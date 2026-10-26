Presidentes de Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana felicitan a Lula por su reelección en Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, celebra con su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

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Los presidentes de Panamá, Guatemala, Ciosta Rica, y República Dominicana felicitaron este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Brasil.

El mandatario brasileño se impuso al senador Flávio Bolsonaro con el 52% de los votos, frente al 48% de su rival, según el escrutinio oficial con casi la totalidad de las urnas contabilizadas.

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, destacó la participación ciudadana y envió un mensaje al ganador de los comicios. “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria. Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, escribió en su cuenta de X.

La reacción de Mulino puso el acento en la cooperación bilateral entre Panamá y Brasil, dos países que mantienen vínculos comerciales y políticos en América Latina. El mandatario panameño no se refirió a la ajustada diferencia entre los candidatos ni a la posición de Bolsonaro tras conocer el resultado.

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La felicitación de Arévalo de León

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León calificó la elección de Lula como una “gran victoria en las urnas” y saludó también a los electores brasileños. “En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula por una gran victoria en las urnas y su reelección como presidente de Brasil”, expresó por medio de sus canales oficiales.

Arévalo sostuvo que la jornada electoral fortaleció las instituciones democráticas de Brasil. En su mensaje, vinculó además la reelección de Lula con una agenda de gobierno orientada al bien común, el fortalecimiento de la democracia y la atención de sectores históricamente relegados.

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El presidente guatemalteco afirmó que ambos países comparten la idea de que el ejercicio de la autoridad pública debe estar dirigido a servir a la población. Su pronunciamiento se sumó a las felicitaciones de mandatarios de la región tras el resultado de una elección que mantuvo una diferencia estrecha hasta las últimas horas del conteo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala. (Foto de archivo: Gobierno de Guatemala)

El Gobierno de Costa Rica, presidido por Laura Fernández, se sumó a la felicitación a Brasil por el desarrollo de las elecciones presidenciales, aunque evitó mencionar de forma directa a Lula da Silva.

La Cancillería costarricense publicó un mensaje en X en el que destacó que el pueblo brasileño ejerció su derecho al voto y eligió a un nuevo presidente “en un proceso democrático y pacífico”. La declaración no incluyó una felicitación personal a Lula ni una referencia a su victoria frente al senador Flávio Bolsonaro.

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“El Gobierno de nuestro país le desea el mayor de los éxitos a los tres poderes de Brasil para el beneficio de la población del país más grande de América Latina”, añadió el texto difundido por la cartera de Relaciones Exteriores.

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, asiste a una conferencia de prensa en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 16 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El mensaje de Abinader por la integración regional

El presidente dominicano, Luis Abinader, también celebró la victoria de Lula y planteó la necesidad de profundizar la integración latinoamericana. “Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, señaló en X.

Abinader extendió, además, un saludo al pueblo brasileño por lo que definió como una jornada “cívica y participativa”. Aunque República Dominicana no pertenece a Centroamérica, su presidente se incorporó a los mensajes de líderes de la región que destacaron el resultado electoral brasileño.

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El presidente Abinader durante la presentación de Meta RD 2036 para duplicar la economía real dominicana en una década. (Foto cortesía Cepal)

Un resultado sin precedentes desde el fin de la dictadura

La victoria de Lula tiene un componente inédito en la historia democrática reciente de Brasil. Desde el fin de la dictadura militar, en 1985, ningún candidato que hubiera terminado segundo en la primera vuelta había conseguido revertir la diferencia en el balotaje.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera ronda, dos puntos por encima de Lula, una ventaja equivalente a 2.2 millones de sufragios. En la segunda vuelta, el presidente brasileño revirtió ese escenario y logró una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

Lula asumirá el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Será su cuarto mandato presidencial, después de los períodos 2003-2007, 2007-2011 y 2023-2027.