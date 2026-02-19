Argentina refuerza su vínculo comercial con Turquía y abre expectativas en carne “halal”

Turquía compra a la Argentina granos, cereales, legumbres y alimentos destinados a la nutrición animal, mientras que también existe interés por la carne halal (Revista Chacra-Visuales IA)

Fundada en 2021, la Cámara de Comercio Argentino-Turca se consolidó como la única institución de este tipo en el país, con un perfil claramente orientado a facilitar el comercio bilateral y la cooperación empresarial. Bajo la presidencia de Özgür Yücel Demir, la entidad funciona como organización no gubernamental y articula vínculos entre compañías, organismos y provincias de ambos lados del Atlántico.

Actualmente, la Cámara reúne a más de un centenar de empresas y empresarios, un número que continúa en crecimiento. Su tarea principal es oficiar de puente para los actores que buscan oportunidades comerciales, inversiones y alianzas estratégicas. “Ayudamos a ser nexo entre dos países, tanto para los turcos que buscan mercado en la Argentina como para los argentinos que quieren llegar a Turquía”, explicó Demir en el programa radial Chacra Agro Continental.

El intercambio comercial se apoya, en gran medida, en el complejo agroindustrial. Turquía compra a la Argentina granos, cereales, legumbres y alimentos destinados a la nutrición animal, mientras que también existe interés por la carne halal. En sentido inverso, las importaciones desde Argentina incluyen tecnología, autopartes, maquinaria, mármoles y otros productos industriales.

El presidente de la Cámara de Comercio Argentino -Turca, Özgür Yücel Demir, explicó que, en la actualidad, el intercambio comercial se apoya, en gran medida, en el complejo agroindustrial (Revista Chacra)

En ese marco, en las últimas semanas una delegación turca recorrió distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con visitas a establecimientos ganaderos, tambos y frigoríficos en localidades como Las Flores y Saladillo. El objetivo fue conocer de primera mano el sistema productivo argentino y evaluar oportunidades futuras. “Fue una visita muy exitosa, se llevaron mucha información y una impresión muy positiva del sistema ganadero”, señaló el presidente de la Cámara.

Turquía es uno de los principales importadores mundiales de ganado en pie y también un comprador relevante de insumos para alimentación animal, como maíz y soja. Si bien existen conversaciones entre autoridades sanitarias de ambos países, Demir se mostró cauto respecto a una eventual apertura para la exportación de ganado en pie desde la Argentina.

“Hay diálogo entre Senasa y las autoridades turcas, pero no lo veo como algo rápido”, aclaró, y agregó que el camino más inmediato podría ser el fortalecimiento de las exportaciones de carne halal, como ya ocurre con otros mercados musulmanes.

El presidente de la Cámara de Comercio Argentino -Turca, Özgür Yücel Demir, consideró que –en materia de intercambio comercial agropecuario- el camino más inmediato podría ser el fortalecimiento de las exportaciones de carne halal (Revista Chacra)

La faena halal es el proceso de sacrificio de animales (vacuno, ovino, aves) siguiendo estrictamente la ley islámica (sharia) para garantizar que la carne sea lícita (permitida) para el consumo musulmán

Más allá del comercio, la Cámara impulsa una agenda orientada a atraer inversiones directas. La idea es que empresas turcas no solo compren materias primas, sino que se radiquen en el país y desarrollen proyectos productivos, desde feedlots hasta iniciativas vinculadas con energía, tecnología y minería. “Argentina es un país inmenso que no se conoce del todo; cuando recorren las provincias se sorprenden por las oportunidades que hay”, sostuvo Demir.

Con un intercambio bilateral que ronda los 1.000 millones de dólares anuales en exportaciones y cifras similares en importaciones, desde la Cámara ven margen para crecer. La presencia constante de misiones comerciales, la participación en ferias sectoriales y la articulación público-privada aparecen como herramientas clave para profundizar una relación que, según anticipó su presidente, podría ganar mayor dinamismo en los próximos años.