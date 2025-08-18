Chacra y Campo

Retrocede la chicharrita, aún en zonas endémicas

Un reciente informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, muestra un muy significativo retroceso de la plaga en la Argentina. ¿Cómo es el escenario actual en las zonas endémicas?

Retrocede en todo el país
Retrocede en todo el país la chicharrita, una plaga que diezmó la producción de maíz en la campaña agrícola anterior (UNSJ)

El 24º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, muestra un “muy significativo retroceso” de la plaga a nivel país. El escenario se asemeja mucho al de un año atrás para las zonas de siembras tempranas, que son las que se están iniciando o prontas a hacerlo.

En la zona agroecológica Centro Sur, prácticamente se repite la ausencia de la plaga que ya se registraba en el informe anterior: el 87% de las localidades tuvo cero capturas, mientras que en el resto los hallazgos estuvieron en la categoría más baja (1 a 4 individuos por trampa).

En cuanto a la región Centro Norte, tres cuartas partes de las localidades registraron o ausencia de la chicharrita (38%) o la presencia más baja (35%), contra el 34% y 23% que mostraban respectivamente en la medición anterior.

En el NOA, una zona
En el NOA, una zona endémica respecto de la chicharrita, se observó un retroceso muy significativo: desaparecieron las detecciones de más de 1.000 individuos (MAIZAR)

La región del Litoral es la que presenta la reducción más significativa: el 84% aparece libre de chicharritas (contra el 31% del registro anterior), mientras un 10% estuvo en la categoría más baja.

En tanto, en las zonas endémicas, el NOA ha mostrado un retroceso muy significativo: desaparecieron las detecciones de más de 1.000 individuos, y las de más de 100 se redujeron al 23% (frente al 60% del registro anterior). En ese contexto, las categorías de registros más bajos (es decir, hasta 20 individuos por trampa) pasaron a conformar el 36% del total, frente al 10% del registro anterior.

Con una tendencia similar, en el NEA se ha más que duplicado la proporción de localidades con ausencia del vector (pasó de 10 a 23%) y casi se triplicó la de la categoría más baja (pasó de 12 a 33%), que en conjunto ya abarcan el 55% de la región. A la vez, hubo una marcada retracción en la categoría con mayor presencia (más de 100 individuos), que cayó del 24 al 4%.

En síntesis: el período de retracción poblacional se encuentra activo en todas las zonas agroecológicas, y los descensos marcados y la ausencia del vector en las áreas de siembra temprana resultan alentadores. No obstante, para los especialistas de la Red la recomendación es continuar con el monitoreo de adultos de Dalbulus maidis, para registrar la fluctuación poblacional. Además de emplear trampas cromáticas adhesivas, es conveniente inspeccionar cultivos invernales o de servicio, así como malezas que puedan actuar como reservorios del vector, aunque no se alimenta ni se reproduce en ellos.

