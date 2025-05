El pescado, gran ausente en la mesa argentina

Con sólo 5 kg por persona al año, el consumo de pescado en Argentina está muy por debajo del promedio mundial (Visuales IA)

A contramano de sus “más de 5.100 kilómetros de litoral marítimo y una biodiversidad ictícola envidiable, la Argentina sigue sin aprovechar su enorme potencial pesquero”, advirtió Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, en Chacra Agro Continental y detalló que el país consume apenas un 25% del promedio mundial de pescado y que ni siquiera en Semana Santa se logra revertir la tendencia.

Con apenas 5 kilos por persona al año, el consumo de pescado en Argentina está muy por debajo del promedio mundial, y las razones serían la ausencia de campañas de promoción, la escasa oferta y la falta de educación alimentaria, señaló Cereseto, quien planteó que, precisamente “se trata de los principales desafíos del sector”. “Tenemos un consumo per cápita de 5 kilos anuales contra una media mundial de 20. Somos un país bastante indiferente a la proteína del pescado como alternativa de consumo”, explicó el dirigente.

Durante los días previos a Semana Santa, la Fundación realizó un relevamiento en más de 15 puntos del país, incluyendo Mar del Plata, Bahía Blanca, CABA y varias provincias del interior. El estudio comparó precios entre el kilo de merluza y el de carne vacuna. “Por primera vez en años, la merluza resultó sustancialmente más barata que la carne. Pero, aun así, el consumo no creció significativamente”, afirmó. Según el informe, el 68,9% de los encuestados —unas 350 personas— declaró que comería carne durante Semana Santa, desdibujando incluso el componente religioso de la fecha.

La ausencia de campañas de promoción, la escasa oferta y la falta de educación alimentaria, serían algunas de las razones del bajo consumo de pescado en la Argentina (Christian Heit)

“La gente no come pescado porque no sabe cómo prepararlo. En los programas de cocina casi no se lo muestra. Y si no hay cultura gastronómica, es muy difícil que el consumo crezca”, dijo Cereseto, quien también es empresario pesquero. El presidente de la Fundación también se refirió a la falta de estrategias desde el Estado y desde el propio sector. “España, por ejemplo, incorporó el pescado en los comedores escolares. Acá no tenemos campañas ni políticas de promoción sostenidas”, criticó.

En términos de exportación, Cereseto recordó que en 2018 Argentina llegó a vender más pescado que carne vacuna, aunque reconoció que fue una excepción. Hoy se exportan cerca de 600.000 toneladas por año, con una facturación promedio de 2.000 millones de dólares, pero muchas especies dan pérdida.

En cuanto la pesca extranjera en el límite de la milla 200, , el dirigente expresó que aunque es legal, no está reglamentada ni declarada. “Son flotas —principalmente chinas— que pescan sin control, dañan la sostenibilidad del recurso y distorsionan los mercados con prácticas laborales y ambientales que acá serían inadmisibles”, concluyó.