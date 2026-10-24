Mundo

Los hallazgos sobre el aleteo del chotacabras podrían orientar el desarrollo de drones y robots voladores

La investigación plantea que comprender la propulsión producida en la fase ascendente ayudaría a diseñar aeronaves inspiradas en aves, cuyas estructuras tienen límites para plegarse durante cada movimiento de batido

Tres aves en vuelo sobre fondo beige: una con plumaje natural, otra con plumas y engranajes mecánicos, y una tercera totalmente metálica.
Los resultados sobre la aerodinámica del ave ofrecen criterios para el diseño de drones y robots de aleteo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, determinaron en un estudio que las alas del chotacabras europeo equilibran la capacidad de maniobrar a baja velocidad con una menor eficiencia durante el vuelo rápido.

De acuerdo con el estudio publicado en PLOS Biology y divulgado por Phys.org, el equipo analizó en un túnel de viento a esta ave migratoria nocturna y midió el aire que queda detrás de ella mientras volaba a distintas marchas aéreas.

PUBLICIDAD

Migrar y cazar con las mismas alas

Un chotacabras europeo de plumaje grisáceo y marrón sobre un lecho de hojas secas y agujas de pino en un bosque.
Las alas del chotacabras europeo equilibran la maniobra a baja velocidad con una menor eficiencia en el vuelo rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) recorre cada año la ruta entre Europa y el sur de África. Sin embargo, sus alas cumplen una función adicional durante la búsqueda de insectos, cuando el animal debe disminuir su velocidad, girar con rapidez y sostenerse en el aire a baja marcha.

Para estudiar esa relación, los científicos hicieron volar a los ejemplares en un túnel de viento, un dispositivo que permite controlar la corriente de aire alrededor de un animal en vuelo. Luego midieron el flujo que se producía detrás de los individuos para examinar cómo generaban fuerza durante el aleteo.

PUBLICIDAD

Los resultados indican que las puntas de ala anchas, que parecen aportar ventajas cuando se mueve lentamente, tienen un costo a velocidades elevadas. A medida que el ave acelera, la producción de sustentación se vuelve menos eficiente. La sustentación es la fuerza aerodinámica que ayuda a mantener a un cuerpo en el aire.

El hallazgo muestra que las características de las alas del chotacabras responden a distintas necesidades, desde los desplazamientos migratorios hasta la captura de insectos, sin estar adaptadas exclusivamente al vuelo rápido.

Un empuje inesperado

Un chotacabras con las alas extendidas y el pico abierto persigue insectos sobre una zona de brezo al anochecer.
El ave completa su ruta migratoria entre Europa y África con las mismas estructuras alares que usa para cazar insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo detectó además un mecanismo que no esperaba encontrar en esta especie: el chotacabras genera empuje durante el movimiento ascendente de las alas, es decir, en la fase en que estas se elevan después de bajar durante el aleteo. El empuje es la fuerza que impulsa al pájaro hacia adelante.

Hasta ahora, este uso activo del movimiento ascendente se había vinculado sobre todo con murciélagos e insectos. La observación en un ave amplía el interés por ese recurso aerodinámico y por las distintas formas en que los animales obtienen fuerza para desplazarse por el aire.

Un mecanismo compartido

Un ave de plumaje pardo moteado descansa sobre un suelo con piedras pequeñas y ramas secas en un entorno nocturno.
El mecanismo aerodinámico detectado en el chotacabras se vinculaba de forma previa con murciélagos e insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor señaló que “lo interesante es que el mismo tipo de solución aerodinámica parece aparecer en animales muy diferentes”. El hallazgo sugiere que el ascenso de las alas no tiene por qué ser simplemente una parte pasiva o generadora de sustentación del aleteo.

La explicación planteada por el estudio es que esa fase puede utilizarse para crear empuje cuando las extremidades no pueden plegarse demasiado. El plegado restringido de las alas es, por tanto, una de las condiciones relacionadas con el modo de vuelo identificado en el chotacabras.

“Ahora queremos investigar cuán común es esta forma de generar fuerza entre otras aves y animales voladores”, indicó el especialista. El objetivo es determinar qué principios aerodinámicos se repiten en distintas especies y cómo podrían aplicarse al desarrollo de drones de aleteo y otros robots voladores inspirados en la naturaleza, especialmente aquellos con limitaciones para plegar sus alas durante el movimiento.

Temas Relacionados

AvesMigraciónComportamiento animalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia amenazó con una respuesta “contundente” a Moldavia por expulsar a un miembro de su Embajada

La portavoz Maria Zajarova afirmó que Moscú actuará con firmeza ante la decisión adoptada por Chisinau, que ordenó la salida del funcionario después de un incidente aéreo en Telenesti, en el centro del país

Rusia amenazó con una respuesta “contundente” a Moldavia por expulsar a un miembro de su Embajada

Zelensky agradeció a EEUU que Starlink vuelva a funcionar sin restricciones: “Es importante para defender a Ucrania de los drones iraníes”

El presidente ucraniano confirmó que las velocidades del servicio militar fueron restablecidas y destacó que es vital para “la logística del frente” y para contrarrestar la amenaza de los “Shahed de motor a reacción”

Zelensky agradeció a EEUU que Starlink vuelva a funcionar sin restricciones: “Es importante para defender a Ucrania de los drones iraníes”

Las diez ciudades de Europa con las redes de transporte público mejor calificadas

Un relevamiento realizado entre más de 24.000 personas de todo el mundo identificó los destinos europeos mejor valorados por sus sistemas de movilidad urbana. La calidad del servicio, la integración y la experiencia de los usuarios marcaron las diferencias en la clasificación

Las diez ciudades de Europa con las redes de transporte público mejor calificadas

Miles de personas vuelven a marchar en Milán y desafían el fuerte despliegue de seguridad ordenado por Meloni

La movilización, convocada una semana después de los saqueos en el centro de la ciudad, reclama por el precio de los alquileres

Miles de personas vuelven a marchar en Milán y desafían el fuerte despliegue de seguridad ordenado por Meloni

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

El encuentro entre ambos mandatarios se llevará a cabo en el marco de la Cumbre del Gas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la capital rusa

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Corte Suprema de Justicia rechazó recurso de casación presentado por el abogado Diego Cadena, condenado a ocho años de prisión por soborno y fraude procesal

Corte Suprema de Justicia rechazó recurso de casación presentado por el abogado Diego Cadena, condenado a ocho años de prisión por soborno y fraude procesal

Qué indaga el FBI con miras a ejecutar una cuarta fase de sanciones a personas cercanas a Gustavo Petro, tras revocatoria de visas a 21 colombianos

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Capturan a dos policías señalados de exigir dinero por información sobre una extradición y procesos de narcotráfico a un ciudadano en Cali

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Banfield empata contra Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur

Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales de Bruselas tras caer ante Griekspoor

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás

El actor de ‘Breaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación