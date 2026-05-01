Chacra y Campo

Cae la confianza del campo: suben los costos, se frena la inversión y crece la cautela productiva

El índice de confianza Ag Barometer Austral marcó un quiebre en marzo-abril de este año, tras los máximos de fines de 2025

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Principales preocupaciones de los productores agropecuarios argentinos en marzo-abril de 2026
El relevamiento de la Universidad Austral consigna que hoy las preocupaciones del productor están mucho más asociadas a variables concretas del negocio que al contexto político local (Universidad Austral)

La confianza de los productores agropecuarios registró una caída en el arranque de 2026 y encendió una señal de alerta en el sector. Según el último relevamiento del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice descendió 16% en la medición marzo-abril, al ubicarse en 132 puntos frente a los 158 registrados en enero-febrero. El retroceso marca un punto de inflexión luego del pico histórico alcanzado a fines de 2025, cuando el optimismo rural había tocado máximos tras las elecciones legislativas de medio término.

El deterioro, aunque moderado en la comparación interanual, se explica por un empeoramiento generalizado en todos los indicadores relevados, especialmente en las condiciones presentes y en las expectativas de inversión. “El cambio de tendencia responde, en gran medida, al impacto del contexto internacional sobre los costos de producción, particularmente por la suba del precio del petróleo y su efecto en insumos clave como el gasoil y los fertilizantes”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

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La mayor caída se observó en el Índice de Condiciones Presentes, que retrocedió 18%, mientras que la situación financiera actual de los productores cayó 21%, reflejando el estrechamiento de márgenes. También se debilitó la predisposición a invertir: aunque un 54% considera que sigue siendo un buen momento para hacerlo, apenas un 43% cree que podrá concretar inversiones en el corto plazo. “Se mantiene la intención de inversión, pero no necesariamente su concreción. La incertidumbre sobre los costos y la rentabilidad futura está generando cautela en la toma de decisiones”, señaló Steiger.

Inversión del sector agropecuario en activos fijos
Las expectativas de inversión en activos fijos se contrajeron un 14%. Aun así, un 54% de los productores considera que sigue siendo un buen momento para invertir (Universidad Austral)

Detrás de este cambio de humor aparece con fuerza el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía rural. El 66% de los productores identificó el aumento de los precios de los insumos en dólares como su principal preocupación para los próximos doce meses, por encima del clima, los precios agrícolas o las tasas de interés. La suba del petróleo elevó el costo del gasoil y de fertilizantes como la urea, golpeando de lleno la ecuación productiva. “El aumento de costos derivado del conflicto internacional ya está influyendo en las decisiones productivas y en la planificación de la próxima campaña”, advirtió Steiger.

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Ese escenario ya empieza a reflejarse en la campaña fina. De cara al trigo 2026/27, un 61% de los productores considera que enfrenta un contexto desfavorable para sembrar, mientras que un 41% planea reducir el área implantada, un 49% mantendría la superficie y apenas un 9% prevé aumentarla, pese a venir de una campaña récord. En paralelo, las inversiones se mantienen en pausa, con foco principal en maquinaria, vientres vacunos e instalaciones, aunque condicionadas por el elevado costo del financiamiento. “Las altas tasas de interés siguen siendo un factor limitante. Aunque hubo una baja en las tasas pasivas, el crédito todavía no refleja plenamente esa mejora y eso condiciona las decisiones de inversión”, explicó Steiger.

Más allá de los números coyunturales, el informe deja una conclusión de fondo: las preocupaciones del agro cambiaron de eje. Hoy, la incertidumbre política local perdió protagonismo frente a variables concretas del negocio, como costos, márgenes y rentabilidad. “Hoy las preocupaciones del productor están mucho más asociadas a variables concretas del negocio que al contexto político local, lo que marca un cambio relevante en la percepción del sector”, concluyó Steiger. Con una mirada más conservadora, mayor acumulación de stocks de maíz como reserva de valor y decisiones productivas bajo revisión, el campo entra en una etapa de cautela que podría condicionar el ritmo de inversión y crecimiento del sector en los próximos meses.

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