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Bernie Taupin y Elton John rechazan sumarse a la ola millonaria de venta de catálogos musicales

El compositor aseguró que ni él ni su histórico colaborador necesitan el dinero y reveló que muchos artistas que cedieron sus obras ahora se arrepienten

Bernie Taupin y Elton John decidieron conservar los derechos de sus canciones tras casi seis décadas de colaboración creativa - (Foto AP/Kevin Wolf)
Bernie Taupin y Elton John decidieron conservar los derechos de sus canciones tras casi seis décadas de colaboración creativa - (Foto AP/Kevin Wolf)
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En una industria donde la venta de catálogos musicales se convirtió en una tendencia multimillonaria, Bernie Taupin y Elton John se mantienen firmes en su decisión de no desprenderse de los derechos de las canciones que crearon juntos a lo largo de casi seis décadas de colaboración. El letrista británico de 76 años lo dejó claro en una entrevista con Billboard: “No creo que haya nada ahora mismo que me haga decir que sí”.

La dupla, que comenzó a trabajar junta en 1967, es responsable de algunos de los temas más icónicos de la música popular, entre ellos “Your Song”, “Tiny Dancer” y “Bennie and the Jets”. A diferencia de otros artistas que monetizaron sus obras maestras mediante acuerdos de venta de derechos editoriales, Taupin y John, de 79 años, optaron por conservar el control total de su legado.

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Taupin aseguró que su estilo de vida austero elimina la necesidad financiera de negociar su repertorio musical - (Foto AP/Kevin Wolf)
Taupin aseguró que su estilo de vida austero elimina la necesidad financiera de negociar su repertorio musical - (Foto AP/Kevin Wolf)

En la conversación con el medio especializado, Taupin explicó que su postura no responde a una estrategia financiera, sino a una cuestión de principios y de estilo de vida. “El otro día me metí en problemas por decir que no necesito el dinero, lo cual no significa que tenga mucho dinero, solo que vivo con mucha austeridad. Entonces, ¿qué voy a hacer con él?”, señaló el letrista nacido en Lincolnshire, Inglaterra.

La reflexión del compositor va más allá de su propia experiencia. Según sus declaraciones a Billboard, el arrepentimiento de otros artistas que cedieron sus catálogos refuerza su convicción. “Sé que muchas de las personas que vendieron sus catálogos no están contentas con ello ahora”, advirtió, sin mencionar nombres específicos, pero en un contexto donde figuras de la talla de Bob Dylan, Bruce Springsteen y Sting cerraron acuerdos de cientos de millones de dólares por sus repertorios en los últimos años.

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La dupla creativa preserva su sociedad artística desde 1967 gracias a la afinidad por diversos géneros y a la distancia en sus vidas personales - {El ídolo pop británico Elton John con su letrista Bernie Taupin en Londres el 5 de marzo de 1973. Elton John y Bernie Taupin, los compositores que nos regalaron "Your Song", "Tiny Dancer" y "Rocket Man" recibirán el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos} - (Foto AP/John Glanvill, archivo)
La dupla creativa preserva su sociedad artística desde 1967 gracias a la afinidad por diversos géneros y a la distancia en sus vidas personales - {El ídolo pop británico Elton John con su letrista Bernie Taupin en Londres el 5 de marzo de 1973. Elton John y Bernie Taupin, los compositores que nos regalaron "Your Song", "Tiny Dancer" y "Rocket Man" recibirán el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos} - (Foto AP/John Glanvill, archivo)

No es la primera vez que Taupin aborda públicamente este tema. En julio, durante una entrevista con Rolling Stone, respondió con la misma firmeza cuando le preguntaron si él y John habían considerado vender sus derechos de publicación. “Ahora mismo no. No me interesa. No tiene sentido. ¿Para qué?”, dijo en aquella oportunidad. Y fue aún más directo al añadir: “No necesitamos el dinero. Ambos tenemos hijos, ¿por qué no dejamos que ellos se encarguen?”.

El letrista también apeló a una comparación visceral para ilustrar el vínculo emocional que mantiene con su obra. “Quiero decir, es un cliché, pero es un poco como vender a tus hijos, ¿no?”, reflexionó ante la revista. Aunque reconoció que su postura podría cambiar en el futuro, sus palabras dejaron poco margen para la ambigüedad.

ARCHIVO - Elton John, izquierda, y Bernie El letrista sostuvo que diversos músicos que transfirieron sus catálogos editoriales no están conformes con esa decisión - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Elton John, izquierda, y Bernie El letrista sostuvo que diversos músicos que transfirieron sus catálogos editoriales no están conformes con esa decisión - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La conversación con Billboard también derivó hacia el terreno creativo. Cuando le pidieron que eligiera una de sus letras favoritas, Taupin admitió que la tarea era casi imposible, pero rescató una frase que le había rondado la cabeza esa misma mañana: una línea de “I Feel Like a Bullet (In the Gun of Robert Ford)”, tema incluido en el álbum Rock of the Westies de Elton John, publicado en 1975.

“Esta mañana me desperté con una letra en la cabeza —y no digo que sea la mejor—: ‘Me siento como una bala en la pistola de Robert Ford / Soy tan bajo como un asesino a sueldo / Sabes que soy tan frío como un mercenario’. Y pensé: ‘¿Sabes qué? Es una letra bastante buena’. ¿Es la mejor que he escrito? No. Creo que algunas de las mejores letras que he escrito están en este álbum”, relató el autor.

El compositor británico propuso que los hijos de ambos autores asuman la administración futura del patrimonio musical - (Foto AP/Kevin Wolf)
El compositor británico propuso que los hijos de ambos autores asuman la administración futura del patrimonio musical - (Foto AP/Kevin Wolf)

Ese álbum al que se refería es The Sea Has No Mercy, su primer disco en solitario en casi cuatro décadas, que salió a la venta el 23 de octubre. El trabajo sucede a Tribe, lanzado en 1987, y está inspirado en sus memorias de 2023 tituladas Scattershot: Life, Music, Elton, and Me. El disco cuenta con la participación de las artistas Brandi Carlile y Lee Ann Womack.

Para celebrar el lanzamiento, Taupin hará su debut en el legendario Grand Ole Opry de Nashville el próximo 7 de noviembre, un escenario que simboliza la conexión del letrista con la música country y americana, géneros que marcaron su carrera tanto como el pop y el rock.

El autor publicó el disco en solitario The Sea Has No Mercy, su primera producción de este tipo en casi cuatro décadas - REUTERS/Luis Cortes
El autor publicó el disco en solitario The Sea Has No Mercy, su primera producción de este tipo en casi cuatro décadas - REUTERS/Luis Cortes

En septiembre, en una entrevista exclusiva con la revista People, el autor ofreció una mirada íntima sobre el secreto de su longeva asociación con John. “Crecimos amando todo tipo de música, todos los estilos y géneros. Creo que eso es lo que nos une, además del hecho de que no vivimos pegados el uno al otro”, explicó. Y agregó: “Vivimos vidas muy diferentes. Somos personas muy distintas, pero nos une la música, nuestra pasión por ella y el gusto por trabajar juntos”.

Con casi 60 años de trayectoria compartida y un catálogo que incluye algunas de las canciones más reconocidas de la historia del pop, la posición de Taupin y John representa una excepción notable en un mercado donde la venta de derechos musicales se transformó en un negocio cada vez más lucrativo. Para el dúo, sin embargo, el valor de esas canciones trasciende cualquier cifra.

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