Drones e inteligencia artificial: una nueva mirada sobre la plantación de caña de azúcar

Investigadores prueban drones e inteligencia artificial para detectar fallas en la siembra y optimizar la producción cañera (inta)

¿Qué pasaría si cada error en la siembra pudiera corregirse al instante? Esa es la pregunta que guía a un equipo de especialistas del INTA y la Universidad Nacional de Catamarca, que ensaya una tecnología capaz de ver desde el aire lo que antes solo se detectaba al final del ciclo: los espacios vacíos en las hileras de caña de azúcar.

El objetivo es tan claro como ambicioso: evitar pérdidas de rendimiento y reducir los costos asociados al manejo del cultivo.

Para lograrlo, los investigadores combinan drones, software libre e inteligencia artificial en un sistema que permite identificar y corregir en tiempo real las fallas en la plantación.

Una mirada desde el aire

Durante los ensayos, el equipo del INTA Famaillá –junto a técnicos de Misiones, Cerrillos (Salta) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA– realizó vuelos con drones Phantom 4 equipados con cámaras RGB.

Desde las alturas, cada imagen se transformó en información: los investigadores generaron un ortomosaico que revela los tramos vacíos del surco antes de tapar definitivamente la caña.

“El trabajo consiste en buscar soluciones innovadoras para abordar las fallas en la plantación mediante el monitoreo con drones y algoritmos de inteligencia artificial”, explicó Ricardo Rodríguez, especialista del INTA Famaillá. La detección temprana permite realizar correcciones inmediatas y evitar que los espacios vacíos se conviertan en focos de malezas o en zonas improductivas.

De los datos a las decisiones

Las imágenes tomadas fueron procesadas con herramientas de software libre, como Open Dron Map y QGIS, junto con programas de licencia profesional como Agisoft Metashape. A través del análisis de índices de vegetación y la reclasificación de imágenes, el equipo identificó los puntos donde faltaban yemas, que luego se corrigieron manualmente en el campo mediante GPS.

Los resultados preliminares son prometedores. El siguiente paso es automatizar todo el proceso incorporando inteligencia artificial para que el sistema reconozca por sí solo los sectores con fallas. “Queremos pasar del ortomosaico a la IA con resultados inmediatos, sin depender de múltiples softwares intermedios”, señaló Rodríguez.

Tecnología que siembra eficiencia

Con esta línea de trabajo, el equipo busca que cada hectárea sembrada alcance su máximo potencial. Detectar y corregir errores en tiempo real no solo mejora la eficiencia, sino que reduce costos y optimiza recursos.

En un cultivo donde cada surco cuenta, mirar desde el aire podría convertirse en la nueva forma de cuidar la tierra.

Fuente: Inta