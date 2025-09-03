La producción arrocera 2024/25 creció 34% y alcanzó el segundo mayor registro desde 2010/11

Con un salto interanual en producción y mejoras de rendimiento en casi todas las provincias, la campaña 2024/25 se consolidó entre las más destacadas de los últimos quince años

La campaña 2024/25 del arroz cerró con resultados sobresalientes: la producción nacional aumentó un 34 % y llegó a 1.719.230 toneladas, el segundo mayor volumen desde 2010/11.

El crecimiento estuvo impulsado por una mayor superficie sembrada y por rendimientos que superaron los promedios recientes.

Según el relevamiento conjunto de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, EEA INTA Corrientes, AER INTA San Javier y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie implantada alcanzó 232.600 hectáreas, lo que representó un aumento interanual del 15 %. De ese total se cosecharon 231.400 hectáreas, con un rendimiento promedio nacional de 7.430 kg/ha.

El volumen final implica 434.080 toneladas más que en la campaña anterior y se posiciona como uno de los registros más altos de los últimos quince años.

El rendimiento promedio también mostró una mejora significativa: fue 13 % superior al ciclo previo y 7 % mayor al promedio de los últimos cinco años, favorecido por condiciones climáticas estables gracias a la neutralidad en el Pacífico Ecuatorial.

Variedades y participación

El arroz largo fino concentró el 83 % de la superficie sembrada (193.000 ha) y explicó el 85 % de la producción total, con 1.461.000 toneladas.

El largo ancho ocupó un 10 % del área (23.260 ha) y aportó el 9 % de la producción (148.400 t).

Las variedades especiales (aromáticos, cortos y otros tipos) cubrieron un 7 % de la superficie (16.340 ha) y representaron el 6 % de la producción nacional (109.830 t).

Producción por provincias

Corrientes : primera productora, con el 47,3 % del área nacional y el 45,8 % de la producción total . Rendimiento provincial: 7.074 kg/ha , con un aumento del 18 % frente al ciclo previo.

Entre Ríos : aportó el 29,2 % del área y el 32,6 % de la producción , con una mejora del 10 % en el rendimiento .

Santa Fe : explicó el 14,4 % del área sembrada y el 13,4 % de la producción , con un crecimiento del 7 % interanual en rendimiento.

Formosa : alcanzó el 6,5 % del área y el 5,7 % de la producción , con un incremento del 11 % en su rendimiento promedio.

Chaco: representó el 2,7 % del área nacional y el 2,5 % de la producción, registrando un aumento del 5 % en rendimiento.

Un ciclo destacado

El informe señala que la combinación de mayor superficie implantada y buenas condiciones climáticas permitió alcanzar resultados excepcionales.

Con más de 1,7 millones de toneladas, la campaña 2024/25 se consolida como una de las mejores de la última década y media, reforzando la importancia del arroz en las provincias productoras del país.

Este desempeño no solo aporta volumen, sino también estabilidad al sector, que vuelve a posicionarse en niveles competitivos. Los especialistas coinciden en que se trata de un ciclo que marca un punto de referencia para los próximos años.

Fuente: Bolsa de Comercio de Santa Fe e INTA