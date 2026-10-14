Por qué Abinader señaló a Nicaragua y Cuba como contraste frente a los avances democráticos de República Dominicana

El mandatario subrayó que la auténtica prosperidad surge del compromiso colectivo y la construcción de consensos en tiempos de división (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, advirtió que el continuismo de los gobernantes que modifican la Constitución para prolongarse en el poder representa uno de los principales desafíos para la democracia en América Latina. El mandatario hizo la declaración durante su participación en el Forum 2000, celebrado en Praga, un encuentro internacional dedicado al debate sobre democracia y derechos humanos.

Abinader sostuvo que la permanencia indefinida de un líder en el poder responde a la idea de que esa persona se considera irremplazable dentro del sistema político. “Ese es el problema de un líder que piensa que va al gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar”, afirmó durante su discurso, según informó la agencia EFE.

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El jefe de Estado dominicano planteó que esa dinámica se repite en distintos países de la región y debilita las instituciones. Su intervención se produjo ante dirigentes políticos, exmandatarios, académicos y defensores de derechos humanos que participaron de una nueva edición del foro organizado en la capital checa.

Contraste entre República Dominicana, Nicaragua y Cuba

Durante su exposición, Luis Abinader señaló los avances democráticos de República Dominicana y los contrapuso con las dificultades institucionales que, según un comunicado de la Presidencia dominicana, atraviesan Nicaragua y Cuba.

Los dictadores nicaragüenses arremeten contra todos los que señalan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Foto de archivo

El presidente dominicano no detalló medidas concretas ni se refirió a casos particulares de reformas constitucionales, pero ubicó el debate sobre las reelecciones y la concentración de poder como un asunto central para el futuro democrático latinoamericano.

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A la vez, señaló a Uruguay y Chile como países cuya trayectoria se distingue por la fortaleza de sus instituciones. El reconocimiento incluyó una valoración de los sistemas capaces de sostener reglas de alternancia política y mecanismos de control sobre los gobiernos.

La intervención de Abinader se centró en la necesidad de preservar la vigencia de las instituciones frente a los liderazgos personalistas. “Y esa es la historia que se repite en cada país”, expresó al describir los procesos en los que los gobernantes promueven cambios constitucionales para extender sus mandatos.

La democracia resolutiva como respuesta a los problemas sociales

El mandatario dominicano también vinculó la defensa del sistema democrático con la capacidad de los gobiernos para atender las necesidades cotidianas de la población. “La mejor manera de fortalecer la democracia es mejorar la vida de la gente”, sostuvo.

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Abinader planteó la necesidad de una democracia resolutiva, orientada a ofrecer respuestas ante los problemas sociales y económicos. Según explicó, las instituciones deben crear oportunidades y ampliar las libertades de los ciudadanos para sostener la confianza pública en el sistema político.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, posa junto a los ponentes del Forum 2000 durante el encuentro celebrado en Praga. (Presidencia de República Dominicana)

“Debemos estar ética y moralmente obligados a practicar una democracia resolutiva, que resuelva problemas, cree nuevas oportunidades y amplíe los límites de la libertad en el más amplio sentido de todos nuestros conciudadanos”, declaró.

El discurso incorporó una apelación a los dirigentes y a las instituciones de la región para defender los principios democráticos bajo tres ejes: firmeza, integridad y renovación. Para Abinader, la firmeza debe servir para enfrentar los desafíos contemporáneos, mientras que la integridad debe sostener la fidelidad a las convicciones democráticas.

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La renovación, agregó, resulta necesaria para preparar a las instituciones frente a transformaciones que modificarán el escenario global. “Un mundo que será profundamente distinto al que conocemos hoy”, afirmó el presidente dominicano.

Exmandatarios y figuras internacionales en el Forum 2000

El Forum 2000 reunió en Praga a referentes políticos y culturales de diversos países. Entre los asistentes estuvieron el expresidente colombiano Álvaro Uribe; el exmandatario de Botsuana, Ian Khama,; el expresidente de Montenegro, Milo Dukanoviç, y el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Luis Abinader durante un reciente evento público en el que destacó la estrategia de modernización y proyectos de innovación en República Dominicana (Foto cortesía @luisabinader).

También participó el escritor israelí Yuval Noah Harari, autor de libros como Sapiens, Homo Deus y Nexus. El encuentro reúne cada año a figuras del ámbito político, académico y de la sociedad civil para discutir asuntos vinculados con los derechos humanos, las libertades públicas y los desafíos de las democracias.

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Las declaraciones de Abinader colocaron el foco en la continuidad en el poder y en la capacidad de las instituciones para evitar que los cambios constitucionales queden subordinados a los intereses de un gobernante.