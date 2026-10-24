Focas y leones marinos revelan cómo perciben el ruido humano

Las pruebas científicas determinaron que ambas especies muestran su mayor sensibilidad auditiva cerca de los 3,2 kilohercios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores de la Universidad de Curtin y la Sociedad de Conservación Taronga de Australia realizaron pruebas de audición a dos leones marinos australianos y dos focas peleteras de hocico largo en el zoológico Taronga de Sídney.

De acuerdo con los dos trabajos publicados en Animals y Conservation, el objetivo fue establecer qué sonidos pueden percibir ante el aumento de ruidos procedentes de actividades humanas.

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El estudio aporta una referencia inicial para evaluar la posible exposición de estos pinnípedos —mamíferos marinos que incluyen focas y leones marinos— a sonidos de barcos, aeronaves y obras costeras.

La prueba estableció el umbral auditivo de cuatro individuos

Los pinnípedos utilizan el sentido del oído para comunicarse, buscar alimento, orientarse y advertir posibles amenazas (Gentileza, estudio: Audiogramas de comportamiento en el aire de dos leones marinos australianos (Neophoca cinerea), publicado en Animals)

La investigación cobra relevancia para el león marino australiano (Neophoca cinerea), catalogado como especie en peligro de extinción y con una población estimada en alrededor de 12.000 ejemplares. Estos animales usan el oído para comunicarse, localizar alimento, orientarse y advertir amenazas, según explicó la responsable del trabajo.

Los cuidadores del zoológico entrenaron a los leones marinos y a las focas para responder a estímulos sonoros. Cuando oían un tono, debían accionar una paleta; si la respuesta era correcta, obtenían pescado. La metodología permitió observar su capacidad para detectar sonidos de forma controlada.

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La profesora Christine Erbe, investigadora principal del Centro de Ciencia y Tecnología Marina de la Universidad de Curtin, explicó que conocer la audición de cada especie es un requisito previo para valorar las consecuencias del sonido.

La investigadora Christine Erbe afirmó que conocer la audición básica de cada especie es indispensable para evaluar el impacto acústico de barcos y obras (Gentileza, estudio: Audiogramas aéreos de dos focas peleteras de nariz larga (Arctocephalus forsteri), publicado en Conservation)

“Antes de poder comprender si un ruido está afectando a un animal, necesitamos saber si este puede oír ese ruido en primer lugar”, afirmó de acuerdo con el artículo. Los resultados constituyen una base para relacionar la sensibilidad auditiva de los animales con fuentes concretas de sonido generadas por personas.

“Estas pruebas de audición nos proporcionan esa información de referencia y nos permiten empezar a preguntarnos cómo podrían afectar a las focas y los leones marinos los ruidos procedentes de barcos, embarcaciones, aeronaves y obras de construcción costera”, señaló Erbe.

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Una referencia para medir el ruido

El león marino australiano mantiene una población calculada en 12.000 individuos y figura como especie en peligro de extinción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información difundida por la universidad indica que las pruebas fueron las primeras mediciones detalladas de sensibilidad auditiva aérea para las dos especies australianas analizadas.

Los resultados mostraron que ambas especies alcanzaron su mayor sensibilidad auditiva alrededor de los 3,2 kilohercios (kHz). Esta unidad equivale a 1.000 hercios y expresa la frecuencia de un sonido. El hallazgo significa que los animales evaluados detectaron con mayor facilidad los tonos en esa franja que en otras frecuencias examinadas.

El hallazgo no determina por sí mismo que una fuente sonora produzca daños o altere la conducta. Sí permite identificar si ese sonido entra dentro de lo que los ejemplares pueden escuchar al estar fuera del agua, una condición necesaria para avanzar hacia análisis de impacto ambiental.

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El próximo paso será estudiar el ruido bajo el agua

Los ensayos midieron la sensibilidad auditiva de cuatro ejemplares mediante tonos y respuestas entrenadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio examinó la respuesta de los ejemplares en el aire. Por esa razón, los resultados no resuelven todavía cómo perciben los sonidos bajo el agua ni establecen a qué intensidad el ruido comienza a interferir con su conducta o su capacidad auditiva.

Benjamin Pitcher, biólogo especializado en comportamiento de la Sociedad de Conservación Taronga de Australia, destacó que los animales participaron voluntariamente en las pruebas mediante un sistema de refuerzo positivo, lo que permitió evaluar su capacidad auditiva. El investigador señaló que los resultados podrían contribuir a las evaluaciones de impacto ambiental y a la gestión del ruido ante la expansión del transporte marítimo, las obras costeras y las actividades industriales en alta mar.

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El investigador precisó que el equipo ya conoce qué sonidos pueden oír estos animales en el aire, pero que queda una etapa decisiva: “El siguiente paso es comprender cómo les afecta el ruido bajo el agua y cuándo empieza a interferir con su comportamiento o su audición”.