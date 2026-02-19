Chacra y Campo

Argentina refuerza su vínculo comercial con Turquía y abre expectativas en carne “halal”

Con más de 100 empresas asociadas, la entidad actúa como nexo entre compañías de ambos países, promueve inversiones y sigue de cerca el interés turco por la producción ganadera y agroindustrial argentina

Guardar
Turquía compra a la Argentina
Turquía compra a la Argentina granos, cereales, legumbres y alimentos destinados a la nutrición animal, mientras que también existe interés por la carne halal (Revista Chacra-Visuales IA)

Fundada en 2021, la Cámara de Comercio Argentino-Turca se consolidó como la única institución de este tipo en el país, con un perfil claramente orientado a facilitar el comercio bilateral y la cooperación empresarial. Bajo la presidencia de Özgür Yücel Demir, la entidad funciona como organización no gubernamental y articula vínculos entre compañías, organismos y provincias de ambos lados del Atlántico.

Actualmente, la Cámara reúne a más de un centenar de empresas y empresarios, un número que continúa en crecimiento. Su tarea principal es oficiar de puente para los actores que buscan oportunidades comerciales, inversiones y alianzas estratégicas. “Ayudamos a ser nexo entre dos países, tanto para los turcos que buscan mercado en la Argentina como para los argentinos que quieren llegar a Turquía”, explicó Demir en el programa radial Chacra Agro Continental.

El intercambio comercial se apoya, en gran medida, en el complejo agroindustrial. Turquía compra a la Argentina granos, cereales, legumbres y alimentos destinados a la nutrición animal, mientras que también existe interés por la carne halal. En sentido inverso, las importaciones desde Argentina incluyen tecnología, autopartes, maquinaria, mármoles y otros productos industriales.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino -Turca, Özgür Yücel Demir, explicó que, en la actualidad, el intercambio comercial se apoya, en gran medida, en el complejo agroindustrial (Revista Chacra)

En ese marco, en las últimas semanas una delegación turca recorrió distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con visitas a establecimientos ganaderos, tambos y frigoríficos en localidades como Las Flores y Saladillo. El objetivo fue conocer de primera mano el sistema productivo argentino y evaluar oportunidades futuras. “Fue una visita muy exitosa, se llevaron mucha información y una impresión muy positiva del sistema ganadero”, señaló el presidente de la Cámara.

Turquía es uno de los principales importadores mundiales de ganado en pie y también un comprador relevante de insumos para alimentación animal, como maíz y soja. Si bien existen conversaciones entre autoridades sanitarias de ambos países, Demir se mostró cauto respecto a una eventual apertura para la exportación de ganado en pie desde la Argentina.

“Hay diálogo entre Senasa y las autoridades turcas, pero no lo veo como algo rápido”, aclaró, y agregó que el camino más inmediato podría ser el fortalecimiento de las exportaciones de carne halal, como ya ocurre con otros mercados musulmanes.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino -Turca, Özgür Yücel Demir, consideró que –en materia de intercambio comercial agropecuario- el camino más inmediato podría ser el fortalecimiento de las exportaciones de carne halal (Revista Chacra)

La faena halal es el proceso de sacrificio de animales (vacuno, ovino, aves) siguiendo estrictamente la ley islámica (sharia) para garantizar que la carne sea lícita (permitida) para el consumo musulmán

Más allá del comercio, la Cámara impulsa una agenda orientada a atraer inversiones directas. La idea es que empresas turcas no solo compren materias primas, sino que se radiquen en el país y desarrollen proyectos productivos, desde feedlots hasta iniciativas vinculadas con energía, tecnología y minería. “Argentina es un país inmenso que no se conoce del todo; cuando recorren las provincias se sorprenden por las oportunidades que hay”, sostuvo Demir.

Con un intercambio bilateral que ronda los 1.000 millones de dólares anuales en exportaciones y cifras similares en importaciones, desde la Cámara ven margen para crecer. La presencia constante de misiones comerciales, la participación en ferias sectoriales y la articulación público-privada aparecen como herramientas clave para profundizar una relación que, según anticipó su presidente, podría ganar mayor dinamismo en los próximos años.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaTurquíaIntercambio ComercialFaena Halal

Últimas Noticias

¿Puede China terminar comprando menos soja?

Beijing no habría tenido mayor éxito en su intento de recortar la tasa de inclusión de harina de soja en la alimentación animal. Ahora la idea es ir por una mayor productividad en la oleaginosa, pero las obligaciones con Estados Unidos complican los planes

¿Puede China terminar comprando menos

Hacia el arroz del futuro: la ciencia argentina edita el mañana del cultivo

Un logro silencioso en laboratorio podría cambiar cómo se producen algunas de las variedades más sembradas del país, en la búsqueda de una nueva generación de arroces más sanos, rendidores y resistentes

Hacia el arroz del futuro:

Kilos accesibles a partir de un mayor uso del pasto

Mientras disminuye la proporción de terneros que ingresan al feedlot, aumenta la participación de novillitos y novillos destinados a una terminación final. La recría crece en detrimento del tradicional esquema de engorde de invernada liviana

Kilos accesibles a partir de

El nitrógeno, una clave silenciosa en la productividad de las pasturas ganaderas

Durante décadas se miró al clima. Un estudio de largo plazo muestra que, en Panicum coloratum, el nitrógeno explica más que la lluvia las brechas productivas

El nitrógeno, una clave silenciosa

Con gran pompa, China recibió el primer cargamento de trigo argentino

Una ceremonia en el puerto principal de Shenzen, coronó el arribo de 70 mil toneladas procedentes de nuestro país, destinada a los molinos locales. Parece el inicio de una relación comercial que escribirá nuevos capítulos

Con gran pompa, China recibió
DEPORTES
Adam Bareiro se convertirá en

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto fue 7° en la sesión de la mañana con su Alpine

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

TELESHOW
La profunda reflexión de Flor

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

INFOBAE AMÉRICA

Esta semana inicia en Panamá

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases

En medio de la tensión con EEUU, Irán y Rusia realizaron maniobras militares conjuntas en el golfo de Omán

Informe de la ONU sobre la masacre de la Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán: “Hay signos de un genocidio”

Científicos hallaron evidencia de una operación de mandíbula de hace 2.500 años

Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán