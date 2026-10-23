República Dominicana

República Dominicana apuesta al turismo religioso con la entrega de obras en la Basílica de La Altagracia

Aceras, cruces peatonales, arborización y un espacio para emprendedores religiosos forman parte de una apuesta que ya supera los RD$ 1,646 millones invertidos en la provincia

Renovación urbana en Higüey: entregan obras de accesibilidad y embellecimiento en la Basílica de La Altagracia (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Renovación urbana en Higüey: entregan obras de accesibilidad y embellecimiento en la Basílica de La Altagracia (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
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El Ministerio de Turismo de República Dominicana informó que entregó la reconstrucción de aceras, contenes y cruces peatonales en el entorno de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, una intervención valuada en RD$ 25,580.511 (USD 416,825, al tipo de cambio de venta de referencia).

La obra abarcó 505 metros cuadrados distribuidos en 259 metros lineales sobre la acera norte y otros 246 metros en la acera sur del templo, uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del país.

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El proyecto incluyó la reposición de aceras adoquinadas y contenes, la construcción de un cruce peatonal frente a la Basílica, pavimentación en hormigón, jardineras, rampas de accesibilidad, luminarias y postes viales. También contempló tareas de arborización urbana con especies como guáyiga y palma real.

Collado vinculó la obra con el turismo religioso

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el acto junto con autoridades provinciales, municipales y representantes de la Iglesia católica. Durante su discurso, sostuvo que la mejora del espacio público busca facilitar la llegada de feligreses y visitantes a la Basílica.

De sol y playa al turismo de fe: Turismo busca fortalecer la llegada de visitantes a la Basílica de La Altagracia (Foto cortesía Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia)
De sol y playa al turismo de fe: Turismo busca fortalecer la llegada de visitantes a la Basílica de La Altagracia (Foto cortesía Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia)

“Estas obras de orden y embellecimiento en el entorno de nuestra basílica se reflejarán en mayor visita de feligreses al espacio religioso”, afirmó el funcionario.

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Collado señaló que la intervención forma parte de un plan de mejoras urbanas y viales alrededor de la Basílica y de la denominada Vía Sacra. Según indicó, la intención fue dar continuidad a obras previas de adoquinado y acondicionamiento de las calles de acceso al santuario.

El ministro también se refirió a las críticas y quejas que, según su versión, surgieron durante la ejecución del proyecto. Afirmó que el Ministerio de Turismo creó una comisión con representantes de instituciones locales y con participación de la Iglesia para revisar los reclamos vinculados a la obra.

La inversión en La Altagracia supera los RD$ 1,646 millones

El Ministerio de Turismo indicó que las inversiones ejecutadas durante la actual gestión en la provincia de La Altagracia superan los RD$ 1.646 millones (USD 26,82 millones).

(Foto cortesía Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia)
(Foto cortesía Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia)

Entre las obras citadas figuran el Bulevar de la Peregrinación y calles cercanas a la Basílica, el Parque de la Mujer, el bulevar de Verón, intervenciones en la vía de acceso a playa Macao y proyectos viales en Bayahíbe.

Durante el acto, Collado mencionó además una inversión superior a RD$ 100 millones (USD 1,63 millones) en obras de adoquinado y acondicionamiento urbano vinculadas con la ruta de llegada a la Basílica.

El funcionario aseguró que el Ministerio aplica un sistema de veeduría en sus licitaciones y adjudicaciones, con participación de universidades, asociaciones empresariales, iglesias y actores del sector turístico en los destinos donde se realizan los proyectos.

RD$ 50 millones para reorganizar a los vendedores del entorno

Collado anunció que el Ministerio de Turismo destinará RD$ 50 millones (USD 814.730) para reorganizar el área de ventas ubicada dentro del entorno de la Basílica.

La propuesta prevé crear un espacio para emprendedores y artesanos vinculados con artículos religiosos. El ministro sostuvo que el proyecto buscará mejorar las condiciones de trabajo de quienes comercializan productos en la zona y ordenar la experiencia de los visitantes.

También recordó una donación previa de RD$ 30 millones (USD 488.838) que, según indicó, fue solicitada por el obispo Jesús Castro Marte.

El ministro advirtió, además, que el constructor del Parque de la Mujer recibió dos intimaciones y que la obra debía quedar lista en los días posteriores al acto. No precisó el monto de ese contrato ni detalló las causas de la demora.

RD$ 1,000 millones adicionales proyectados para la provincia

De acuerdo con Collado, el Ministerio de Turismo proyecta invertir RD$ 1.000 millones adicionales (USD 16,29 millones) en La Altagracia durante el próximo año.

El funcionario sostuvo que la provincia recibe más de 4,5 millones de turistas por vía aérea y planteó que el desarrollo turístico local debe incorporar con mayor peso las visitas vinculadas con la Basílica y otras expresiones de turismo religioso, además de la oferta de sol y playa.

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