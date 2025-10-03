Siembra de maíz: ¡a no relajarse!

Se registró una nueva retracción de la chicharrita en las cinco regiones maiceras de Argentina, incluso en las endémicas (Revista Chacra)

Se registró una nueva retracción de la chicharrita en las cinco regiones maiceras - incluso en las endémicas- de acuerdo con los datos de las trampas cromáticas. Esto ocurrió a pesar que se anticipó la siembra de maíz temprano por las buenas condiciones de humedad y las perspectivas climáticas.

El 27º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, advirtió que, a pesar de estos resultados, es momento de monitorear más que nunca, tanto las trampas como los cultivos, para comprender mejor cómo la amplitud térmica de los períodos de transición estacional -como el actual- impacta en la dinámica poblacional en cada región, para así lograr tomar decisiones más certeras.

Por otra parte, en las áreas destinadas a siembras tardías, puntualizan que es crucial vigilar la aparición de maíces guachos y eliminarlos, ya que funcionan como un verdadero “puente verde” entre campañas, que le permite sobrevivir a esta plaga monófaga y a sus patógenos.

La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, advirtió que" es momento de monitorear más que nunca, tanto las trampas como los cultivos" (Apronor)

El informe puntualiza que, en el NOA, la ausencia de Dalbulus maidis pasó del 24 al 33%, mientras que en un 40% de las localidades relevadas las capturas se limitaron al nivel mínimo (1 a 4 adultos/trampa). Es decir, casi el 75% de esta región endémica aparece en excelente condición. En tanto, en el NEA, que también es una región endémica, ese panorama auspicioso se dio en casi el 80% de las localidades, estable con respecto al informe anterior: en el 69% de las trampas no se detectó el vector, mientras que un 19% se mantuvo con capturas mínimas.

En cuanto al Litoral, persistió el descenso poblacional: en el 92% de los casos no se detectaron Dalbulus maidis, mientras que en el 8% restante se registró sólo la categoría más baja, y esto incluso cuando el 62% de las localidades relevadas ya tienen maíz sembrado.

En la región Centro-Norte siguieron creciendo las localidades con ausencia del vector, hasta alcanzar un 84%, mientras que un 14% de las restantes quedó en la categoría de 1 a 4 adultos por trampa, y en el Centro-Sur, la dinámica poblacional se mantuvo estable, con un 97% de localidades sin detección de Dalbulus maidis, y el resto, en la categoría inferior.