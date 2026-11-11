República Dominicana

República Dominicana logra histórico doblete de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Las victorias de Yolayni Rosado en lucha sobre arena y Patricia Siné sobre la pista situaron al seleccionado caribeño en el puesto 29 general dentro del certamen celebrado en territorio africano

La luchadora dominicana Yolayni Rosado celebra su triunfo ante la española Gabriela Eningo en la arena de Saly Oeste (Cortesía: Colindo).
La luchadora dominicana Yolayni Rosado celebra su triunfo ante la española Gabriela Eningo en la arena de Saly Oeste (Cortesía: Colindo).
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República Dominicana sumó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, una cosecha que ubica a la delegación en la posición 29 del medallero general. Los triunfos de la luchadora Yolayni Rosado Valerio sobre la arena y de la velocista Patricia Siné en la pista de atletismo establecieron el registro más alto de primeros lugares para el país caribeño en una sola edición de este certamen mundial.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud reúnen a deportistas de entre 15 y 18 años en una cita multideportiva que el Comité Olímpico Internacional (COI) organiza cada cuatro años. Además de las pruebas de competencia, el encuentro busca fomentar el intercambio cultural y el compañerismo entre las nuevas generaciones de atletas.

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En esta cuarta edición de verano, la primera que se celebra en el continente africano, participan representantes de más de 200 países y delegaciones, con una cifra cercana a los 2,700 competidores que buscan rodaje competitivo previo a los Juegos Olímpicos tradicionales de adultos.

El primer triunfo para la delegación caribeña llegó el domingo 8 de noviembre en la playa de Saly Oeste. En ese escenario costero, Yolayni Valerio compitió en la categoría femenina de 65 kilos de lucha de playa y completó una jornada con cinco victorias consecutivas. La atleta avanzó sin derrotas a lo largo de las rondas eliminatorias hasta alcanzar el combate por el primer puesto.

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En la final, Valerio superó por 3-1 a la representante española Gabriela Eningo. El resultado aseguró la primera presea dorada del certamen para la representación quisqueyana y significó la primera medalla olímpica en la historia para la disciplina de lucha en República Dominicana.

Patricia Siné exhibe la medalla de oro en el centro del podio tras imponerse en la final de los 200 metros planos en Dakar 2026 (Cortesía: Colindo).
Patricia Siné exhibe la medalla de oro en el centro del podio tras imponerse en la final de los 200 metros planos en Dakar 2026 (Cortesía: Colindo).

Patricia Siné conquistó los 200 metros con su registro más veloz

Dos jornadas después de la consagración en la playa, la velocidad sumó una nueva victoria en el Complexe Iba Mar Diop de Dakar. El día de ayer 10 de noviembre, Patricia Siné dominó la prueba de los 200 metros planos en el atletismo de pista. En la ronda semifinal, Siné paró los cronómetros en 23.64 segundos, lo que le permitió avanzar con autoridad a la disputa directa por las medallas.

En la carrera definitiva, la velocista dominicana cruzó la meta en 23.35 segundos, con lo que impuso una nueva marca personal. El desenlace resultó cerrado: Siné aventajó por apenas una centésima de segundo a la atleta de Antigua y Barbuda, quien finalizó en la segunda posición.

Un momento histórico para la República Dominicana: la campeona olímpica juvenil Yolayni Rosado es recibida con honores tras su victoria. Descubre las conmovedoras palabras de la atleta y el apoyo de su país.

La presencia del país en territorio senegalés contó con un grupo de 11 atletas distribuidos en ocho disciplinas deportivas. El desempeño en suelo africano confirma la presencia constante del país en el podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano.

La delegación subió a la premiación en las cuatro ediciones que se han disputado desde la creación de la justa: Singapur 2010, Nankín 2014, Buenos Aires 2018 y ahora la capital de Senegal. Antes de iniciar esta cita, la nación contaba con un total de cinco medallas oficiales en su historial dentro de este torneo. Las dos preseas obtenidas por Rosado Valerio y Siné superan la cantidad de oros de cualquier edición previa y consolidan este resultado como el más exitoso en cantidad de títulos para la representación nacional.

La mayor parte del equipo de 11 atletas ya concluyó sus respectivas pruebas en los escenarios de competencia. Para los días finales del calendario oficial, que concluye el 13 de noviembre, la atención del comité dominicano se concentra en las pruebas restantes de vela y en las últimas jornadas de la esgrima.

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