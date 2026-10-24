Nueve días caminando sin parar: así fue la prueba extrema de un robot humanoide para demostrar su resistencia

Robot humanoide Figure 03 caminó durante 9 días para demostrar su resistencia. (Figure IA)

Guardar

El robot humanoide Figure 03, desarrollado por la empresa estadounidense Figure AI, caminó durante nueve días consecutivos sobre una cinta de correr en una prueba diseñada para demostrar su resistencia física. Durante el ensayo, el dispositivo recorrió aproximadamente 560 kilómetros y acumuló 1,2 millones de pasos, según informó el director ejecutivo de la compañía, Brett Adcock, en una publicación en la red social X.

La demostración pone el foco en uno de los principales desafíos de la robótica humanoide: conseguir que las máquinas mantengan su funcionamiento durante periodos prolongados sin comprometer su fiabilidad. Esta capacidad resulta importante para su posible incorporación a hogares, comercios y entornos industriales, donde los robots podrían asumir tareas repetitivas durante jornadas extensas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la prueba no significa que el Figure 03 pueda trabajar durante nueve días seguidos en cualquier entorno ni que todas sus funciones puedan mantenerse activas durante ese tiempo. El ensayo se centró en su capacidad para caminar sobre una cinta de correr, una condición controlada que no equivale a desplazarse por espacios reales, manipular objetos o realizar múltiples actividades de forma autónoma.

CEO de Figure AI compartió un video para mostrar la resistencia física del robot humanoide Figure 03. (X)

Figure 03 recorrió 560 kilómetros durante nueve días

La prueba de resistencia permitió al robot acumular una distancia aproximada de 560 kilómetros y alrededor de 1,2 millones de pasos. La información fue compartida por Adcock, quien destacó la duración del ensayo como una muestra de las capacidades físicas del dispositivo.

PUBLICIDAD

A diferencia de una demostración breve, en la que un robot ejecuta movimientos específicos durante unos minutos, una prueba prolongada permite observar cómo responde el sistema durante periodos de actividad mucho más extensos.

En el caso de los humanoides, mantener el movimiento requiere coordinar motores, sensores, mecanismos de equilibrio y sistemas de control. También es necesario gestionar el desgaste de los componentes y la energía disponible para evitar interrupciones que afecten el funcionamiento.

Figure 03 es un robot humanoide creado para realizar cotidianas.

Aunque los resultados muestran la capacidad del Figure 03 para sostener una actividad repetitiva durante un periodo prolongado, no se han detallado todas las condiciones técnicas del ensayo. Por ello, la demostración debe interpretarse como una prueba específica de resistencia y no como evidencia de autonomía operativa ilimitada.

PUBLICIDAD

Cómo es el robot humanoide desarrollado por Figure AI

Presentado en octubre de 2025, el Figure 03 fue diseñado para aplicaciones domésticas y comerciales. El dispositivo combina sistemas de percepción visual, inteligencia artificial y mecanismos de manipulación para interactuar con objetos y desenvolverse en distintos espacios.

Una de sus características es la integración de cámaras en las palmas de las manos. Estos sensores proporcionan información visual adicional durante el agarre y permiten ajustar los movimientos en tiempo real. El sistema busca que el robot pueda reconocer cuándo sostiene un objeto de manera firme y detectar indicios de que podría resbalarse.

El humanoide también incorpora un sistema de visión diseñado para controlar sus movimientos con rapidez, además de capacidades de navegación y manipulación precisa. Su estructura incluye materiales blandos y espuma de distintas densidades para reducir la presión en determinados puntos de contacto, una característica relevante para el uso en espacios compartidos con personas.

PUBLICIDAD

El Figure 03 se presenta como un robot humanoide que puede hacer las tareas domésticas. (Figure)

En cuanto a la interacción, Figure AI incorporó un sistema de audio mejorado para facilitar conversaciones mediante voz en tiempo real. El dispositivo también puede conectarse a una estación de carga y recargarse automáticamente, una función que busca reducir la intervención humana en su mantenimiento cotidiano.

La inteligencia artificial busca ampliar las tareas de los robots

El Figure 03 utiliza Helix, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Figure AI para coordinar la percepción y las acciones del robot. La finalidad es que pueda interpretar información del entorno y ejecutar tareas físicas a partir de ella.

Esta integración resulta importante porque los robots humanoides no solo necesitan desplazarse: también deben reconocer objetos, calcular cómo sujetarlos y adaptar sus movimientos ante cambios en el entorno.

PUBLICIDAD

La compañía ya había mostrado al dispositivo realizando tareas repetitivas, como recoger paquetes de una cinta transportadora durante varios días. Ese tipo de actividades permite evaluar capacidades distintas de la marcha, entre ellas la manipulación y la coordinación entre percepción y movimiento.