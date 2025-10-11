Chacra y Campo

Vuelve la lluvia al centro del área agrícola

Tras varias jornadas de altas temperaturas, llegará un frente de tormenta que traerá consigo un marcado descenso térmico

Guardar
Tras el paso de los
Tras el paso de los vientos del Trópico, llegará un frente de tormenta que generará precipitaciones en el extremo norte de la Región Pampeana (SMN)
Vientos del trópico están causando marcas térmicas elevadas en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre el norte, y registros elevados -pero no extremos- sobre el centro y el sur, mientras el Litoral Atlántico observa valores normales, según puntualiza el informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Tras el paso de estos vientos, llegará un frente con irregular actividad, produciendo precipitaciones sobre el extremo norte del NOA, el sudeste del Paraguay, partes de la Región del Chaco, el extremo norte de la Región Pampeana, gran parte de la Mesopotamia y gran parte del Uruguay.

La masa de aire polar, que viajará detrás del frente causará un marcado descenso térmico, en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y heladas localizadas sobre las serranías bonaerenses.

Vientos del trópico están causando
Vientos del trópico están causando marcas térmicas elevadas en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre el norte (Revista Chacra - Visuales IA)

En una primera etapa, el este del NOA, el sur de la Región del Chaco, gran parte de Misiones, el noroeste de Corrientes y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 35°C con valores superiores a 40°C, hacia el norte; mientras que el centro-este del NOA, el este de Cuyo, y el noroeste de la Región Pampeana tendrán marcas térmicas entre 30°C y 35°C.

El centro-oeste del NOA y el centro de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, parte de la Región Pampeana y la mayor parte de Uruguay tendrán marcas térmicas entre 25 y 30°C, con registros inferiores a 25°C, sobre el Litoral Atlántico.

Posteriormente, tendrá lugar el paso de un frente con irregular actividad, produciendo precipitaciones escasas (menos de 10 mm), sobre la mayor parte del área agrícola del Conosur, con excepción del norte del NOA, el extremo sudeste del Paraguay, el norte de Córdoba, la mayor parte de la Mesopotamia gran parte del Uruguay, que observarán lluvias moderadas a abundantes (10 a 50 mm). En tanto, el noroeste del Uruguay y el nordeste de Entre Ríos registrarán precipitaciones superiores a 75 mm.

Luego del paso del frente
Luego del paso del frente de tormenta, el norte de la Región Pampeana observará temperaturas mínimas superiores a 10°C (BCBA)

La masa de aire polar, que llegará tras las lluvias, traerá consigo un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y heladas localizadas sobre las serranías bonaerenses.

En ese contexto, mientras el norte de la Región Pampeana observará temperaturas mínimas superiores a 10°C, el sur registrará marcas térmicas entre 5 y 10°C, con un leve riesgo de heladas localizadas.

Temas Relacionados

Revista Chacra ClimaCalorLluviaOscilación Térmica

Últimas Noticias

Crecieron las exportaciones de arroz, trigo y sorgo

Un informe de la Secretaría de Agricultura de la Nación revela que todos los complejos de cereales registraron un crecimiento destacado en las ventas externas en los primeros ocho meses de 2025

Crecieron las exportaciones de arroz,

El norte argentino como motor de la transición energética

Desde el sector bioenergético remarcan la necesidad de consolidar un marco regulatorio que acompañe el cambio de matriz energética y proteja a las economías regionales

El norte argentino como motor

El silobolsa, una innovación argentina que cambió la forma de guardar granos

Más del 40 % de la producción argentina se conserva en silobolsas, una tecnología local que conquistó al mundo por su practicidad, hermeticidad y bajo costo

El silobolsa, una innovación argentina

El trigo va por el récord

La primera estimación de producción de la Bolsa de Comercio de Rosario, proyecta 23 millones de toneladas para la campaña agrícola 2025/26

El trigo va por el

Se retrae la presencia de la chicharrita del maíz

Un reciente informe de la Red Nacional de Monitoreo del insecto vector muestra una marcada retracción de la plaga

Se retrae la presencia de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial de las Aves

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Roberto Jacoby sorprende con un álbum homenaje a Virus

La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó un particular regalo en Chaco para meter a Cristina Kirchner en la campaña

Elecciones 2025, en vivo: Bullrich pidió el voto y dijo que, para lograr los cambios, “es necesario que el Congreso no sea un tirapiedras permanente al proyecto”

INFOBAE AMÉRICA
Día Mundial de las Aves

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Abdulrazak Gurnah explora en su nueva novela los dilemas de la juventud en la África poscolonial

Cómo una app con inteligencia artificial promete revolucionar la búsqueda de trabajo

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

TELESHOW
Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal a un mes de hacer oficial su romance: vuelo en helicóptero, ¿y una bolsa de mareo?

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora