República Dominicana apuesta al turismo religioso con la entrega de obras en la Basílica de La Altagracia

Renovación urbana en Higüey: entregan obras de accesibilidad y embellecimiento en la Basílica de La Altagracia (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

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El Ministerio de Turismo de República Dominicana informó que entregó la reconstrucción de aceras, contenes y cruces peatonales en el entorno de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, una intervención valuada en RD$ 25,580.511 (USD 416,825, al tipo de cambio de venta de referencia).

La obra abarcó 505 metros cuadrados distribuidos en 259 metros lineales sobre la acera norte y otros 246 metros en la acera sur del templo, uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del país.

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El proyecto incluyó la reposición de aceras adoquinadas y contenes, la construcción de un cruce peatonal frente a la Basílica, pavimentación en hormigón, jardineras, rampas de accesibilidad, luminarias y postes viales. También contempló tareas de arborización urbana con especies como guáyiga y palma real.

Collado vinculó la obra con el turismo religioso

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el acto junto con autoridades provinciales, municipales y representantes de la Iglesia católica. Durante su discurso, sostuvo que la mejora del espacio público busca facilitar la llegada de feligreses y visitantes a la Basílica.

De sol y playa al turismo de fe: Turismo busca fortalecer la llegada de visitantes a la Basílica de La Altagracia (Foto cortesía Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia)

“Estas obras de orden y embellecimiento en el entorno de nuestra basílica se reflejarán en mayor visita de feligreses al espacio religioso”, afirmó el funcionario.

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Collado señaló que la intervención forma parte de un plan de mejoras urbanas y viales alrededor de la Basílica y de la denominada Vía Sacra. Según indicó, la intención fue dar continuidad a obras previas de adoquinado y acondicionamiento de las calles de acceso al santuario.

El ministro también se refirió a las críticas y quejas que, según su versión, surgieron durante la ejecución del proyecto. Afirmó que el Ministerio de Turismo creó una comisión con representantes de instituciones locales y con participación de la Iglesia para revisar los reclamos vinculados a la obra.

La inversión en La Altagracia supera los RD$ 1,646 millones

El Ministerio de Turismo indicó que las inversiones ejecutadas durante la actual gestión en la provincia de La Altagracia superan los RD$ 1.646 millones (USD 26,82 millones).

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(Foto cortesía Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia)

Entre las obras citadas figuran el Bulevar de la Peregrinación y calles cercanas a la Basílica, el Parque de la Mujer, el bulevar de Verón, intervenciones en la vía de acceso a playa Macao y proyectos viales en Bayahíbe.

Durante el acto, Collado mencionó además una inversión superior a RD$ 100 millones (USD 1,63 millones) en obras de adoquinado y acondicionamiento urbano vinculadas con la ruta de llegada a la Basílica.

El funcionario aseguró que el Ministerio aplica un sistema de veeduría en sus licitaciones y adjudicaciones, con participación de universidades, asociaciones empresariales, iglesias y actores del sector turístico en los destinos donde se realizan los proyectos.

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RD$ 50 millones para reorganizar a los vendedores del entorno

Collado anunció que el Ministerio de Turismo destinará RD$ 50 millones (USD 814.730) para reorganizar el área de ventas ubicada dentro del entorno de la Basílica.

La propuesta prevé crear un espacio para emprendedores y artesanos vinculados con artículos religiosos. El ministro sostuvo que el proyecto buscará mejorar las condiciones de trabajo de quienes comercializan productos en la zona y ordenar la experiencia de los visitantes.

También recordó una donación previa de RD$ 30 millones (USD 488.838) que, según indicó, fue solicitada por el obispo Jesús Castro Marte.

El ministro advirtió, además, que el constructor del Parque de la Mujer recibió dos intimaciones y que la obra debía quedar lista en los días posteriores al acto. No precisó el monto de ese contrato ni detalló las causas de la demora.

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RD$ 1,000 millones adicionales proyectados para la provincia

De acuerdo con Collado, el Ministerio de Turismo proyecta invertir RD$ 1.000 millones adicionales (USD 16,29 millones) en La Altagracia durante el próximo año.

El funcionario sostuvo que la provincia recibe más de 4,5 millones de turistas por vía aérea y planteó que el desarrollo turístico local debe incorporar con mayor peso las visitas vinculadas con la Basílica y otras expresiones de turismo religioso, además de la oferta de sol y playa.