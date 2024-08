Innovación en la lucha contra la Mancha Negra de los Cítricos

La Mancha Negra de los Cítricos, causada por el hongo Phyllosticta Citricarpa, es una preocupación constante para los productores (inta)

En un esfuerzo por salvaguardar la producción y exportación de cítricos en el norte argentino, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Yuto ha implementado una técnica molecular avanzada para identificar con precisión el hongo Phyllosticta citricarpa, causante de la devastadora mancha negra de los cítricos.

Esta enfermedad representa una amenaza significativa para los productores debido a los daños estéticos que inflige en los frutos y la consecuente disminución de su valor comercial.

Impacto de la mancha negra en los cítricos

La Mancha Negra no solo afecta la apariencia de los frutos con lesiones oscuras y deprimidas, sino que también provoca la caída prematura de estos, reduciendo notablemente los rendimientos de la cosecha.

El hongo se propaga mediante esporas transportadas por el viento y la lluvia, infectando tanto hojas como frutos jóvenes en condiciones de alta humedad y temperaturas moderadas. Esto hace que el control y la prevención de la enfermedad sean desafíos constantes para los productores.

Papel crucial de los laboratorios del INTA Yuto

Los Laboratorios de Fitopatología y Biotecnología del INTA Yuto se han convertido en un elemento esencial en la lucha contra esta enfermedad. Estos laboratorios son los únicos en la región de Salta y Jujuy habilitados para realizar diagnósticos específicos mediante técnicas moleculares avanzadas.

Este enfoque no solo acelera el proceso de detección, sino que también proporciona una herramienta crucial para asegurar la calidad de los cultivos destinados a la exportación.

La tecnología detrás de la detección

Ceferino Flores, investigador del INTA Yuto, destaca la importancia de este protocolo: “Nuestro objetivo principal es brindar a la industria citrícola una herramienta efectiva y confiable para el diagnóstico rápido de esta enfermedad devastadora”.

Con esta tecnología, se busca evitar las pérdidas comerciales que pueden surgir durante el proceso de exportación, protegiendo así la economía agrícola de la región.

La técnica utilizada, conocida como PCR en tiempo real (RT-PCR), permite no solo detectar la presencia del hongo en los frutos infectados, sino también cuantificar la cantidad de patógenos presentes. Esto se logra mediante el uso de cebadores y sondas diseñados específicamente para la región ITS del ADN ribosomal 16S del hongo, proporcionando una identificación altamente sensible y precisa.

Normativas y regulaciones

La implementación de esta técnica está alineada con la Resolución de la EAPyA N° 0056/2008, que aprueba el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para la exportación a la Unión Europea y otros mercados con restricciones cuarentenarias similares.

Esta normativa garantiza que la fruta fresca cítrica producida en las regiones NEA y NOA cumpla con las exigencias fitosanitarias internacionales, estableciendo medidas obligatorias en todas las etapas del cultivo, desde el campo hasta el empaque y el puerto.

“La detección temprana y precisa del hongo nos permite adoptar medidas preventivas más eficaces y minimizar el impacto de la enfermedad en nuestras exportaciones”, explica Flores. “Esto no solo protege nuestra producción local, sino que también fortalece nuestra posición en los mercados internacionales”.

Desafíos persistentes y estrategias de manejo

A pesar de los avances tecnológicos y las medidas de manejo implementadas, la Mancha Negra sigue siendo un desafío significativo debido a la persistencia del hongo en los restos vegetales en el suelo y su capacidad para reinfectar los cultivos en temporadas sucesivas.

Las estrategias de manejo incluyen la aplicación de fungicidas, la eliminación de restos vegetales infectados y la reducción de la humedad en el dosel del árbol, pero estos métodos pueden ser costosos y no siempre completamente efectivos.

Colaboración y futuro de la industria citrícola

La colaboración entre investigadores, productores y autoridades sanitarias es crucial para enfrentar este desafío. La implementación de técnicas avanzadas de detección y el cumplimiento riguroso de las normativas fitosanitarias son pasos esenciales para proteger la industria citrícola y asegurar la calidad y seguridad de los frutos exportados.

Es invaluable la labor del INTA Yuto en la detección rápida y precisa de la Mancha Negra de los Cítricos, que representa un avance significativo en la protección de la agricultura argentina. A través de la innovación tecnológica y la cooperación interinstitucional, se busca salvaguardar una industria vital para la economía del país, asegurando que los productos cítricos argentinos mantengan su calidad y competitividad en los mercados globales.

Fuente: Inta