La dominicana Marileidy Paulino termina quinta y queda fuera de las finalistas de un premio mundial

Marileidy Paulino finalizó en el quinto puesto de la votación para el premio a la Atleta Mundial del Año 2026 de World Athletics. /(REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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La dominicana Marileidy Paulino terminó quinta en la votación para el premio a la Atleta Mundial del Año 2026 de World Athletics y quedó fuera de las tres finalistas que disputarán el reconocimiento el 29 de noviembre en Mónaco.

La información fue publicada este miércoles por Diario Libre, que detalló el orden de la elección tras el proceso de votación en el que participaron aficionados, atletas, representantes de medios de comunicación e integrantes de la familia de World Athletics.

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Las finalistas son las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell, además de la suiza Audrey Werro. La etíope Tigst Assefa ocupó el cuarto lugar, por delante de Paulino. Detrás de la atleta de República Dominicana finalizaron la keniana Agnes Ngetich, la estadounidense Chase Jackson, la china Yan Ziyi, la española María Pérez y la canadiense Camryn Rogers.

El resultado dejó sin opciones a Paulino pese a una campaña en la que volvió a dominar los 400 metros. La atleta registró 48.48 segundos, la mejor marca mundial de 2026 y récord de la Liga Diamante, según destacó World Athletics al anunciar las nominaciones en octubre.

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ARCHIVO: Paulino registró una marca de 48.48 segundos en París y completó la temporada 2026 de los 400 metros sin derrotas./ (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Paulino llegó a la lista de 10 candidatas tras ganar los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship y recuperar el trofeo de la Liga Diamante, el circuito anual de reuniones internacionales de atletismo.

La dominicana cerró la temporada sin derrotas y bajó de los 49 segundos en ocho carreras. Su registro de 48.48, conseguido en París, también rebajó el récord de la Liga Diamante en la prueba.

La elección, sin embargo, favoreció a tres atletas que firmaron actuaciones destacadas en distintas disciplinas. Jefferson-Wooden conquistó las pruebas de 100 y 200 metros en el Ultimate Championship y fijó las mejores marcas de la temporada en ambas distancias, con 10.62 y 21.47 segundos.

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Russell estableció un récord mundial de 12.09 segundos en los 100 metros con vallas. La estadounidense ganó nueve de las 10 carreras más rápidas del año y completó una temporada sin derrotas, con títulos en el Ultimate Championship y la Liga Diamante.

Werro, por su parte, se impuso en los 800 metros del Ultimate Championship, la Liga Diamante y el Campeonato Europeo. La suiza dejó la mejor marca de la temporada con 1:53.70, tiempo que la ubica tercera en la clasificación histórica de la especialidad.

ARCHIVO: Paulino conquistó la medalla de oro en los Juegos de París 2024 con un registro de 48.17 segundos que fijó el récord olímpico de los 400 metros./ (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Paulino, campeona olímpica y bicampeona mundial de los 400 metros

A sus 30 años, Marileidy Paulino es una de las principales figuras del atletismo de República Dominicana. Especialista en los 400 metros, posee el récord nacional de la distancia con 47.98 segundos, marca conseguida durante el Mundial de Tokio 2025 y que la sitúa tercera en la lista histórica de la prueba.

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Su mayor logro olímpico llegó en los Juegos de París 2024, donde ganó el oro en los 400 metros con 48.17 segundos, récord olímpico. Ese triunfo la convirtió en la primera mujer dominicana que obtuvo una medalla de oro individual en unos Juegos Olímpicos.

Paulino también ganó los títulos mundiales de 400 metros en Eugene 2022 y Budapest 2023. En Tokio 2021 había obtenido dos medallas de plata: una en los 400 metros y otra en el relevo mixto de 4x400 metros.

Además de sus resultados individuales, formó parte del equipo dominicano que conquistó el oro mundial en el relevo mixto de 4x400 metros en Eugene 2022 y Budapest 2023. La ceremonia de World Athletics en Mónaco también premiará a las estrellas emergentes, al entrenador del año, al ganador del Premio del Presidente y al autor del Momento del Año.

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