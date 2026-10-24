“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación

La serie de Nickelodeon se estrenó en 1996 y conquistó al público con sus personajes entrañables, sus historias cotidianas y una mirada única sobre la infancia y la amistad

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La historia de un niño de nueve años con una cabeza parecida a un balón de fútbol americano fue una propuesta diferente dentro de Nickelodeon. Alejada de los barrios residenciales y de un humor limitado a los chistes visuales, ¡Oye, Arnold! situó a sus personajes en una gran ciudad atravesada por la migración, las diferencias económicas, las familias diversas y la soledad.

Emitida entre el 7 de octubre de 1996 y el 8 de junio de 2004, la serie cumplió este año tres décadas desde su estreno. La serie regresó el 24 de noviembre de 2017 con una segunda película, ¡Oye, Arnold!: La película de la jungla. Con el paso del tiempo, la producción recibió reconocimiento por la creatividad de sus relatos y por los temas que incorporó a la animación infantil.

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La serie fue creada por Craig Bartlett, quien había imaginado al personaje años antes, mientras realizaba cortometrajes de animación con plastilina para Pee-wee’s Playhouse. Un molde con forma de balón y la influencia visual de su cuñado, Matt Groening, ayudaron a definir la silueta de Arnold, un chico tranquilo, reflexivo y muy imaginativo.

Mary Harrington impulsó la producción de ¡Oye, Arnold! en Nickelodeon tras revisar las propuestas iniciales del creador

Según reconstruyó Los Angeles Times, Bartlett presentó esos cortometrajes cuando Nickelodeon buscaba ampliar su producción de animación original. La ejecutiva Mary Harrington vio el material en una reunión de proyectos y se interesó por el diseño del protagonista y por el mundo que lo rodeaba. “Me gustaba cómo se veía. Me gustaba su rareza”, recordó Harrington al medio.

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La ciudad reunió rasgos de Seattle, Portland y Brooklyn

Para desarrollar el programa, Bartlett trabajó con los guionistas Steve Viksten y Joseph Ansolabehere, sus antiguos compañeros en Rugrats. Los tres resolvieron que el escenario tuviera tanto peso como los chicos del barrio. La ciudad de Arnold reunió referencias de Seattle, Portland y Brooklyn, con edificios antiguos, escaleras de incendio, muros desgastados, puentes y autopistas elevadas.

Bartlett recorrió Seattle y Tacoma con una cámara para reunir imágenes que luego compartió con el equipo artístico. De esa observación surgió el entorno en el que Arnold vive con sus abuelos, Phil y Gertrude, en una pensión cercana a una autopista. Allí conviven huéspedes de distintas edades y procedencias, una decisión que permitió contar relatos variados.

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Craig Bartlett concibió la figura de Arnold a partir de cortometrajes de plastilina y la influencia visual de Matt Groening

El compositor Jim Lang completó esa atmósfera con música influida por el jazz, el funk y el blues. Tomó referencias de Thelonious Monk, Vince Guaraldi y Beck, y le dio a la serie una identidad sonora poco frecuente en la animación infantil estadounidense de aquellos años.

Bartlett explicó a Los Angeles Times que el equipo quería alejarse de los dibujos animados de humor acelerado. “Nuestra verdadera rebelión fue hacer que no fuera un programa de chistes, sino algo más bien melancólico”, señaló. Entre las referencias de los autores estaban Los pequeños traviesos, Los 400 golpes y Mi vida como un perro.

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Los recuerdos de infancia definieron el tono de los episodios

Muchas tramas no surgieron de anécdotas literales de sus creadores, aunque las reuniones de los guionistas se apoyaban en recuerdos personales. Los autores conversaban sobre experiencias de la niñez para identificar emociones reconocibles y convertirlas en relatos breves.

Una de las escenas que sí tuvo un origen directo fue la de una tortuga que aparece en el episodio “Excursión”. Bartlett contó que, cuando era niño, él y una amiga compraron una tortuga que permanecía dentro de su caparazón y la llevaron a un lago de Sauvie Island, en Oregón. Después de dejarla en la orilla, vieron cómo el animal entraba en el agua. “Saltábamos de una forma extraña de alegría”, relató.

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El escenario urbano de la historia reunió referencias arquitectónicas de Seattle, Portland y Brooklyn

Ese tipo de situaciones definió el tono de ¡Oye, Arnold!. El programa se ocupó de lo que puede sentir un alumno de cuarto grado sin convertir cada capítulo en una lección. Por eso incluyó historias sobre el miedo a no encajar, las dificultades económicas, la presión familiar y la necesidad de formar parte de una comunidad.

Los capítulos trataron la migración y el abandono emocional

El programa abordó conflictos poco frecuentes en contenidos destinados a niños. En “La Navidad de Arnold”, el señor Hyunh, un inmigrante vietnamita que vive en la pensión de los abuelos del protagonista, relata cómo fue separado de su hija Mai durante la guerra de Vietnam. El episodio sitúa esa búsqueda de reencuentro dentro de una trama navideña.

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La serie también explora el entorno familiar de Helga G. Pataki. “Helga en el diván” muestra el abandono emocional que padece la niña en su casa y cómo esa experiencia condiciona su comportamiento en la escuela. Al comienzo, el personaje había sido pensado como una compañera que hostigaba a Arnold, pero los guionistas buscaban explicar el origen de esa fijación.

La serie abordó el abandono emocional de la familia Pataki para explicar la conducta escolar de Helga (foto: Captura de pantalla/Nickelodeon)

Lisa, esposa de Bartlett en ese momento, sugirió una respuesta mientras escuchaba una conversación del equipo: “Quizás está enamorada de Arnold”. Joseph Ansolabehere recordó que esa idea definió el rumbo del personaje. “Eso es. Ese es el amor joven, cuando no sabemos qué hacer con él”, dijo al periódico.

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El vínculo entre Helga y Arnold pasó a ser uno de los ejes del relato por sus contradicciones. Ella lo humillaba delante de sus compañeros, aunque guardaba en su armario un altar dedicado a él. La interpretación de Francesca Marie Smith, que le dio voz desde el inicio hasta ¡Oye, Arnold!: La película de la jungla, llevó a los guionistas a ampliar la participación de Helga.

Las voces infantiles le dieron espontaneidad al elenco

El reparto reunió, sobre todo, a actores infantiles. Esa elección obligó a reemplazar a quienes interpretaban a Arnold cuando los cambios de voz propios de la pubertad les impedían continuar. Spencer Klein, que encarnó al personaje entre los episodios 61 y 100 y en el largometraje de 2002, se sumó a una producción de la que ya era seguidor.

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Klein contó a Los Angeles Times que los intérpretes grababan juntos, en vez de hacerlo por separado. Los animadores solían asistir a las sesiones, dibujar y tomar algunos movimientos de los actores para incorporarlos a las escenas. “Era un programa del que realmente se podían aprender lecciones valiosas de vida”, afirmó.

Los dibujantes asistían a las sesiones de doblaje del elenco infantil para incorporar sus movimientos a la animación

Con Gerald ocurrió algo distinto: el cambio de voz de Jamil Walker Smith se integró al relato, lo que permitió que el actor continuara durante las cinco temporadas y en un largometraje. La decisión buscó conservar la credibilidad de los personajes.

Desde 2020 se publicaron 10 discos de vinilo con música de la serie. Jim Lang y su grupo, PS 118 All Stars, anunciaron además conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos, con Bartlett como invitado. Por otra parte, el creador trabaja con Paramount Global Publishing en una novela basada en The Patakis, una obra derivada, y conversa sobre una novela gráfica de ¡Oye, Arnold!.