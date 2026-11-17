Un comprador observa un cartel de descuento para un televisor que exige la contratación de una garantía obligatoria de 500 euros en un almacén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Defensoría del Consumidor de El Salvador alertó que el 27 de noviembre, durante el Viernes Negro, algunas promociones pueden ocultar descuentos inexistentes, restricciones no informadas o productos distintos de los anunciados. La institución recomendó verificar cada oferta antes de pagar y exigir el cumplimiento de las condiciones publicitadas.

La jornada comercial se realiza el último viernes de noviembre, después de Acción de Gracias. Surgió en Estados Unidos en la década de 1950, cuando los comercios remataban mercancías para liberar espacio ante las compras de la temporada navideña.

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Las señales de una promoción que no cumple lo anunciado

Una oferta puede ser engañosa cuando el producto promocionado no está disponible o cuando las imágenes utilizadas no coinciden con lo que realmente vende el establecimiento. También puede haber irregularidades si se ocultan condiciones o restricciones aplicables a los artículos rebajados.

La Defensoría del Consumidor indicó que los compradores deben comprobar que el descuento aplicado sea el mismo que se anunció. Otra señal de alerta aparece cuando la reducción de precio resulta menor a la difundida en la publicidad.

Los consumidores deben revisar las regalías ofrecidas por los comercios, ya que pueden no estar disponibles o cobrarse por separado. También conviene verificar que el producto entregado sea el prometido y que un servicio o artículo incluya todos los elementos anunciados.

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Decenas de compradores recorren los pasillos de un centro comercial con bolsas y paquetes durante las jornadas de descuentos del Black Friday en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución aconsejó desconfiar de beneficios atribuidos a productos o servicios que carezcan de respaldo técnico o científico. Las promesas comerciales deben corresponder con características que puedan ser sustentadas.

El control de precios antes y durante el Viernes Negro

La principal forma de detectar un descuento falso es comprobar si el precio rebajado representa una reducción real. Para ello, la Defensoría recomienda comparar valores entre comercios similares y llevar un registro de los precios durante los días previos a la fecha comercial.

Algunos establecimientos pueden aumentar el valor de un producto antes del evento y luego reducirlo hasta una cifra que aparenta ser una oferta. El seguimiento anticipado permite identificar esa práctica y distinguir una rebaja efectiva de una promoción engañosa.

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La Defensoría del Consumidor publica en su sitio web un comparativo de precios que permite revisar valores de electrodomésticos y vestimenta. Esa herramienta facilita contrastar las ofertas disponibles antes de concretar una compra.

Los consumidores en Colombia deben revisar los intereses de sus tarjetas de crédito antes de diferir compras durante el Black Friday. (Imagen Ilustrativo Infobae)

Al momento de pagar, los compradores deben confirmar que no se les aplique un cargo adicional por utilizar tarjetas de crédito o débito. Los consumidores tienen derecho a exigir que los comercios respeten todas las condiciones incluidas en la oferta.

Las personas pueden programar sistemas para vigilar productos concretos y ejecutar la compra cuando alcanzan un valor prefijado. Las marcas y plataformas de comercio electrónico también aplican IA en precios dinámicos, previsiones de inventario, recomendaciones personalizadas y asistentes conversacionales capaces de completar operaciones desde servicios como ChatGPT, según CEPYME España.

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Las consultas a una herramienta de IA deben incluir criterios concretos para reducir resultados irrelevantes o engañosos. Para buscar una computadora portátil, la recomendación es indicar que se necesitan tres opciones de diferentes marcas, con al menos cuatro estrellas y más de 1,000 reseñas, además de pedir el nombre del producto, sus características principales, el precio vigente y un enlace directo al sitio oficial del minorista para ofertas válidas durante el Black Friday de 2026.