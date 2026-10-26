República Dominicana

Cuatro dominicanos que viajaron a Rusia para enlistarse en el ejército lograron salir gracias a una gestión diplomática de emergencia

El titular de Relaciones Exteriores y el viceministro de Asuntos Consulares coordinaron el traslado de los compatriotas desde la capital rusa hasta República Dominicana tras su decisión de no incorporarse

República Dominicana asistió el retorno de cuatro ciudadanos que desistieron de incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas (Foto cortesía MIREX)
República Dominicana asistió el retorno de cuatro ciudadanos que desistieron de incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas (Foto cortesía MIREX)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) informó este 25 de octubre que gestionó el retorno de cuatro ciudadanos dominicanos que desistieron de incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas tras viajar a Moscú con ese propósito.

Según el comunicado oficial, los cuatro nacionales se encontraban en la capital de Rusia y habían establecido contacto con la Embajada de República Dominicana el 23 de octubre. En esa comunicación, notificaron que habían viajado con la intención de enlistarse en las filas militares del país, aunque luego decidieron no concretar su incorporación.

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La Cancillería dominicana señaló que los ciudadanos comunicaron su decisión de no suscribir el contrato con el Ministerio de Defensa ruso a las autoridades militares. A partir de ese momento, esa institución les facilitó los pasajes aéreos para el traslado a Moscú, donde fueron recibidos por funcionarios de la representación diplomática dominicana.

Alojamiento, alimentación y apoyo logístico en la sede diplomática

Tras su llegada al aeropuerto de Moscú, los cuatro dominicanos fueron acompañados hasta la sede diplomática, donde recibieron asistencia logística, alimentación y alojamiento temporal, de acuerdo con la información divulgada por el MIREX.

Los ciudadanos contactaron a la Embajada dominicana en Moscú el 23 de octubre y comunicaron que no firmarían el contrato con el Ministerio de Defensa ruso, informó la Cancillería (Foto cortesía MIREX)
Los ciudadanos contactaron a la Embajada dominicana en Moscú el 23 de octubre y comunicaron que no firmarían el contrato con el Ministerio de Defensa ruso, informó la Cancillería (Foto cortesía MIREX)

El organismo indicó que las gestiones estuvieron a cargo de la Embajada de República Dominicana en Rusia. La actuación incluyó la coordinación con las autoridades rusas para facilitar la salida de los ciudadanos del proceso de incorporación militar.

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El comunicado precisa que, luego de la intervención del Ministerio de Defensa ruso para el traslado de los dominicanos a la capital, la Cancillería dispuso las condiciones para su regreso al país caribeño.

Pasajes adquiridos por instrucción del canciller Bisonó

Por instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, y con la coordinación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, fueron adquiridos los boletos de retorno de los cuatro ciudadanos hacia República Dominicana.

La dependencia estatal no informó la identidad de los dominicanos, la fecha de su llegada al país ni el itinerario de vuelo. Tampoco detalló cuánto tiempo permanecieron en territorio ruso antes de comunicar su decisión a la Embajada.

El MIREX asegura que los ciudadanos dominicanos repatriados de Rusia "se mantuvieron en todo momento en un lugar seguro"
El MIREX asegura que los ciudadanos dominicanos repatriados de Rusia "se mantuvieron en todo momento en un lugar seguro"
El titular de Relaciones Exteriores y el viceministro de Asuntos Consulares coordinaron el traslado de los compatriotas desde la capital rusa hasta República Dominicana tras su decisión de no incorporarse.
El titular de Relaciones Exteriores y el viceministro de Asuntos Consulares coordinaron el traslado de los compatriotas desde la capital rusa hasta República Dominicana tras su decisión de no incorporarse.

El MIREX sostuvo que los nacionales “se mantuvieron en todo momento en un lugar seguro” y que no estuvieron expuestos a amenazas que comprometieran su integridad durante el proceso.

Compromiso con la asistencia consular en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la intervención ratifica su compromiso con la protección y la asistencia de los ciudadanos dominicanos fuera del país.

La institución remarcó que la red consular y diplomática tiene la responsabilidad de brindar acompañamiento a los nacionales dominicanos dondequiera que se encuentren, dentro de las atribuciones establecidas para las representaciones en el exterior.

En septiembre, familiares de afectados y representantes de organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de República Dominicana, alertando que más de 150 ciudadanos dominicanos han sido captados mediante falsas ofertas de empleo e integrados contra su voluntad en zonas de conflicto bélico en el extranjero, principalmente en Rusia y la región disputada del Donbás.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), en conjunto con parientes de las víctimas, formalizó la solicitud de investigación por el delito de trata de personas y tráfico ilícito de nacionales.

El activista Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del CDDH, hizo pública la situación tras haber denunciado el caso ante diversos medios de comunicación el pasado lunes 24 de agosto. Sánchez calificó la situación como una tragedia humana, advirtiendo que los dominicanos enviados carecen de experiencia previa en el ámbito castrense y están siendo utilizados prácticamente como «carne de cañón».

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