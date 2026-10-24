Guatemala

El director de la Granja Penal Canadá es asesinado a balazos en el departamento de Escuintla al sur de la capital de Guatemala

José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, fue hallado sin vida el viernes por bomberos en la colonia Voladores, tras las alertas vecinales por detonaciones registradas cerca de una escuela

Un hombre con camisa azul sentado frente a una mesa con el patio y la fachada de un centro de rehabilitación al fondo.
José Ariel Barrios Rodríguez, director de la Granja Penal Canadá, fue asesinado la noche del viernes 23 de octubre en Escuintla (Imagen Ilustrativa Infobae)
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José Ariel Barrios Rodríguez, director de la Granja Penal Canadá, fue asesinado a balazos a las 23:00 del viernes 23 de octubre en el cantón Los Voladores, zona 3 de Escuintla. El crimen ocurrió cerca de una escuela y de la carretera hacia la finca El Salto, sin que hasta el momento se haya establecido el móvil ni la identidad de los responsables.

Las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron que la víctima era Barrios Rodríguez, de 41 años, luego de que el reporte inicial lo registrara como un hombre no identificado. El hallazgo ocurrió tras las alertas de vecinos por varias detonaciones de arma de fuego en el sector.

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El director se encontraba en la vía pública cuando ocurrió el ataque. Una versión preliminar recogida entre testigos indicó que se movilizaba en motocicleta junto a otra persona, aunque no se conoce si su acompañante sufrió heridas durante la agresión.

Los cuerpos de socorro llegaron a un área identificada como la Vuelta Oscura, en la colonia Voladores, y encontraron al funcionario con impactos de bala. Los Bomberos Departamentales determinaron que presentaba tres impactos de bala y que ya no tenía signos vitales, de acuerdo con información publicada por La Hora.

Las heridas estaban localizadas en el pómulo izquierdo, el cuello y la parte posterior del cráneo. La gravedad de los proyectiles impidió que los paramédicos pudieran asistirlo con vida.

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Una motocicleta sobre una calle de noche, con una persona en el suelo, agentes policiales y vecinos observando bajo luces azules
José Ariel Barrios Rodríguez, director de la Granja Penal Canadá, murió tras un ataque con arma de fuego en la zona 3 de Escuintla. (Redes Sociales)

Al momento de ser localizado, vestía una camisa tipo polo roja, pantalón caqui o café claro y zapatos claros. Esa descripción formó parte de los primeros datos difundidos antes de que las autoridades penitenciarias identificaran oficialmente al fallecido.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el lugar del ataque para permitir el trabajo del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Las instituciones realizaron las diligencias correspondientes en la escena, situada en las inmediaciones de la escuela del sector.

La confirmación de la identidad fue comunicada por autoridades penitenciarias al medio digital Periodista Juan Víctor Castillo. Hasta ese momento, no se habían informado capturas vinculadas con el asesinato ni elementos que permitieran determinar por qué fue atacado el director del penal.

El Sistema Penitenciario no había emitido un pronunciamiento público adicional sobre el caso. La Hora informó que solicitó una respuesta a la institución y que aguardaba información oficial.

La Granja Penal Canadá y la sobrepoblación carcelaria

La Granja Penal Canadá, ubicada en Escuintla, es el centro de detención más grande de Guatemala. Alberga a más de 2.000 reclusos en instalaciones diseñadas para 600 personas, según reportes oficiales y difundidos por medios en Guatemala.

La capacidad excedida ha estado acompañada por motines, requisas y traslados de dirigentes de estructuras criminales hacia un nuevo Centro de Aislamiento Penitenciario. Barrios Rodríguez dirigía el establecimiento en ese escenario de tensión dentro del sistema carcelario guatemalteco.

El asesinato del funcionario se produjo fuera del recinto penitenciario, en un punto cercano a la ruta que conduce a la finca El Salto. Las autoridades no han informado si el ataque guarda relación con sus funciones al frente de la cárcel ni si existen amenazas previas contra el director.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, mientras la escena fue procesada por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. No se conoce la cantidad de atacantes ni el tipo de arma utilizada en el crimen.

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