En Cuba, el adoctrinamiento político pesa más que la Farmacología en la carrera de Medicina

El Plan de Estudios E de la carrera de Medicina en Cuba asigna 216 horas obligatorias a materias de Marxismo-Leninismo e Historia de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La carrera de Medicina en Cuba incluye 216 horas obligatorias de Marxismo-Leninismo e Historia de Cuba, además de 204 horas de Preparación para la Defensa y Medicina de Desastres, según el reporte “Adoctrinamiento ideológico en el Plan de Estudios E de la Carrera de Medicina. Análisis comparativo transnacional”.

El documento, elaborado por miembros del la Asociación Raíces de Esperanza en España, plantea que estos contenidos sitúan la formación política y la defensa nacional dentro del modelo educativo de los futuros profesionales de la salud.

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El estudio analiza el Plan de Estudios E, que comenzó a aplicarse de forma progresiva desde 2019 y contempla 9,524 horas de formación a lo largo de seis años. El informe sostiene que el currículo no se limita a las competencias clínicas, científicas y asistenciales, ya que incorpora objetivos vinculados con la defensa de la ideología de la Revolución cubana y del proyecto socialista.

De acuerdo con la investigación, los alumnos de Medicina deben cursar 152 horas de Marxismo-Leninismo y 64 horas de Historia de Cuba. El documento cita las indicaciones metodológicas del Ministerio de Educación Superior, según las cuales el Marxismo-Leninismo no debe considerarse como “una asignatura más del plan de estudio”, sino una “ciencia guía” para el desarrollo del conocimiento científico.

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El informe interpreta esa definición como una subordinación del conocimiento médico a una orientación política del régimen. Según sus autores, el programa exige que los estudiantes asimilen esa doctrina como herramienta para comprender y transformar la realidad, al tiempo que los prepara para defender la opción socialista.

Las normativas del Ministerio de Educación Superior definen al Marxismo-Leninismo como una ciencia guía para la formación científica de los futuros médicos. (REUTERS/Norlys Perez)

La investigación también cuestiona el sistema de valores establecido en el Plan de Estudios E. Entre los principios que se enumeran figuran el patriotismo, el internacionalismo y el antiimperialismo. Para los autores, esas nociones se vinculan con una exigencia de compromiso político que puede repercutir en la evaluación, la permanencia académica y el acceso a especialidades médicas.

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El reporte destaca el parámetro de “Integralidad”, que, según la investigación, trasciende el desempeño académico y clínico. El estudio afirma que este mecanismo valora la adhesión de los alumnos a las actividades impulsadas por el Partido Comunista de Cuba y por organizaciones estudiantiles oficiales.

La preparación para la defensa supera a Farmacología y Psicología Médica

El plan destina 204 horas a la asignatura Preparación para la Defensa y Medicina de Desastres. Esa carga supera las 80 horas previstas para Farmacología Médica, las 80 de Metodología de la Investigación y las 86 de Psicología Médica, de acuerdo con el documento y con el resumen gráfico de Raíces de Esperanza en España.

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El estudio sostiene que la asignatura no se concentra únicamente en la respuesta sanitaria ante catástrofes. Según el análisis, incluye contenidos asociados a la doctrina de la “Guerra de todo el Pueblo”, la seguridad nacional y el sistema defensivo territorial cubano.

Los autores consideran que esa formación inserta una dimensión militar en la identidad profesional de los estudiantes de Medicina. El documento plantea que el currículo presenta al médico como parte de una estructura subordinada a las prioridades de defensa, una visión que contrasta con los programas de España y Estados Unidos examinados en la investigación.

La materia de Preparación para la Defensa cuenta con 204 horas de clase y supera la carga académica de Farmacología Médica y Psicología Médica. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

En el caso español, el informe señala que el Grado en Medicina se organiza en 360 créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos y prioriza la formación biomédica, clínica y ética. Para Estados Unidos, toma como referencia los estándares del Liaison Committee on Medical Education, que incluyen el pensamiento crítico, el método científico, la identificación de sesgos y la resolución de problemas basada en pruebas.

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Encuestas a estudiantes sobre propaganda y participación política

La investigación incluyó 114 encuestas válidas a estudiantes de Medicina de distintas Universidades de Ciencias Médicas de Cuba.

Entre sus resultados, el informe señala que el 47.7% de los participantes estuvo de acuerdo con la afirmación de que docentes de materias clínicas o básicas introducen con frecuencia propaganda política y consignas gubernamentales durante las clases. También indica que el 58.3% respondió que la participación en actos de reafirmación revolucionaria, marchas y reuniones de organizaciones oficiales es presentada “siempre” como obligatoria.

Un profesional de la salud camina de espaldas mientras sostiene una gran pila de libros y un estetoscopio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento afirma, además, que los estudiantes consultados señalaron que durante la carrera no reciben información suficiente sobre las condiciones contractuales, salariales o disciplinarias de las misiones médicas internacionales. Los autores vinculan esa ausencia de información con la preparación de los graduados para incorporarse al sistema estatal de salud y, eventualmente, a servicios en el exterior.

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El reporte concluye que la estructura curricular cubana combina contenidos médicos con formación ideológica y preparación para la defensa. Para sus autores, esa orientación condiciona la autonomía profesional de los futuros médicos y desplaza tiempo de formación clínica hacia materias políticas y militares.