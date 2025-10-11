Crecieron las exportaciones de arroz, trigo y sorgo

Las exportaciones de arroz se incrementaron 91% en volumen, en los primeros ocho meses del año, en la comparación interanual, según datos informados por la Secretaría de Agricultura de la Nación (SAGyP)

Todos los complejos de cereales tuvieron un crecimiento destacado en las exportaciones en volumen durante los primeros ocho meses de 2025, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a las estadísticas de INDEC.

Las exportaciones de los complejos de cereales (maíz, trigo, arroz, sorgo, cebada, entre otros) fueron de 38,4 millones de toneladas por un monto de 8.621 millones de dólares en ese período, incluyendo los granos y sus productos derivados.

Dentro de los principales complejos se destaca el crecimiento en volumen, en orden de magnitud, de arroz con un aumento del 91%; trigo, con un 40%; sorgo con el 26%; cebada y otros cereales, 3% y maíz, 1%, en los primeros ocho meses del año respecto del mismo período de 2024.

El principal destino de las ventas externas de los cereales argentinos durante los primeros ocho meses de 2025, fue Vietnam, seguido por Brasil (SAGPyP)

El informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación indica que, analizando cada complejo, se destacan especialmente algunos productos: en el caso del arroz los mayores crecimientos se dieron en el arroz con cascara no parbolizado, el semiblanqueado o blanqueado, y el arroz descascarillado. En el caso del trigo, se destacan los granos y en segundo lugar la harina; y en el sorgo, los granos.

En cuanto a los principales diez destinos de venta de todos los cereales fueron Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Argelia, Malasia, Chile, Egipto, China e Indonesia.

En lo que va del año, hubo además, algunos incrementos relevantes como el caso de Angola con 998%, Bangladesh con 444% (en ambos casos principalmente por las ventas de grano de trigo); Líbano con el 513% y Egipto con un 156% (por las ventas de maíz), y Kenia con el 89%, por las ventas de maíz y trigo.