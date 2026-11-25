Henry Thomas logró atravesar la pasarela Guardas mientras las ráfagas la sacudían sobre un barranco de 45 metros, durante una caminata por el circuito O de la Patagonia chilena del sur (Video red social X)

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Un turista alemán protagonizó un cruce de riesgo en el puente colgante Guardas, en el parque nacional Torres del Paine, en el sur de Chile. La estructura de 52 metros de largo comenzó a balancearse con violencia bajo las ráfagas de viento mientras el excursionista, cargado con una mochila de 18 kilogramos, luchaba por mantener el equilibrio sobre el barranco.

Henry Thomas realizaba un recorrido de siete días por el circuito O, uno de los trayectos más exigentes de la Patagonia chilena, cuando se desató la tormenta, según informó Euronews. Su compañera logró cruzar el puente sin inconvenientes segundos antes. Para él, el paso se transformó en un desafío extremo que quedó registrado en video y se difundió con rapidez en redes sociales.

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El puente Guardas cruza un barranco de 45 metros de profundidad

La estructura del puente Guardas se extiende sobre un barranco de aproximadamente 45 metros de profundidad. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo que administra el parque, los puentes de esa zona se ubican a más de 20 metros de altura. Se trata de una pasarela de uso exclusivamente peatonal que, en condiciones normales, forma parte del trazado habitual de las rutas de senderismo.

Henry Thomas logró atravesar la pasarela Guardas mientras las ráfagas la sacudían sobre un barranco de 45 metros, durante una caminata por el circuito O de la Patagonia chilena (Captura de video)

La combinación de su diseño suspendido, la exposición directa al viento patagónico y el peso del equipo que cargan los excursionistas lo convierte en un punto crítico cuando las condiciones meteorológicas se deterioran. Durante el incidente, Thomas tuvo que abrir las piernas para distribuir el peso y aferrar con ambas manos los cables de acero laterales mientras la estructura oscilaba de forma sostenida.

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Solo cuando las ráfagas más intensas cedieron, la situación comenzó a estabilizarse y el excursionista pudo completar el cruce. Thomas no resultó herido, aunque el episodio reflejó los riesgos reales que pueden surgir incluso en rutas bien señalizadas y frecuentadas.

Las imágenes del momento muestran el balanceo extremo de la pasarela

El incidente fue grabado por Martín Esteban González López, un compañero de ruta que Thomas y su pareja conocieron durante la caminata. Las imágenes, difundidas por el medio estadounidense, muestran el balanceo de la pasarela y los esfuerzos del excursionista por mantenerse firme mientras el viento no daba tregua.

El visitante abrió las piernas y se aferró a los cables laterales para distribuir la carga, mientras la estructura suspendida oscilaba de forma sostenida por el viento patagónico en pleno cruce (Captura de video)

En el video se observa cómo Thomas ajusta su postura en repetidas ocasiones, con el cuerpo inclinado y los pies separados sobre las tablas del puente. Los 18 kilogramos de equipo que llevaba al hombro dificultaron aún más conservar el equilibrio frente a las embestidas del viento. El registro dura varios minutos y da cuenta de la tensión sostenida a lo largo de todo el cruce.

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El material generó un amplio debate en plataformas digitales sobre las condiciones de seguridad en los senderos patagónicos durante los meses de mayor afluencia turística. También puso en discusión la preparación necesaria para afrontar las rutas de alta exigencia del parque, donde los cambios climáticos pueden ser tan bruscos como imprevistos.

Torres del Paine atrae a miles de excursionistas pese a su clima extremo

El Parque Nacional Torres del Paine es uno de los destinos de trekking más visitados de Sudamérica y convoca cada año a miles de excursionistas de todo el mundo. Su paisaje de montañas, glaciares y lagos lo posicionó como referencia del turismo de aventura, aunque su clima es reconocido por la imprevisibilidad y la intensidad de sus vientos, que pueden cambiar en cuestión de minutos.

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La infraestructura peatonal, de 52 metros de longitud, está ubicada a más de 20 metros de altura y forma parte de las rutas habituales de senderismo (Captura de video)

La Patagonia chilena registra con frecuencia ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora, en especial durante la primavera y el verano austral, temporada que coincide con el pico de senderismo. Las autoridades del parque advierten de forma habitual sobre los riesgos en rutas expuestas y en estructuras como los puentes colgantes, que son particularmente vulnerables cuando el viento arrecia.

El circuito O, que Thomas recorría al momento del incidente, es considerado uno de los trekking más completos y demandantes de la región. Se extiende por unos 130 kilómetros y requiere entre siete y diez días de marcha, con tramos que atraviesan zonas de alta exposición climática. La CONAF recomienda realizarlo con equipamiento adecuado y atención constante a los partes meteorológicos emitidos por el organismo.

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