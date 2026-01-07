Chacra y Campo

Verano en el campo: ¿se mantendrán las temperaturas por sobre el promedio histórico?

El inicio del año encuentra al sector agropecuario en un momento decisivo. Mientras se completa la cosecha de los cultivos de invierno, los granos gruesos definen su potencial productivo

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional difundió
El Servicio Meteorológico Nacional difundió sus previsiones climáticas para los meses de enero, febrero y marzo de 2026 (SMN)

El inicio de 2026 encuentra al sector agropecuario en un momento decisivo. Mientras se completa la cosecha de los cultivos de invierno, los granos gruesos atraviesan etapas clave que terminarán de definir su potencial productivo. En ese contexto, las condiciones climáticas de los próximos meses serán determinantes.

El último pronóstico trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un verano con lluvias mayormente alineadas con los valores históricos, pero con un rasgo que genera atención en el campo: temperaturas más elevadas de lo habitual en gran parte del país durante enero, febrero y marzo.

Según el informe oficial, las precipitaciones mostrarían un comportamiento relativamente equilibrado. Las únicas zonas donde se proyectan registros entre normales y superiores a lo normal son el sur de la Patagonia —con foco en el extremo sur de Santa Cruz— y buena parte del Noroeste Argentino (NOA).

El Servicio Meteorológico Nacional prevé
El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas más elevadas de lo habitual en gran parte del país durante el primer trimestre de 2026 (SMN)

En el resto del territorio nacional, que incluye al NEA, el Litoral, la región central, Cuyo y la mayor parte de la Patagonia, las lluvias se moverían dentro de los parámetros habituales para esta época del año, sin señales claras de excesos ni déficits generalizados.

Calor, el principal factor de riesgo

Distinto es el panorama térmico. El pronóstico indica que el calor será protagonista durante el trimestre, con temperaturas por encima de la media histórica en casi todo el país. La región central aparece como la más expuesta: Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos concentrarían los mayores desvíos positivos.

En amplias áreas del norte argentino, el oeste santafesino, Córdoba y gran parte de la Patagonia, el termómetro se ubicaría en un rango que va de normal a superior a lo normal. Las únicas excepciones serían el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las marcas térmicas se mantendrían dentro de valores típicos del verano.

Más allá de las proyecciones, el comportamiento reciente del clima ya empieza a dejar huella. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias registradas en diciembre y en las primeras semanas del año comenzaron a reflejarse en el estado de los suelos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un verano con lluvias mayormente alineadas con los valores históricos (SMN)

El Observatorio de Riesgo Agropecuario advirtió sobre la expansión de áreas con déficit hídrico en la región central del país. De acuerdo con su último relevamiento, la falta de humedad afecta de manera generalizada a San Luis en zonas de secano, La Pampa, el centro de Córdoba y sectores del oeste y sudoeste bonaerense.

Además, el organismo señaló que empiezan a aparecer focos aislados de déficit hídrico en Entre Ríos, una señal que el sector sigue de cerca ante la sensibilidad de los cultivos estivales a la combinación de calor y falta de agua.

Con lluvias que no mostrarían grandes desvíos, pero con un verano más caluroso de lo normal, el desafío para el campo será atravesar el trimestre sosteniendo la humedad del suelo y minimizando el impacto del estrés térmico sobre los cultivos.

Temas Relacionados

Revista Chacra ClimaCalorLluviasCultivosClima

Últimas Noticias

Más consumo interno y récord exportador: el balance cárnico y lácteo que dejó 2025

El consumo total de carnes se recuperó hasta los 113,8 kilos por habitante, en tanto que las ventas externas del complejo bovino alcanzaron un récord histórico en valor

Más consumo interno y récord

Prueba superada para los mercados de granos y acciones

Ansiosamente se esperaba la reacción de los inversores este lunes luego de la crisis en Venezuela. Tanto Chicago como Wall Street ofrecieron señales positivas y despejaron temores al respecto

Prueba superada para los mercados

Convalidan el Mercado Agroganadero de Cañuelas y cierran el proceso de ordenamiento territorial

El área dejó de estar categorizada como zona rural y pasó a ser considerada un “proyecto especial”, lo que habilita formalmente el esquema integral de usos vinculados a la operatoria del mercado

Convalidan el Mercado Agroganadero de

Merino Dohne: cuando la genética ovina logra unir carne de calidad y lana fina

En la Patagonia, un trabajo de mejoramiento genético abre una nueva etapa para la producción ovina, con una raza que combina rendimiento y adaptación

Merino Dohne: cuando la genética

Argentina sale bien parada de las restricciones chinas a las importaciones de carne vacuna

La cuota asignada está dentro de los volúmenes que podemos y solemos despachar. En la vereda opuesta, Brasil y Australia parecen ser los más castigados, con nuevos cupos por debajo de los niveles de envío de 2025. La movida impactará en el comercio global

Argentina sale bien parada de
DEPORTES
Sebastián Báez dio otro golpe

Sebastián Báez dio otro golpe en la United Cup y superó a Stan Wawrinka para darle un punto clave a Argentina

Boca Juniors acordó la salida del club de uno de los futbolistas más experimentados del plantel

El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

Otra repentina muerte conmociona al mundo del fisicoculturismo: LaMarcus Morris falleció a los 29 años

El blooper del argentino Kitu Díaz en su presentación como refuerzo del Guayaquil City de Ecuador: quiso tirar una pelota a la tribuna, pero cometió un fallo viral

TELESHOW
La primera discusión de Jimena

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

Rocío Marengo celebró el primer día de Reyes de su hijo Isidro: rituales, regalos y una mirada llena de amor

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Aldrich Ames, el ex

Murió Aldrich Ames, el ex agente de la CIA condenado a cadena perpetua por espiar para Moscú

El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

El mayor desafío de Delcy Rodríguez

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez