Elbio Laucirica no renovará su mandato al frente de Coninagro en noviembre próximo, cuando se realice la asamblea de la entidad. Una alta fuente cooperativista aseguró a Chacra TV que, tras seis años de gestión, el dirigente recibió un pedido de la Federación que lo impulsó para dejar el cargo en noviembre próximo cuando se realice la asamblea de la entidad.

Laucirica dejaría de ser consejero por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), por lo cual no podría renovar su cargo al frente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

El productor agrícola y ganadero, oriundo de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, lleva seis años de gestión en Coninagro. Sus inicios entre los cooperativistas fueron como consejero. Posteriormente fue elegido vicepresidente y en 2022 alcanzó la presidencia de la entidad. En verdad, había comenzado a ejercer la titularidad de la misma cuando reemplazó en el cargo a Carlos Iannizzotto, que había llegado como representante de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), y se retiró en 2021, al postularse como candidato a legislador nacional por Mendoza, en el partido que entonces lideraba Florencio Randazzo (Vamos con vos).

De este modo, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias volverá a cambiar su conformación, que se modificó en septiembre con la incorporación de Andrea Sarnari, primera mujer elegida presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). En tanto, continúan al frente de sus entidades Nicolás Pino, por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carlos Castagnani, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En septiembre pasado, Coninagro realizó la 7º edición del Congreso Internacional de la entidad, bajo el lema “Aportes del sector y del cooperativismo al Desarrollo Económico del País”, ya allí Laucirica reclamó: “Hoy está instalado en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto, que debe ser eliminado y el Gobierno se ha comprometido en hacerlo. Esperamos que esto sea así y cuanto antes, porque hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar. Con todo respeto decimos, que no hay más tiempo”. Y agregó: “Como productores agropecuarios somos proveedores de alimentos y no queremos que nos vean como una caja de dólares. Solamente en la siembra de granos y oleaginosas, invertimos y literalmente enterramos US$17.000 millones y muchas veces no podemos saber si los vamos a recuperar, por vaivenes de la economía, entre otras”.

La información consignando que no renovaría su mandato en Coninagro se conoció en tanto Laucirica se encuentra de viaje en Brasil, donde participó de la 1° Cumbre Agro Global de Sudamérica junto a otros dirigentes agropecuarios y legisladores nacionales.