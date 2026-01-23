Chacra y Campo

En otoño, puede ser tarde

Tras una prolongada inundación, la Cuenca del Salado enfrenta ahora un inicio marcado de sequía, lo que genera una ventana clave para reactivar las obras del Plan Maestro

El escenario hídrico en la
El escenario hídrico en la Cuenca del Salado volvió a cambiar con rapidez: luego de meses de inundaciones, se comienzan a sentir los efectos de una sequía incipiente (P. Gorza)

Tras una prolongada inundación, la Cuenca del Salado enfrenta ahora un inicio marcado de sequía. Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental que el descenso de las aguas abre una oportunidad limitada para reactivar obras paralizadas y reclamó definiciones urgentes del Estado nacional y provincial.

El escenario hídrico en la Cuenca del Salado volvió a cambiar con rapidez. Luego de meses de inundaciones persistentes, el territorio comienza a sentir los efectos de una sequía incipiente, con un descenso generalizado de las aguas que modifica el panorama productivo y operativo de la región. “Pasamos de la inundación a la sequía”, subrayó el presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado. En ese contexto, consideran que se abrió una ventana de tiempo clave para avanzar con obras largamente postergadas.

“El cauce del Salado ha bajado de manera sustancial y eso genera las mejores condiciones para retomar los trabajos que estaban paralizados”, señaló Alberto Larrañaga, presidente del organismo, durante una entrevista con Chacra Agro Continental haciendo referencia al tramo 4.2 del Plan Maestro, cuya ejecución quedó frenada y solo se reanudó de manera parcial.

Desde el Consejo Asesor del
Desde el Consejo Asesor del Plan Maestro del Río Salado advirtieron que las obras se deberían iniciar "ya, porque cuando llegue el otoño puede ser tarde” (Claudio Velazco)

Según explicó, la reactivación plena de las obras depende de una decisión política y de la regularización de deudas con las empresas contratistas. “Esto no puede esperar. Hay que hacerlo ahora, no mañana ni pasado. Por eso urgimos a que las obras se inicien ya, porque cuando llegue el otoño puede ser tarde”, enfatizó, al advertir que una nueva crecida del río volvería a complicar la operatoria y a postergar los trabajos.

Larrañaga remarcó además la necesidad de coordinar estas tareas con la futura ejecución del Tramo V, anunciado por la provincia de Buenos Aires entre Bragado y Junín. “Las obras deben estar articuladas y sincronizadas para que el plan tenga sentido integral”, sostuvo.

En cuanto al impacto productivo, reconoció que aún no hay cifras oficiales actualizadas sobre hectáreas inundadas o encharcadas, pero señaló que las consecuencias siguen a la vista. “Hay campos donde solo quedaron juncales y otros donde se sembró fuera de fecha, con grandes probabilidades de pérdidas económicas por menores rindes”, describió.

Alberto Larrañaga, presidente del Consejo
Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, advirtió que “las obras deben estar articuladas y sincronizadas para que tengan sentido integral” (Alberto Larrañaga)

La magnitud de la Cuenca del Salado excede largamente lo local. Comprende unas 17 millones de hectáreas —más de la mitad de la provincia de Buenos Aires— y recibe escurrimientos hídricos del sur de Córdoba, el noreste de La Pampa y sectores de San Luis, lo que le otorga un carácter claramente federal.

En ese marco, el dirigente subrayó que el dragado del río, aunque monumental, no alcanza por sí solo. “Además del dragado, son imprescindibles las obras complementarias, que permiten que el plan maestro llegue a distintos rincones de la cuenca”, explicó, y aclaró que estas intervenciones no solo son necesarias sino también menos costosas.

Finalmente, Larrañaga apuntó al financiamiento del plan, históricamente sostenido por el Fondo Hídrico Nacional. Señaló que en los últimos años esos recursos estuvieron restringidos, pero consideró que el nuevo escenario presupuestario abre una oportunidad. “Entendemos que ahora el Gobierno nacional tiene las manos libres para usar adecuadamente fondos que son específicos y deben destinarse a obras hídricas”, concluyó.

