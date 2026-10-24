La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

La Policía de Baviera detuvo a un sospechoso de 33 años por el incendio del Kehlsteinhaus en los Alpes bávaros (Cruz Roja de Baviera/Florian Scherer/Imagen facilitada vía REUTERS)

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La Policía de Baviera detuvo a un alemán de 33 años como sospechoso del incendio que destruyó casi por completo el Kehlsteinhaus, conocido como el Nido del Águila de Adolf Hitler, en los Alpes bávaros, mientras la fiscalía investiga si actuó con motivación política y señaló posibles trastornos psíquicos.

El hombre fue arrestado el viernes por la noche, cuando los agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso del fuego. El sospechoso intentaba abandonar la zona en una motocicleta sin matrícula, según explicaron los investigadores durante una rueda de prensa en Berchtesgaden, en el sur de Alemania.

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El fiscal Rainer Vietze afirmó que existen “indicios concretos de posibles trastornos psíquicos en el acusado” y anticipó que la investigación debía determinar el alcance de una eventual responsabilidad penal reducida.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el origen concreto de las llamas ni si el detenido reconoció alguna participación en los hechos.

No se detectaron heridos hasta el momento

El fuego comenzó el viernes cerca de las 21:15, hora local, en el edificio situado a 1.834 metros de altura sobre Berchtesgaden. La ubicación del Kehlsteinhaus y las dificultades para acceder a la cima complicaron la respuesta de los equipos de emergencia, que continuaron las tareas de extinción durante la madrugada y la jornada siguiente.

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Unos 200 efectivos participaron en el operativo. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron cómo el fuego avanzó por la estructura y envolvió gran parte del inmueble. Las autoridades indicaron que no hubo personas heridas, aunque los daños materiales alcanzaron varios millones de euros.

Una cámara web registró imágenes del Kehlsteinhaus, conocido como el Nido del Águila y vinculado históricamente a Adolf Hitler, durante la madrugada del 24 de octubre de 2026 (Berchtesgaden/AFP)

El fuego destruyó casi la totalidad del chalé, que funcionaba como restaurante y albergue de montaña durante la temporada de verano.

El ministro del Interior de la región Joachim Herrmann, aseguró que el Estado Libre de Baviera reconstruirá el edificio, que pertenece al Land. “No quedará en ningún caso reducido a una ruina”, afirmó durante la rueda de prensa. El funcionario vinculó la reconstrucción con la preservación de la memoria histórica y sostuvo: “Es importante que sigamos trabajando por la memoria”.

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La historia del Kehlsteinhaus y su vínculo con el régimen nazi

El Kehlsteinhaus fue construido entre 1937 y 1938 durante el régimen nazi como espacio de representación política y para recibir a invitados extranjeros, diplomáticos y dirigentes. Hitler acudió al lugar en pocas ocasiones, aunque el edificio quedó asociado a su figura y a la estructura de poder del nazismo.

La casa formó parte del complejo de Obersalzberg, donde Hiter instaló su segunda residencia oficial, el Berghof. En esa zona, el régimen nazi concentró residencias para jerarcas, oficinas, alojamientos para militares y trabajadores, hoteles y otros edificios vinculados a su administración.

La construcción exigió la apertura y pavimentación de una carretera de más de seis kilómetros, trabajos de perforación en la roca y la instalación de un ascensor dentro de la montaña. Cientos de obreros participaron en una obra desarrollada en un terreno de difícil acceso. Una versión histórica sostuvo que Martin Bormann impulsó el proyecto como regalo por el 50.º cumpleaños de Hitler, aunque ese punto no quedó plenamente confirmado.

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El nombre de Nido del Águila se popularizó durante el periodo nazi a partir de una referencia al emblema de la Alemania nazi y después pasó a identificar al lugar en producciones cinematográficas, libros y recorridos turísticos.

El Kehlsteinhaus sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial con daños limitados. Desde 1952, funcionó como posada de montaña y restaurante en los meses de mayor afluencia turística y albergó una exposición permanente sobre su construcción, su uso durante el régimen nazi y el papel del complejo de Obersalzberg.

(Con información de EFE)