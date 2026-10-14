Entretenimiento

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

El actor recordó a su esposa, fallecida en 2020 a causa de cáncer de mama, con un video de su hija Ella Bleu durante su debut en la Semana de la Moda de París

John Travolta - Kelly Preston
John Travolta recordó a Kelly Preston en la fecha de su cumpleaños. (REUTERS/Eric Gaillard)
Guardar

John Travolta rindió homenaje a su esposa, Kelly Preston, con motivo de su cumpleaños. El martes 13 de octubre, el actor publicó un video de su hija, Ella Bleu Travolta, mientras se preparaba para su debut en la Semana de la Moda de París.

Preston habría cumplido 64 años este año, seis años después de su fallecimiento a causa de cáncer de mama. La publicación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a su esposa, en el que Travolta hizo referencia a la trayectoria de su hija en la industria de la moda.

PUBLICIDAD

“¡Mira a tu pequeña ahora, Kelly! ¡Feliz cumpleaños, debes estar muy orgullosa!”, escribió en Instagram.

Ella Bleu, de 26 años, debutó en la pasarela de Miu Miu durante la presentación de su colección primavera-verano 2027, celebrada el 4 de octubre.

El video compartido por su padre muestra a la joven mientras se prepara para participar en el desfile, una experiencia que John Travolta vinculó con el recuerdo de Kelly Preston.

John Travolta subió un video de su hija para conmemorar el cumpleaños de su esposa. (Instagram)
John Travolta subió un video de su hija para conmemorar el cumpleaños de su esposa. (Instagram)

La hija de ambos también conmemoró la fecha mediante una publicación en sus historias de Instagram. Ella Bleu compartió una fotografía de su infancia junto a su madre y añadió el mensaje: “Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero”.

PUBLICIDAD

Una relación de casi tres décadas

John Travolta y Kelly Preston se conocieron durante las pruebas de reparto de la película The Experts, estrenada en 1989. En ese momento, la actriz estaba casada con el actor Kevin Gage. Después de su separación, contrajo matrimonio con Travolta en 1991.

La pareja permaneció casada durante casi tres décadas y tuvo tres hijos: Jett, Ella Bleu y Benjamin. Jett falleció en 2009, a los 16 años. Benjamin tiene actualmente 15 años.

Kelly murió en 2020, a los 57 años, después de enfrentar un cáncer de mama. Tras anunciar su fallecimiento, John comunicó que se tomaría un tiempo alejado de la actividad pública para acompañar a sus hijos durante el duelo.

En aquel mensaje, el actor agradeció la atención recibida por su esposa durante el tratamiento médico, así como el apoyo de sus familiares y amigos.

Kelly Preston, John Travolta
John Travolta anunció el fallecimiento de Kelly Preston a través de Instagram (Instagram/John Travolta)

“Ella luchó con valentía, con el amor y el apoyo de muchas personas. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que les pido disculpas de antemano si no tienen noticias nuestras durante un tiempo”, señaló Travolta al informar sobre su muerte.

También expresó su reconocimiento a los médicos y enfermeros del MD Anderson Cancer Center y de otros centros médicos que participaron en su atención.

En los años posteriores a la muerte de Kelly Preston, John Travolta ha hablado públicamente sobre el proceso de duelo y la manera en que recibió las muestras de apoyo.

En una entrevista concedida a Esquire España en 2021, explicó que la cantidad de mensajes de condolencia llegó a resultarle difícil de gestionar.

Kelly Preston
John Travolta admitió que se sintió abrumado por la cantidad de mensajes que recibió tras la muerte de Kelly Preston. (WireImage)

“Lo más importante que puedes hacer para ayudar a alguien que está de luto es permitirle vivirlo y no complicarlo con tu propio dolor”, afirmó.

El actor señaló que se sintió abrumado por la tristeza de otras personas y que no sabía cómo responder a todas las muestras de solidaridad recibidas tras la pérdida.

Temas Relacionados

John TravoltaKelly Prestonestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La lesión en la cabeza que llevó al músico al hospital tendría relación con un presunto altercado con otro recluso

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

El músico de 84 años dejó en claro que había un detalle que no estaba dispuesto a aceptar

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

Paul McCartney encontró versos de Thomas Dekker en un cancionero familiar, creó una melodía propia y los incorporó a “Golden Slumbers”, parte del medley de Abbey Road

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

Nick Reiner pide dinero para su defensa pero su ex fideicomisario dice que el fondo ya pagó más de 300 mil dólares

El acusado del asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele Singer Reiner litiga en los tribunales por acceder a su fondo fiduciario valuado en más de 1,5 millones de dólares

Nick Reiner pide dinero para su defensa pero su ex fideicomisario dice que el fondo ya pagó más de 300 mil dólares

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

La actriz respondió a los documentos presentados por su exesposo, quien la acusa de agredir físicamente a su hijo de 13 años

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

DEPORTES

La furiosa declaración de un jugador del Manchester United en medio del escándalo con Lisandro Martínez

La furiosa declaración de un jugador del Manchester United en medio del escándalo con Lisandro Martínez

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

TELESHOW

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Entre lágrimas, Topa contó una conmovedora experiencia con los papás de una fan: “Fue lo más fuerte de mi vida”

Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

La drástica decisión que tomó Julieta Prandi luego de separarse de Emanuel Ortega

Pamela David reveló cuál es la particular costumbre que mantiene con Daniel Vila a la hora de dormir

INFOBAE AMÉRICA

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Honduras extiende subsidios de energía eléctrica hasta diciembre de 2026

Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras