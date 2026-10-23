República Dominicana mantiene 25 provincias bajo alerta por las lluvias previstas este viernes

Nueve provincias permanecen en alerta amarilla ante la amenaza de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra./ (COE)

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República Dominicana mantiene 25 provincias bajo alerta meteorológica por las lluvias asociadas a una vaguada, que este viernes 23 de octubre dejará aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El COE informó que nueve demarcaciones permanecen en alerta amarilla y otras 16, en alerta verde. El conteo incluye 24 provincias y el Distrito Nacional, aunque el organismo difundió el balance como 25 áreas bajo medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra.

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La alerta amarilla alcanza al Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat y Santiago. En tanto, la alerta verde rige para San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa y Valverde, entre otras provincias señaladas en el mapa oficial del COE.

El organismo explicó que la ampliación de las alertas responde a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y a una masa de aire con alto contenido de humedad. Estas condiciones favorecen la formación de nublados y precipitaciones en distintas zonas del territorio.

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La meteoróloga Tamaris Mercedes, del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que las precipitaciones se concentrarán durante la mañana sobre el litoral costero caribeño.

ARCHIVO: el Instituto Dominicano de Meteorología prevé que las primeras precipitaciones afecten el litoral costero caribeño durante la mañana./(Redes sociales)

Las áreas con mayor probabilidad de lluvias en las primeras horas del día incluyen el Gran Santo Domingo, Peravia, La Romana, La Altagracia, Azua, Barahona y Pedernales. Indomet prevé que la actividad se extienda luego hacia otras zonas, sobre todo durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Mercedes señaló que en ese período podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en regiones del suroeste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Entre las localidades expuestas figuran Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan de la Maguana, Elías Piña y Valverde.

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El organismo meteorológico atribuyó el panorama al efecto combinado de la vaguada, el viento cálido procedente del sureste y la humedad presente sobre el país. Las autoridades anticiparon temperaturas calurosas durante el día, con condiciones algo más agradables hacia la tarde en las zonas costeras.

El COE pidió evitar calles inundadas y corrientes de agua

Ante el pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó a la población no cruzar calles anegadas, ríos, arroyos ni cañadas con niveles elevados. También solicitó evitar el paso a pie por corrientes de agua que alcancen las rodillas.

El COE brinda algunas recomendaciones en sus redes sociales ante la influencia de la vaguada en el territorio nacional./ (COE)

Entre las medidas difundidas por la entidad figura la recomendación de no circular por vías inundadas. Para quienes tienen que conducir, pidió reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia prudente con otros vehículos.

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El COE también aconsejó no dejar basura, fundas u objetos que puedan bloquear los desagües, retirar elementos de techos, balcones y terrazas ante las ráfagas de viento, y mantenerse alejado de postes y cables eléctricos.

La institución instó a permanecer en un lugar seguro y evitar salidas que no sean necesarias mientras persistan las lluvias. Además, pidió seguir los boletines de las autoridades y atender las instrucciones de los organismos de protección civil.

Indomet informó que las condiciones marítimas serán normales en ambas costas. No obstante, recomendó que las embarcaciones pequeñas y medianas operen con precaución al suroeste de Pedernales, debido a los aguaceros, las tormentas eléctricas y la reducción de la visibilidad.

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