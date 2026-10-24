Mundo

Las mordeduras de serpiente causan una crisis sanitaria mundial que las estadísticas no registran

La revisión de 79 países advierte que los sistemas oficiales omiten numerosos casos, especialmente en áreas rurales de África subsahariana y Asia meridional, donde la distancia a hospitales retrasa la atención médica

Una cobra enroscada con la cabeza erguida junto a un tronco seco, rodeada de piedras y matorrales dispersos.
La falta de registros oficiales persiste debido a que muchas víctimas acuden a curanderos tradicionales en lugar de hospitales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las mordeduras de serpientes venenosas constituyen una crisis sanitaria mundial subregistrada que afecta sobre todo a comunidades rurales de regiones tropicales y subtropicales. El análisis calcula que entre 2,1 y 7 millones de personas sufren envenenamientos cada año.

La investigación publicada en la revista científica PLOS Medicine, basada en información de 79 países y difundida por Geo, revisó trabajos publicados hasta el 31 de marzo de 2025 para actualizar las estimaciones mundiales elaboradas en 2008.

PUBLICIDAD

Sus autores advierten que los registros oficiales no reflejan la dimensión del problema porque en más de la mitad de los países expuestos a reptiles venenosos no se contabilizan de forma completa las mordeduras ni los casos de intoxicación por veneno.

Una picadura no siempre implica que el animal inyecte veneno. Sin embargo, cuando ocurre una envenenación, puede provocar lesiones graves, discapacidad permanente o la muerte.

Los registros sanitarios no incluyen a miles de víctimas

Una serpiente con manchas oscuras y cuerpo grueso avanza sobre tierra seca con hierba baja y piedras.
Los fallecimientos anuales causados por la toxicidad de las mordeduras se ubican entre 274.000 y 513.000 casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó vacíos de información especialmente importantes en partes del África subsahariana y del sur de Asia. En esos territorios, algunas personas acuden a curanderos tradicionales ante la dificultad de llegar a hospitales o puestos de salud, por lo que sus casos no ingresan a las estadísticas nacionales.

PUBLICIDAD

Para estimar el alcance de esa falta de datos, el equipo científico elaboró un modelo estadístico que consideró el clima, la diversidad de especies de serpientes y factores socioeconómicos. También cruzó esos elementos con registros hospitalarios y encuestas realizadas a las poblaciones afectadas.

Los cálculos indican que cada año se producen al menos 2,1 millones de envenenamientos, aunque el total podría llegar a 7 millones. El número de fallecimientos se ubicaría entre 274.000 y 513.000 muertes anuales, una amplitud que revela la dificultad de medir el impacto real de este problema sanitario.

Los investigadores señalaron que “más de la mitad de los países expuestos a serpientes venenosas no registran las mordeduras o las envenenaciones”. La ausencia de datos limita la planificación de la atención médica y dificulta determinar dónde concentrar los tratamientos.

África subsahariana concentra el mayor riesgo

Serpiente mamba negra con la boca abierta entre ramas secas y piedras grandes frente a un valle árido.
Las faenas agrícolas sin calzado de protección incrementan la vulnerabilidad ante especies como cobras, mambas y víboras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las estimaciones de los investigadores, África subsahariana concentra el 45% de los envenenamientos y de los fallecimientos registrados a escala mundial. En esa región, la posibilidad de sufrir una intoxicación y morir por su efecto sería casi tres veces mayor que en Asia del Sur.

Entre los factores que explican esta situación figura la presencia de especies peligrosas para los seres humanos como las víboras heurtantes, las echis, los cobras africanos y los mambas. La exposición aumenta para quienes trabajan en el campo o caminan de noche por senderos con poca iluminación.

Las condiciones laborales también agravan el riesgo, ya que muchos agricultores no cuentan con botas de protección y recorren caminos oscuros. Si una persona es mordida, la distancia al centro de salud, la escasez de personal médico y el elevado costo de los tratamientos pueden impedir una respuesta a tiempo.

Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía figuran entre los países con una afectación destacada. La investigación vincula esa situación con la cantidad de habitantes en zonas rurales y con la exposición cotidiana de trabajadores agrícolas a estos animales.

Las secuelas físicas y económicas de las mordeduras de serpiente

Serpiente con escamas marrones y dibujos en zigzag enroscada sobre tierra, piedras y pasto seco.
África subsahariana concentra el 45% de los envenenamientos y muertes vinculados a estos reptiles a escala global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias no se reducen a los decesos: el estudio proyecta que más de 800.000 supervivientes podrían padecer cada año lesiones físicas duraderas, entre ellas amputaciones y otras discapacidades permanentes. Estas secuelas pueden impedir que las personas continúen con su actividad laboral.

La pérdida de ingresos y el aumento de los gastos médicos afectan a los hogares que ya se encuentran en una situación vulnerable. Por eso, una mordedura puede profundizar las dificultades económicas de familias que dependen del trabajo rural para subsistir.

El análisis plantea que una mejor comprensión del fenómeno no bastará para resolver la crisis, pero permitiría orientar recursos hacia las poblaciones con mayor necesidad. La identificación de los lugares de riesgo es uno de los pasos propuestos para distribuir los antivenenos de forma más eficaz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó la meta de reducir a la mitad, antes de 2030, las muertes y discapacidades asociadas con ataques de serpiente. Para avanzar hacia ese objetivo, los investigadores proponen mejorar los registros, capacitar al personal sanitario y reforzar el transporte de emergencia hacia las instalaciones de salud.

Temas Relacionados

SerpientesÁfricaEnvenenamientoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

El encuentro entre ambos mandatarios se llevará a cabo en el marco de la Cumbre del Gas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la capital rusa

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

Las fuerzas saudíes afirmaron haber interceptado dos misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen

El suceso se produjo poco después de que la agencia de defensa civil de Riad emitiera advertencias sobre un “peligro potencial” en cuatro regiones occidentales

Las fuerzas saudíes afirmaron haber interceptado dos misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen

El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó China a través de un puente recién inaugurado en Dandong

El mandatario fue recibido por el primer ministro, Li Qiang, en la ciudad fronteriza, a semanas de la cumbre APEC que reunirá a Trump, Putin y Xi Jinping en Shenzhen

El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó China a través de un puente recién inaugurado en Dandong

EN VIVO | Más de 100.000 personas se movilizaron en París en una protesta que terminó con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua

Las unidades antidisturbios actuaron para evitar que los movilizados avanzaran hacia las zonas restringidas por las autoridades, al igual que en Lyon, Lille, Toulouse y Nantes. “No toleraremos ninguna alteración del orden público”, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez

EN VIVO | Más de 100.000 personas se movilizaron en París en una protesta que terminó con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua

Ucrania recuperó la conexión de Starshield y golpeó redes eléctricas del territorio de Crimea ocupado por Rusia

El Ministerio de Defensa de Kiev confirmó que el servicio militar de SpaceX volvió a operar por encima de los 161 km/h después de las restricciones que afectaron el uso de drones y otros equipos

Ucrania recuperó la conexión de Starshield y golpeó redes eléctricas del territorio de Crimea ocupado por Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Rufián y Montero llaman a “someter al PSOE” y advierten que Frente Amplio “no va a arreglar los problemas”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Rufián y Montero llaman a “someter al PSOE” y advierten que Frente Amplio “no va a arreglar los problemas”

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Alerta Secretaría de Mujeres por vacantes falsas difundidas en redes sociales: ofrecían trabajo de medio tiempo desde casa

Iván Cepeda cuestionó las afirmaciones del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la ‘bomba fiscal’ que dejó el gobierno Petro: “El cinismo es monumental”

El pequeño pueblo aragonés con calles apiñadas y tejados de pizarra que mira de frente al Monte Perdido

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

Las imágenes del espectacular casamiento de un figura del fútbol en las pirámides de Egipto

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

El día que Gabriela Sabatini sorprendió al mundo del tenis: las razones de su retiro hace 30 años

ENTRETENIMIENTO

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás

El actor de ‘Beaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación

En marcha una nueva película de ‘Alien’ que estará producida por Ridley Scott y conectada con ‘Prometheus’ y ‘Covenant’