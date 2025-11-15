Chacra y Campo

Entre ovejas y silbidos: el arte de manejar la majada sin estrés

Desde la Patagonia, una guía técnica propone un modo de trabajo más calmo y eficiente con las ovejas, basado en conocimiento, respeto y vínculo humano-animal

Guardar
Desde la Patagonia, una guía
Desde la Patagonia, una guía técnica propone un modo de trabajo más calmo y eficiente con las ovejas, basado en conocimiento, respeto y vínculo humano-animal (Senasa)

Un gesto preciso, un silbido breve o un cambio de paso pueden ordenar una majada completa. En la Patagonia, donde el clima define los tiempos del trabajo, esa coordinación entre persona, perro y ovejas se vuelve clave.

Comprender cómo se comportan los animales y anticipar sus reacciones permite reducir el esfuerzo físico y el estrés, tanto para el personal como para los animales.

Manejo eficiente, ¿bienestar asegurado? Podría decirse que sí. Los especialistas del INTA Esquel destacan que un manejo calmo y organizado mejora los resultados productivos y la seguridad del trabajo diario. Recomiendan garantizar el acceso a agua, alimento y refugio, realizar controles sanitarios periódicos y rotar las pasturas para evitar la degradación del suelo.

A eso se suma la importancia de planificar las rutinas, reducir ruidos y movimientos bruscos, y mantener corrales en buenas condiciones para evitar golpes o aglomeraciones.

Los especialistas del INTA Esquel
Los especialistas del INTA Esquel destacan que un manejo calmo y organizado mejora los resultados productivos y la seguridad del trabajo diario (Pexels)

<b>El rol del perro de arreo</b>

Entre las herramientas que optimizan la tarea en el campo, el perro de trabajo ocupa un lugar esencial. Bien entrenado, puede reunir y guiar a los animales sin forzarlos ni alterar su comportamiento. “Se comparten conocimientos sobre el uso adecuado de perros de trabajo, su entrenamiento y el vínculo humano-animal como base del manejo respetuoso y eficiente”, explicó Martín Villa, técnico del INTA Esquel.

<b>Trabajo coordinado</b>

El enfoque se basa en reconocer las zonas de fuga y puntos de balance de las ovejas, además de ubicar correctamente al perro según el contexto: campo abierto, corrales o mangas. “Trabajamos en equipo. El perro tiene que saber qué hacer, y nosotros debemos saber cómo indicárselo y cuándo intervenir”, señaló Villa.

El técnico también enfatizó que una correcta planificación del movimiento y una comunicación clara reducen el desgaste físico y el tiempo necesario para cada tarea.

<b>Selección y entrenamiento adecuados</b>

No todos los perros son aptos para el arreo. Las razas con genética de trabajo, como el Border Collie, el Kelpie australiano o el Pastor Barbucho Patagónico —reconocido recientemente por el Kennel Club Argentino—, poseen instinto natural y predisposición. “El entrenamiento no es castigo, sino enseñanza y práctica”, indicó el técnico.

En los entrenamientos se utilizan silbatos, posturas corporales y refuerzos positivos que facilitan la comprensión entre persona y perro.

<b>Una guía para el trabajo diario</b>

Villa elaboró la Guía de manejo ovino: su comportamiento y aplicación al trabajo con perros de arreo, donde se explican los principios del comportamiento ovino y las técnicas de manejo conjunto. El documento reúne pautas para elegir perros con genética de arreo, entrenarlos con paciencia y consistencia, y cuidar su salud y bienestar.

También incluye recomendaciones prácticas para adaptar las estrategias a las características del terreno, el clima y el tamaño de la majada, así como orientaciones sobre el mantenimiento de instalaciones y el equipamiento necesario para un manejo seguro y eficiente.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraGanaderiaovejasinta

Últimas Noticias

Los precios en la ganadería “aún no tienen techo”

El consultor Víctor Tonelli aseguró que la actividad “está iniciando un momento extraordinario” y subrayó que EEUU, el país con mayor volumen de producción del mundo, hoy tiene el stock más bajo de los últimos 74 años

Los precios en la ganadería

La Bolsa de Cereales de Buenos Aries celebró sobre el Acuerdo con EEUU

Anticiparon que esperarán “el texto final para evaluarlo técnicamente” junto a los sectores que integran la entidad cerealista

La Bolsa de Cereales de

La revolución de la papa: así es la nueva variedad ideal para chips

Piru INTA puede conservarse hasta 120 días a baja temperatura sin perder calidad. Una innovación que mejora sabor, color y seguridad alimentaria

La revolución de la papa:

Escenario prometedor para el maíz frente a la chicharrita

Un reciente informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis advierte que, de todos modos, es es clave seguir monitoreando

Escenario prometedor para el maíz

En La Pampa, el trigo y la cebada apuntan a una cosecha récord

Con rendimientos estimados muy por encima del promedio, los cultivos invernales muestran un panorama productivo alentador en la provincia. Sin embargo, el déficit hídrico y las bajas temperaturas de fines de octubre podrían limitar parte del potencial

En La Pampa, el trigo
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

Preocupación en Brasil por la

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional

Rodrigo Paz se reunió con el titular de la Corte de Bolivia: “Si hay algo que va a definir el destino de la patria es la justicia”

Nuevo golpe al petróleo ruso: drones ucranianos atacaron una refinería en la región de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú

La Unión Europea aprobó su presupuesto para 2026 con aumentos en investigación, seguridad y protección civil