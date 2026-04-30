El avance de las labores agrícolas se incrementó 22,1% en marzo, respecto de igual mes de 2025

El avance mensual de labores agrícolas mostró una caída del 4,3% en marzo, luego de cinco meses consecutivos en alza (BCR)

La actividad económica argentina registró en marzo una variación mensual de -0,1%, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Se trata del primer dato negativo en lo que va de 2026, en un contexto en el que la recuperación exhibe señales de fragilidad. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 1,3% por debajo del nivel observado en marzo de 2025.

Pese a la baja mensual, el nivel general de actividad todavía se mantiene 0,4% por encima de diciembre, aunque permanece 1,4% por debajo del máximo relativo alcanzado en abril del año pasado. El informe refleja además un deterioro generalizado en buena parte de los sectores relevados: siete de los diez componentes del índice registraron caídas mensuales y, en la medición interanual, la mayoría de las variables se ubicaron en terreno negativo.

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Entre los sectores productivos, la actividad agropecuaria mostró un freno luego de cinco meses consecutivos de mejora. El avance mensual de labores agrícolas cayó 4,3% en marzo, afectado por excesos hídricos que demoraron las tareas de campo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la comparación con igual mes de 2025, el indicador exhibió una suba de 22,1%, consolidando al agro como uno de los motores de la economía.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina presentó en marzo una variación interanual negativa del 1,3%, según el informe elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe (BCR)

La producción industrial volvió a retroceder, con una baja mensual del 0,4%, interrumpiendo la recuperación observada en meses previos, mientras que en términos interanuales acumuló una caída del 5,7%. La construcción, en contraste, sostuvo su recuperación con una suba de 1,2% mensual y un crecimiento de 2,8% respecto de marzo del año pasado, convirtiéndose en otro de los pocos sectores con desempeño positivo.

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En el mercado interno, las señales fueron mayormente negativas. Las ventas minoristas cayeron 0,3% en marzo y acumularon un desplome interanual del 8,9%, reflejando la persistente debilidad del consumo. Los patentamientos de vehículos nuevos crecieron 2,1% frente a febrero, aunque continuaron en baja en la comparación interanual (-3,0%). A esto se sumó una recaudación nacional prácticamente estancada (-0,02% mensual) y 6,8% inferior a la de un año atrás.

El mercado laboral también profundizó su deterioro. El número de asalariados privados registrados cayó 0,1% mensual y encadenó diez meses consecutivos de retroceso, con una pérdida interanual cercana a 120 mil puestos de trabajo. Además, la remuneración bruta real de los trabajadores formales descendió 0,4% en marzo y acumula una caída de 2,4% interanual. Como señal adicional de cautela, el Índice Compuesto Líder de Actividad (ILA-ARG), que anticipa la evolución económica futura, retrocedió 0,2% y cortó una racha de cuatro meses consecutivos de subas, lo que abre interrogantes sobre la dinámica de la economía en los próximos meses.

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