sistemas de cría, su fertilidad y longevidad favorecen la permanencia de las vacas dentro del rodeo durante más años, lo que mejora la eficiencia reproductiva a lo largo del tiempo. A esto se suman su temperamento dócil y su habilidad materna, rasgos que facilitan el manejo y contribuyen a sostener buenas tasas de destete.

Aunque durante mucho tiempo se lo asoció principalmente con regiones marginales, la experiencia productiva muestra que el Bovino Criollo también logra desempeños sólidos en zonas núcleo y áreas periféricas, lo que amplía su valor dentro de distintos esquemas ganaderos.

El potencial de los cruzamientos

Además de su uso en pureza, el Bovino Criollo muestra un importante potencial en programas de cruzamiento. En estos esquemas aporta rusticidad, facilidad de parto y funcionalidad, características que contribuyen a mejorar el comportamiento general del rodeo.

Para los especialistas, esta estrategia técnica todavía tiene margen para crecer a escala nacional. La incorporación de genética criolla permite sumar atributos adaptativos que fortalecen la respuesta productiva del sistema.

Su amplia distribución geográfica también refleja su versatilidad. Desde el norte hasta el sur del país, el Bovino Criollo forma parte de distintos sistemas ganaderos, una capacidad de adaptación que se explica por su variabilidad genética y por un largo proceso histórico de selección.

El trabajo del INTA para conservar la genética

Desde hace décadas, el INTA impulsa investigaciones destinadas a caracterizar y conservar esta raza. En ese marco funciona la Red de Bancos de Conservación y Mejoramiento del Bovino Criollo Argentino, integrada por cuatro bancos in vivo y un banco de crioconservación distribuidos en distintas regiones del país.

Estos espacios permiten monitorear la variabilidad genética de la raza, evaluar su desempeño en diferentes condiciones productivas y avanzar en procesos de selección.

El trabajo se apoya en información genealógica y productiva organizada a través de una plataforma de gestión de datos desarrollada por el INTA, que también está disponible para productores que participan como bancos vinculados.

El intercambio genético entre estos bancos y los rodeos comerciales, junto con el desarrollo de material reproductivo crioconservado, busca ampliar el acceso a la genética criolla y potenciar su utilización dentro de los sistemas ganaderos.

De esta manera, el Bovino Criollo consolida su lugar como una herramienta productiva capaz de aportar eficiencia, adaptación y estabilidad, cualidades cada vez más valoradas en la ganadería argentina.

Fuente: Inta

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