Chacra y Campo

La producción arrocera 2024/25 creció 34% y alcanzó el segundo mayor registro desde 2010/11

Con un salto interanual en producción y mejoras de rendimiento en casi todas las provincias, la campaña 2024/25 se consolidó entre las más destacadas de los últimos quince años

Por Ariana Citcioglu Beati

Guardar
Con un salto interanual en
Con un salto interanual en producción y mejoras de rendimiento en casi todas las provincias, la campaña 2024/25 se consolidó entre las más destacadas de los últimos quince años

La campaña 2024/25 del arroz cerró con resultados sobresalientes: la producción nacional aumentó un 34 % y llegó a 1.719.230 toneladas, el segundo mayor volumen desde 2010/11.

El crecimiento estuvo impulsado por una mayor superficie sembrada y por rendimientos que superaron los promedios recientes.

Según el relevamiento conjunto de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, EEA INTA Corrientes, AER INTA San Javier y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie implantada alcanzó 232.600 hectáreas, lo que representó un aumento interanual del 15 %. De ese total se cosecharon 231.400 hectáreas, con un rendimiento promedio nacional de 7.430 kg/ha.

La superficie implantada alcanzó 232.600
La superficie implantada alcanzó 232.600 hectáreas, lo que representó un aumento interanual del 15 % (Inta)

El volumen final implica 434.080 toneladas más que en la campaña anterior y se posiciona como uno de los registros más altos de los últimos quince años.

El rendimiento promedio también mostró una mejora significativa: fue 13 % superior al ciclo previo y 7 % mayor al promedio de los últimos cinco años, favorecido por condiciones climáticas estables gracias a la neutralidad en el Pacífico Ecuatorial.

Variedades y participación

El arroz largo fino concentró el 83 % de la superficie sembrada (193.000 ha) y explicó el 85 % de la producción total, con 1.461.000 toneladas.

El largo ancho ocupó un 10 % del área (23.260 ha) y aportó el 9 % de la producción (148.400 t).

Las variedades especiales (aromáticos, cortos y otros tipos) cubrieron un 7 % de la superficie (16.340 ha) y representaron el 6 % de la producción nacional (109.830 t).

Producción por provincias

  • Corrientes: primera productora, con el 47,3 % del área nacional y el 45,8 % de la producción total. Rendimiento provincial: 7.074 kg/ha, con un aumento del 18 % frente al ciclo previo.
  • Entre Ríos: aportó el 29,2 % del área y el 32,6 % de la producción, con una mejora del 10 % en el rendimiento.
  • Santa Fe: explicó el 14,4 % del área sembrada y el 13,4 % de la producción, con un crecimiento del 7 % interanual en rendimiento.
  • Formosa: alcanzó el 6,5 % del área y el 5,7 % de la producción, con un incremento del 11 % en su rendimiento promedio.
  • Chaco: representó el 2,7 % del área nacional y el 2,5 % de la producción, registrando un aumento del 5 % en rendimiento.

Un ciclo destacado

El informe señala que la combinación de mayor superficie implantada y buenas condiciones climáticas permitió alcanzar resultados excepcionales.

Con más de 1,7 millones de toneladas, la campaña 2024/25 se consolida como una de las mejores de la última década y media, reforzando la importancia del arroz en las provincias productoras del país.

Este desempeño no solo aporta volumen, sino también estabilidad al sector, que vuelve a posicionarse en niveles competitivos. Los especialistas coinciden en que se trata de un ciclo que marca un punto de referencia para los próximos años.

Fuente: Bolsa de Comercio de Santa Fe e INTA

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaIntaarroz

Últimas Noticias

Nuevo mapa de cultivos: teledetección y trabajo territorial para la toma de decisiones

Una nueva herramienta digital permite identificar cultivos con precisión, analizar campañas anteriores y evaluar con mayor exactitud fenómenos adversos como inundaciones, sequías o plagas

Nuevo mapa de cultivos: teledetección

Brasil reubica sus exportaciones de carne vacuna

Primero indicios acerca de los mercados que van a absorber lo que el socio del Mercosur no puede vender en Estados Unidos. China y México parecen quedarse con la parte del león. La Argentina y una participación por ahora marginal

Brasil reubica sus exportaciones

De la sequía al repunte: trigo y garbanzo muestran avances en Córdoba

Tras un inicio condicionado por heladas, las lluvias de julio cambiaron el panorama agrícola cordobés, con trigo y garbanzo mostrando avances significativos en su desarrollo

De la sequía al repunte:

“No están en juego una limitación ni una prolongación de mandato” en la Sociedad Rural Argentina

Raúl Etchebehere, secretario de la entidad, aclaró que la modificación estatutaria recientemente tratada fue “meramente administrativa” y aseguró que “es totalmente mentira” que estuviera en juego la reelección de autoridades

“No están en juego una

China va a comprar más soja en Argentina y Uruguay

Como parte de su estrategia para independizarse de Estados Unidos, se estima que el gigante asiático se llevará del Río de la Plata unos 10 millones de toneladas del emblemático poroto desde este mes hasta el próximo agosto, un récord

China va a comprar más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elisa Carrió anunció que está

Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”

El presidente del Banco de Valores se refirió a las ventas del Tesoro para contener al dólar: “Son dos mangos”

Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

Jujuy: le abrió el vientre a su perra preñada con una hoja de afeitar, la mató y quedó detenida

El tabaquismo pasivo en la infancia duplica el riesgo de daño en los pulmones de la siguiente generación

INFOBAE AMÉRICA
La extraña limpieza de los

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

Demolerán en Túnez el hotel brutalista que habría inspirado a Star Wars

Putin intensifica los ataques aéreos contra Ucrania con más de 500 drones en una sola noche

Récord de protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.000 en agosto

TELESHOW
El lado íntimo de Wanda

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia