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“Quería inspirar a otros a desafiar sus propias limitaciones”: un entrenador logró el récord de más flexiones de brazos en 3 minutos

El búlgaro de 35 años completó 240 repeticiones en tres minutos, supera la anterior marca de 231 y recibió la validación de Guinness World Records

Un hombre con el torso descubierto hace flexiones en el suelo frente a pantallas y tres personas sentadas bajo una carpa blanca
El entrenador búlgaro Michael Donchev establece el récord mundial de flexiones en tres minutos con 240 repeticiones (Captura de video)
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Michael Donchev, un búlgaro de 35 años, completó 240 flexiones de brazos en tres minutos el pasado 13 de septiembre y estableció un nuevo récord mundial en la categoría masculina. La cifra superó la marca previa de 231 repeticiones y coronó un proceso de más de dos años que incluyó fracasos, dolencias físicas y una exigencia corporal fuera de lo común.

El deportista trabaja como instructor de tiro y entrenador de rendimiento físico y mental, según informó Guinness World Records en su sitio web. Su actividad profesional ya le demandaba altos niveles de concentración y preparación, pero la búsqueda del título mundial lo llevó a un régimen de trabajo mucho más intenso.

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“Quería que mi camino inspirara a otras personas a desafiar sus propias limitaciones y a no rendirse después de un fracaso”, expresó en declaraciones recogidas por la organización.

El camino hacia la marca incluyó dos intentos fallidos en 2024 y 2025

Un hombre hace flexiones en el suelo junto a una mesa con una pantalla de televisión, con pinos y vehículos de fondo
El registro alcanzado por el búlgaro desplazó las 231 ejecuciones vigentes y obtuvo la aprobación de la entidad internacional, después de un proceso marcado por exigencia física y lesiones (Guinness World Records)

La ruta hacia las 240 repeticiones no fue lineal. Donchev intentó obtener el título tanto en 2024 como en 2025, pero no lo consiguió en ninguna de esas ocasiones. Lejos de abandonar, intensificó su preparación y se enfocó en corregir cada aspecto de su desempeño: fuerza, resistencia, técnica, recuperación y capacidad de mantener la postura correcta bajo fatiga extrema.

El volumen de trabajo fue enorme. Según sus propios cálculos, realizó cerca de 15.000 repeticiones de ese ejercicio cada mes durante la etapa previa al desafío. A esa rutina se sumaron un plan nutricional estricto y largas sesiones de carrera, dos pilares que le permitieron sostener el esfuerzo concentrado en apenas 180 segundos.

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“Estos dos años exigieron constancia, enfoque absoluto y dedicación completa a mi meta”, reconoció el atleta. Los problemas físicos también formaron parte del trayecto, pero optó por recomenzar cada vez que un obstáculo lo frenaba, convencido de que un revés no debía significar el final de su historia.

La validación oficial llegó en la víspera de su cumpleaños

Dos monitores sobre una mesa exterior presentan los números 240 y 03:00 frente a una calle con vehículos y edificios de fondo
La organización reconoció oficialmente el desempeño de Michael Donchev, que completó 240 movimientos el 13 de septiembre y dejó atrás el anterior máximo de 231 (Guinness World Records)

Guinness World Records confirmó oficialmente las 240 flexiones un día antes del cumpleaños del búlgaro, un detalle que otorgó al logro un valor adicional. “Estaba orgulloso no solo del resultado, sino de todo lo que representaba: los intentos sin éxito, las contusiones, la larga preparación y la voluntad de seguir adelante”, relató.

El oriundo de Bulgaria comparte su rutina con más de 14.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde documenta su progreso y busca motivar a quienes enfrentan sus propios límites. “Con disciplina, perseverancia, valor y el apoyo adecuado, las barreras pueden superarse y los sueños que alguna vez parecieron imposibles pueden volverse realidad”, afirmó.

Con la mira puesta en un nuevo desafío, ofrece consejos sobre la técnica correcta

Un hombre hace flexiones en el suelo frente a dos pantallas digitales y tres personas sentadas bajo una carpa, junto a la bandera de Bulgaria
El búlgaro sumó un plan alimentario estricto y extensas carreras a su entrenamiento, con el objetivo de mantener el esfuerzo necesario para completar la prueba cronometrada (Guinness World Records)

El deporte sigue en el centro de la vida del recordista. Carrera, natación, calistenia y las propias flexiones forman parte de su día a día. Con el título asegurado, ya piensa en una próxima marca por conquistar.

Desde su experiencia, ofreció recomendaciones para quienes buscan perfeccionar la ejecución: “Enfocarse en la calidad antes que en la cantidad; intentar mantener el cuerpo en línea recta y activar el centro corporal”. También sugirió que la velocidad y los números más altos deben llegar solo después de que la forma correcta se convierta en algo automático, y subrayó que la regularidad importa más que intentar avanzar demasiado rápido.

Para el protagonista de esta hazaña, el verdadero logro no se midió en el cronómetro. “Lo real fue lo que sucedió durante los dos años en los que nadie contaba: el entrenamiento, los tropiezos y la elección de empezar de nuevo después de cada decepción”, concluyó. El búlgaro también aspira a utilizar su trayectoria para ayudar a otras personas a mejorar su condición física y mental.

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