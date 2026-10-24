Diez destinos internacionales para viajar durante 2027

National Geographic seleccionó diez opciones de destinos para viajar en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Como destinos para viajar en 2027, National Geographic eligió 10 opciones que incluyen aperturas de parques nacionales, aniversarios, festivales y nuevos recorridos culturales en América, Europa, Asia y Oceanía. Para el próximo año, las experiencias previstas reúnen patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía, según la edición Best of the World 2027.

1. Penang, Malasia

Las navegaciones por el río Sungai Juru aproximan a los turistas a los manglares (Fuente: Pexels)

En Penang, Malasia, el teleférico de Penang Hill abriría en 2027 y conectará los Jardines Botánicos con la cumbre en menos de diez minutos. Desde allí habrá vistas de la Reserva de la Biosfera de Penang Hill y senderos por el bosque.

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En George Town, el hotel Soori Penang recupera antiguas casas comerciales chinas, mientras que en el continente los cruceros por el río Sungai Juru acercan a los visitantes a los manglares.

2. Puerto Rico

Puerto Rico promoverá sus raíces culturales a través de la Ruta Taína y las festividades en Loíza y San Juan

La música y las tradiciones comunitarias son protagonistas de la propuesta cultural de Puerto Rico. En Loíza, las clases de bomba y plena permiten conocer expresiones de raíz africana, mientras que en julio el Festival de Santiago Apóstol llena las calles de música y máscaras de vejigantes. En enero, el Viejo San Juan acoge las Fiestas de la Calle San Sebastián, otra de las celebraciones destacadas de la isla.

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Por su parte, la Ruta Taína permite explorar cuevas, petroglifos y antiguos asentamientos, entre ellos el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, cerca de Ponce.

3. Pacific Coast Highway, California

La Pacific Coast Highway de California recuperó su circulación vehicular habitual tras tres años de cierres por deslizamientos (REUTERS/Caroline Brehman)

Tras tres años de cierre por deslizamientos cerca de Big Sur, la Pacific Coast Highway recuperó su tramo más emblemático entre Leggett y Dana Point. En 2027, Laguna Beach celebrará su centenario con un proyecto artístico distribuido por la ciudad.

Más al norte, Lompoc propone una ruta de más de 30 murales y degustaciones en el llamado Wine Ghetto. En el condado de Mendocino, Fort Bragg presentará la muestra textil “Redwood Time”, dedicada a las secuoyas.

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4. Jaipur, India

La ciudad india de Jaipur celebrará su tricentenario con la vigésima edición del festival literario internacional (Unsplash)

La ciudad india de Jaipur cumplirá 300 años en 2027 y recibirá, del 14 al 18 de enero, la vigésima edición del Jaipur Literature Festival. El encuentro convoca a autores, investigadores y músicos, con lecturas, debates y conciertos.

Fuera del programa, el Fuerte Amber, el Hawa Mahal y el observatorio Jantar Mantar dan cuenta de las influencias rajput, mogola y europea. Los bazares Johari y Chandpole concentran joyería, calzado y textiles impresos a mano.

5. Cabo Froward, Chile

Chile creará un nuevo parque nacional en Cabo Froward para ampliar la red costera de la Patagonia (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El extremo sur continental de Chile tendrá un nuevo parque nacional hacia fines de 2027. Cabo Froward será el decimonoveno espacio de la Ruta de los Parques de Patagonia, un corredor de unos 2.735 kilómetros.

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Desde Punta Arenas se accede al inicio de un sendero de 39 kilómetros por la costa oriental, con posibilidades de llegar al faro y museo San Isidro o ascender al monte Tarn. Los recorridos completos requieren campamento y cruce de ríos.

6. Normandía, Francia

La región de Normandía conmemorará los mil años del nacimiento de Guillermo el Conquistador con más de mil actividades (REUTERS/Stephane Mahe)

La región francesa de Normandía celebrará el Milenio de los Normandos 2027, con más de 1.000 actividades dedicadas a conmemorar el nacimiento de Guillermo el Conquistador, ocurrido en 1027. Los festejos comenzarán en febrero en Caen, con un espectáculo de luz y sonido en la Abbaye aux Dames. En junio, hasta 40 embarcaciones de estilo vikingo navegarán por la costa.

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La programación también incluirá propuestas vinculadas al patrimonio histórico: el Museo del Tapiz de Bayeux continuará su renovación y el castillo de Falaise exhibirá una nueva representación de la coronación de Guillermo.

7. Melbourne, Australia

Melbourne invertirá 17,8 millones de dólares en reservas naturales y recibirá ocho partidos del Mundial de Rugby (REUTERS/Jason Reed/File Photo)

Melbourne avanzará con un plan de USD 17,8 millones para crear parques de bolsillo, ampliar reservas y plantar árboles junto al río Yarra. La ciudad también será una de las sedes de la Copa del Mundo de Rugby, con ocho partidos programados en Docklands durante octubre.

Para quienes busquen escapadas costeras, la Great Victorian Bathing Trail incorporará paradas en Phillip Island y los 12 Apóstoles, donde se prevé la apertura de complejos de aguas termales.

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8. Leipzig, Alemania

La tradición musical de Leipzig marcará la agenda de la ciudad en 2027 (REUTERS/Annegret Hilse)

La tradición musical de Leipzig marcará su agenda de 2027. La ciudad ampliará su Ruta de la Música con un segundo circuito de 7,2 kilómetros, que incluirá sitios asociados con Gustav Mahler y el Coro de Santo Tomás. En mayo habrá un festival por los 200 años de la muerte de Ludwig van Beethoven. El Bachfest de junio recordará los 300 años de la Pasión según San Mateo, y noviembre estará dedicado a Felix Mendelssohn.

9. Kuélap, Chachapoyas, Perú

El complejo arqueológico de Kuélap en Perú habilitará nuevas áreas tras la reconstrucción del muro derrumbado en 2022

La fortaleza de Kuélap, construida por la cultura chachapoya en el norte de Perú, habilitará nuevos espacios para visitantes en 2027. Entre las novedades se encuentra un sendero previsto para junio, que permitirá observar los trabajos arqueológicos en las ruinas de Malcapampa. Además, se podrá recorrer el muro sur de 17 metros de altura, restaurado tras un derrumbe ocurrido en 2022.

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Por otra parte, el centro de interpretación de Nuevo Tingo presentará exhibiciones con hallazgos recientes, incluida la réplica de una tumba que contenía restos de cinco personas.

10. Isla Catalina

La isla Catalina se ubica a unos 35 kilómetros de la costa de Los Ángeles (Foto: visitcatalinaisland.com)

A unos 35 kilómetros de Los Ángeles, la isla Catalina mantiene casi el 90% de sus 19.425 hectáreas bajo la protección de la Catalina Island Conservancy. El sendero Trans-Catalina, de 62 kilómetros, atraviesa crestas, matorrales costeros y zonas habitadas por el zorro nativo. La isla también ofrece excursiones a pie, avistamiento de fauna y playas accesibles mediante servicios de transporte.

Avalon continúa como la principal puerta de entrada al destino, donde el hotel Pavilion reabrió sus puertas tras una remodelación.