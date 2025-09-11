Récord productivo en arroz, pero con precios internacionales en baja

La producción arrocera de la campaña 2024/25 superó los 1,7 millones de toneladas, siendo la más importante en volumen desde 2010 (INTA)

La campaña 2024/25 dejó resultados inéditos para el arroz argentino. Según detalló en Chacra Agro Continental Claudio Francou, presidente de la Cooperativa de Arroceros de Villa Elisa, en Entre Ríos, el país superó los 1,7 millones de toneladas, el mayor volumen desde el ciclo 2010/11. “Se dieron las condiciones climáticas: mucho sol en verano y buena disponibilidad de agua. Los rendimientos fueron excelentes”, afirmó.

Este volumen representa un incremento del 34% respecto de la campaña anterior, mostrando un salto productivo y mejoras en el rendimiento en casi todas las provincias.

Según el relevamiento conjunto de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, EEA INTA Corrientes, AER INTA San Javier y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie implantada alcanzó 232.600 hectáreas, lo que representó un aumento interanual del 15 %. De ese total se cosecharon 231.400 hectáreas, con un rendimiento promedio nacional de 7.430 kg/ha.

Claudio Francou, titular de la Cooperativa de Arroceros de Villa Elisa, aseguró que “el arroz argentino es muy competitivo a nivel internacional (REUTERS/ Eva Manez)

Sin embargo, el escenario internacional complica la ecuación. Los costos logísticos y energéticos restan competitividad. La presión económica impacta especialmente en los pequeños productores. “Dicen que los productores que tienen menos de 200 hectáreas ya no pueden sostenerse. No es que no haya ninguno, pero cada vez son menos”, reconoció el dirigente. En ese sentido, destacó que las cooperativas funcionan como “red de contención”, aunque cada vez con más dificultades.

En cuanto a la calidad, Francou subrayó que “el arroz argentino es muy competitivo a nivel mundial, con variedades desarrolladas localmente que han ganado espacio frente a híbridos importados”. El dirigente aseguró que estamos en condiciones de competir con cualquier país del mundo.

De cara al futuro, el sector apuesta a sostener los lotes más aptos y a atravesar un año que se anticipa desafiante. “El productor vive con expectativa, siempre con la esperanza de que el próximo ciclo traiga mejores condiciones de mercado”, concluyó Francou.