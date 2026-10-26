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La ciudad que busca convertirse en el nuevo polo turístico de Asia

Obras en el frente marítimo, nuevos espacios culturales, conexiones aéreas y hoteles redefinen la proyección turística de una ciudad que conserva su actividad portuaria

Busan busca consolidarse como un nuevo polo turístico de Asia a partir de la reconversión de su frente marítimo (Busan Port Authority)
Busan busca consolidarse como un nuevo polo turístico de Asia a partir de la reconversión de su frente marítimo (Busan Port Authority)
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Durante décadas, contenedores, mercados de pescado y rutas marítimas marcaron el ritmo de una ciudad surcoreana situada frente al mar. Ese perfil empieza a modificarse con una reconversión urbana que combina infraestructura portuaria, proyectos culturales y una nueva oferta turística.

El cambio incluye paseos peatonales junto al agua, edificios de gran escala, conexiones ferroviarias y una estrategia urbana que acerca servicios cotidianos a los barrios. A ello se suman playas, gastronomía, cultura pop y más rutas internacionales, en un territorio donde el puerto continúa como pieza central de la economía local.

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La ciudad que transforma su puerto en un nuevo eje urbano

Busan es la segunda ciudad más poblada de Corea del Sur y uno de los principales puertos de contenedores de Asia. Su ubicación en la costa sudeste del país, a unas tres horas en tren de Seúl, le dio durante años un papel industrial y logístico. Ahora, ese pasado convive con proyectos que buscan reordenar la relación entre la ciudad y su frente marítimo.

El distrito del Puerto Norte concentra buena parte de esa transformación. La zona, antes asociada al trabajo industrial y a las autopistas que separaban el centro del mar, incorpora senderos peatonales que conectan la estación central de trenes con el borde costero. El plan busca habilitar un área más accesible para residentes y visitantes.

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La iniciativa se vincula con la meta municipal de consolidar una “ciudad de 15 minutos”, concepto desarrollado por el urbanista francés Carlos Moreno. El modelo propone que empleo, educación, comercios y espacios de recreación queden al alcance de la población en trayectos breves a pie, en bicicleta o en transporte público.

En esa misma franja avanza la construcción de la Lotte Tower, prevista en el predio donde estaba el antiguo ayuntamiento. El rascacielos tendrá un diseño de discos superpuestos inspirado en las olas y albergará un hotel, oficinas y comercios, según informó CNN. El proyecto quedará cerca de Jagalchi, el mayor mercado de pescado de Corea del Sur.

Jagalchi mantiene puestos de venta de mariscos vivos y locales donde los productos se preparan en el momento. Las autoridades locales mejoraron los baños, trasladaron a vendedores ambulantes a espacios interiores y reforzaron la información sobre higiene alimentaria. El mercado resume la convivencia entre la actividad comercial tradicional y el crecimiento del turismo.

El plan urbano apunta a convertir el Puerto Norte en un espacio de uso cotidiano para residentes y visitantes (Wikimedia Commons)
El plan urbano apunta a convertir el Puerto Norte en un espacio de uso cotidiano para residentes y visitantes (Wikimedia Commons)

Las actividades que refuerzan la agenda cultural de la ciudad

Uno de los principales proyectos en marcha es la Ópera de Busan, diseñada por el estudio noruego Snøhetta. La inauguración está prevista para finales de 2027. El edificio contará con sectores abiertos al público durante las 24 horas, sin obligación de comprar entradas para acceder a esas áreas.

Emily Yan, directora de Snøhetta en Asia, señaló a CNN que la obra acompañará la evolución de Busan desde una ciudad identificada principalmente con el puerto hacia otra con mayor presencia del diseño y la actividad cultural. El complejo también incluirá una cafetería local en su azotea.

La ciudad ya dispone de una referencia consolidada en el Festival Internacional de Cine de Busan, creado en 1996. Desde 2011, el evento cuenta con una sede permanente, el Centro de Cine de Busan, que reúne salas de proyección y un archivo cinematográfico. El edificio posee el mayor techo en voladizo del mundo, de acuerdo con la información recogida por el medio estadounidense.

El menor costo de vida frente a Seúl ha facilitado, según especialistas citados por CNN, la apertura de pequeños negocios y proyectos vinculados con el diseño. Ese entorno se complementa con playas, una comunidad de surfistas y un concurso anual de esculturas de arena que forma parte del calendario local.

Busan combina proyectos de gran escala con espacios vinculados a la actividad comercial tradicional del puerto (Wikimedia Commons)
Busan combina proyectos de gran escala con espacios vinculados a la actividad comercial tradicional del puerto (Wikimedia Commons)

Vuelos, trenes y hoteles amplían la llegada de visitantes

La conectividad es otro de los factores que sostiene el crecimiento. El tren de alta velocidad KTX une Seúl con Busan en menos de tres horas. A su vez, el Aeropuerto Internacional de Gimhae opera vuelos directos hacia Hong Kong, Ciudad Ho Chi Minh, Kuala Lumpur y Singapur, entre otros destinos asiáticos.

En 2025, la terminal superó por primera vez los 10 millones de viajeros internacionales, según datos citados por CNN. El aumento del tránsito llevó al Gobierno de Corea del Sur a autorizar la construcción de un segundo aeropuerto en la isla de Gadeokdo, al sur de la ciudad. Su apertura está proyectada para 2035.

También existen conexiones marítimas con Japón: un ferry enlaza Busan con Fukuoka en un viaje de aproximadamente seis horas. La combinación de tren, avión y barco amplía las alternativas de acceso a una ciudad que durante años quedó fuera de los itinerarios centrados en Seúl.

Las plataformas de viaje registran un interés creciente. Se incluyó a Busan entre sus destinos en ascenso para 2026, mientras que Expedia incorporó a la ciudad a su lista de lugares para visitar en 2027 después de detectar un aumento interanual del 50 % en las búsquedas. Airbnb, además, informó un incremento del 30 % en las búsquedas de alojamiento durante el último año.

La oferta hotelera acompaña ese movimiento. Hyatt Centric abrió un establecimiento en el distrito financiero en 2025; Banyan Tree tiene prevista una apertura junto a la playa; y Hilton proyecta un hotel orientado al bienestar cerca del templo Haedong Yonggungsa.

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