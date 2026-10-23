República Dominicana

República Dominicana registra 483 órdenes de arresto ejecutadas por violencia de género e intrafamiliar en menos de un mes

Las autoridades informaron que los procedimientos incluyeron mandamientos judiciales pendientes y alcanzaron a fiscalías de varias provincias entre septiembre y octubre de 2026

Dibujo a lápiz de una mujer sentada en el suelo que cubre su rostro con las manos, rodeada de trazos oscuros y un rasgado de fondo rojo.
La Policía Nacional de República Dominicana ejecutó 483 órdenes de arresto por casos de violencia de género e intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó que ejecutó 483 órdenes de arresto por casos de violencia de género e intrafamiliar entre el 25 de septiembre y el 18 de octubre de 2026.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), en coordinación con el Ministerio Público y las fiscalías de distintas zonas.

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La institución indicó que durante ese período recibió 193 nuevas órdenes judiciales, mientras que concretó 483 arrestos. La diferencia responde a la ejecución de mandamientos que permanecían pendientes de períodos anteriores y que fueron incorporados a las labores operativas de las unidades investigativas.

De acuerdo con los datos oficiales, el número de órdenes ejecutadas equivale al 250% de las órdenes recibidas durante las fechas analizadas. El cálculo incluye los requerimientos emitidos antes del 25 de septiembre que todavía no habían sido cumplidos por las autoridades.

Infografía con un documento judicial, un mazo de madera sobre el mapa de República Dominicana, cifras numéricas y cuadros de texto informativos.
Las fiscalías de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís encabezaron las detenciones con 30 casos cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís lideraron las órdenes de arresto ejecutada

Las fiscalías de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís encabezaron la lista de demarcaciones con más órdenes de arresto ejecutadas, con 30 casos cada una durante el lapso informado por la Policía Nacional.

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Por su parte, les siguieron Mao, Valverde, con 29 ejecuciones, y las jurisdicciones de Baní y María Trinidad Sánchez, que registraron 28 cada una. En San Pedro de Macorís se concretaron 24 órdenes, mientras que en Barahona el registro alcanzó las 21.

El reporte también incluyó 19 arrestos en Higüey, 18 en La Romana, 17 en Cotuí y otros 17 en Alma Rosa. Monte Plata contabilizó 15 ejecuciones, Verón sumó 14 y La Vega registró 13 durante el mismo período.

Policía Nacional coordinó operativos con fiscalías para ejecutar órdenes judiciales en todo el país

La distribución de los operativos refleja la participación de fiscalías y dependencias policiales en varias provincias y municipios. La Deamvi concentra las investigaciones vinculadas a denuncias de violencia contra las mujeres y conflictos intrafamiliares, mientras que el Ministerio Público interviene en la tramitación de los procesos penales y las solicitudes judiciales.

Primer plano de una mano con suéter negro que sostiene la muñeca de otra persona vestida con una sudadera gris claro.
La Policía Nacional confirmó la continuidad de las investigaciones para remitir ante los tribunales a las personas requeridas por la Justicia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

“La institución del orden mantiene sus labores de investigación y ejecución de órdenes judiciales en las diferentes demarcaciones del país, como parte de las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas requeridas por la justicia”.

La Policía Nacional atribuyó estos resultados a la coordinación entre sus unidades de investigación, las fiscalías y el Ministerio Público, con el objetivo de ejecutar órdenes judiciales y avanzar en las investigaciones penales.

La entidad señaló que continuará con las investigaciones y los operativos para cumplir órdenes de arresto en distintas zonas del país. El objetivo es presentar ante las autoridades a las personas solicitadas por la Justicia y asegurar la aplicación de la ley.

Las 483 órdenes ejecutadas incluyeron casos que estaban pendientes de períodos previos, según el balance oficial. La institución no precisó cuántas de esas órdenes correspondían a solicitudes recientes y cuántas formaban parte del acumulado anterior.

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