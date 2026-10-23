La brecha salarial en República Dominicana que el Observatorio Político Dominicano documentó entre pobres y ricos ante la inflación

Ilustración que representa el impacto de la inflación en el costo de los bienes básicos en Centroamérica y República Dominicana, con banderas de la región en un globo aerostático y carritos de compra desbordados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las familias de menores ingresos en República Dominicana destinan casi 40 de cada 100 pesos que ganan solo a comprar comida. Los hogares más acomodados, en cambio, apenas gastan 14 pesos de cada 100 en ese mismo rubro.

La diferencia explica por qué el golpe inflacionario no pega igual para todos. Así lo documenta una investigación del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode), unidad de análisis de políticas públicas adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, difundido esta semana.

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Los alimentos encabezan el encarecimiento

Entre finales de 2020 y agosto de 2026, los precios subieron 36.55% para los hogares de menores ingresos. Para las familias más acomodadas, el alza fue de 32.08% en el mismo período.

La comida explica buena parte de esa brecha. Los hogares pobres destinan 38.25% de sus ingresos a alimentos y bebidas no alcohólicas, frente al 14.08% de los hogares de mayor poder adquisitivo.

Entre agosto de 2019 y agosto de 2026, la canasta básica del quintil más pobre aumentó 48.4%, un salto de RD$9.712 (unos USD 160) mensuales, mientras la del quintil superior subió 40.4%.

Una balanza antigua se inclina hacia una canasta de productos esenciales (arroz, leche, pan, verduras), superando el peso de una pila de billetes de pesos dominicanos, representando el creciente costo de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo neto no cubre la canasta básica

Por primera vez en 2026, el salario mínimo bruto de las grandes empresas (RD$29,988, aproximadamente USD 495) igualó en papel el costo de la canasta básica de las familias más pobres, fijada en RD$29.756,89 (unos USD 491). Pero el dinero que llega a la mano cuenta otra historia.

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Al descontar el 5.91% obligatorio de Seguridad Social (Salud y AFP), el trabajador recibe RD$28,215,71 (unos USD 466) netos. Esa cifra cubre apenas el 94.8% de la canasta básica.

Un cliente sostiene varios billetes de pesos dominicanos sobre su billetera en el mostrador de un comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún salario mínimo legal del país alcanza para cubrir la canasta básica completa cuando se calcula el dinero real de bolsillo, según la investigación. La brecha se amplía en los sectores donde se concentra la mayoría de los trabajadores dominicanos.

Micro y pequeñas empresas, el sector más afectado

Las micro y pequeñas empresas representan 98% de los negocios del país y emplean a la mayor parte de los trabajadores. Ahí, los sueldos netos, de entre RD$15,988 (unos USD 264) y RD$17,332 (unos USD 286), cubren apenas entre 53% y 58% de la canasta básica familiar.

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El sector público presenta el cuadro más crítico. El sueldo mínimo del Gobierno central permanece congelado en RD$10,000 (unos USD 165) desde abril de 2019.

Tras los descuentos de ley, el servidor público recibe RD$9,409 (unos USD 155) mensuales. Ese monto cubre solo 31.6% de la canasta de los más pobres y apenas 18.8% de la canasta familiar promedio del país, según el estudio.

Fajos de billetes dominicanos y dólares, atados con una cinta roja rota, yacen junto a una balanza dorada de la justicia, representando la intersección entre las finanzas y el sistema legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana, rezagada en la región fuera de la gran empresa

El sueldo de la gran empresa dominicana, de unos USD 495, se ubica en el tramo medio-alto de América Latina. Pero los salarios de las pequeñas empresas (USD 304), las microempresas (USD 281) y el sector público (USD 165) caen al tercio inferior de la región, por encima solo de economías en crisis profunda.

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La investigación reconoce, sin embargo, un avance en el poder de compra de largo plazo. Entre 2011 y 2026, el salario mínimo real de la gran empresa se recuperó 69.15% y en agosto de 2026 se ubicó 18.85% por encima del nivel prepandemia de 2019.

El estudio, titulado «Salario mínimo y canasta básica en República Dominicana 2000-2026», fue elaborado por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, bajo la autoría de Greidys Joel Roa Chalas, coordinador de la unidad, y Lisleyda Martínez Polanco, investigadora.

El dólar y la vivienda suman presión sobre los hogares

El panorama se complica con otras variables registradas en las últimas semanas. En octubre de 2026, la tasa de referencia del dólar superó los RD$61, mientras la inflación interanual se ubicó en 5.12% en septiembre y el Banco Central elevó la tasa de política monetaria a 5.50% anual, según El Día, diario dominicano.

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El economista Juan del Rosario advirtió al diario que la combinación entre la depreciación del peso, el encarecimiento de los combustibles y la incertidumbre internacional puede presionar los precios y afectar el poder adquisitivo. El mismo medio señaló que algunas ofertas hipotecarias pasaron de tasas cercanas a 9% a niveles de alrededor de 11.5%.

A esa presión se suma un dato que confirma la tendencia detectada por el Observatorio: la canasta familiar nacional llegó a RD$49,966.37 (unos USD 825) en septiembre, luego de un incremento de RD$2,169 (unos USD 36) respecto al mes anterior, de acuerdo con cifras del Banco Central citadas por Noticias SIN.

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Una encuesta divulgada a comienzos de octubre por la agencia Prensa Latina ubicó el encarecimiento de la vida como la principal preocupación de los dominicanos, señalada por 24.7% de los consultados. Los bajos salarios ocuparon el segundo lugar, con 16%, y el desempleo el tercero, con 9.5%.