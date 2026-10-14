John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

John Travolta recordó a Kelly Preston en la fecha de su cumpleaños. (REUTERS/Eric Gaillard)

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John Travolta rindió homenaje a su esposa, Kelly Preston, con motivo de su cumpleaños. El martes 13 de octubre, el actor publicó un video de su hija, Ella Bleu Travolta, mientras se preparaba para su debut en la Semana de la Moda de París.

Preston habría cumplido 64 años este año, seis años después de su fallecimiento a causa de cáncer de mama. La publicación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a su esposa, en el que Travolta hizo referencia a la trayectoria de su hija en la industria de la moda.

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“¡Mira a tu pequeña ahora, Kelly! ¡Feliz cumpleaños, debes estar muy orgullosa!”, escribió en Instagram.

Ella Bleu, de 26 años, debutó en la pasarela de Miu Miu durante la presentación de su colección primavera-verano 2027, celebrada el 4 de octubre.

El video compartido por su padre muestra a la joven mientras se prepara para participar en el desfile, una experiencia que John Travolta vinculó con el recuerdo de Kelly Preston.

John Travolta subió un video de su hija para conmemorar el cumpleaños de su esposa. (Instagram)

La hija de ambos también conmemoró la fecha mediante una publicación en sus historias de Instagram. Ella Bleu compartió una fotografía de su infancia junto a su madre y añadió el mensaje: “Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero”.

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Una relación de casi tres décadas

John Travolta y Kelly Preston se conocieron durante las pruebas de reparto de la película The Experts, estrenada en 1989. En ese momento, la actriz estaba casada con el actor Kevin Gage. Después de su separación, contrajo matrimonio con Travolta en 1991.

La pareja permaneció casada durante casi tres décadas y tuvo tres hijos: Jett, Ella Bleu y Benjamin. Jett falleció en 2009, a los 16 años. Benjamin tiene actualmente 15 años.

Kelly murió en 2020, a los 57 años, después de enfrentar un cáncer de mama. Tras anunciar su fallecimiento, John comunicó que se tomaría un tiempo alejado de la actividad pública para acompañar a sus hijos durante el duelo.

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En aquel mensaje, el actor agradeció la atención recibida por su esposa durante el tratamiento médico, así como el apoyo de sus familiares y amigos.

John Travolta anunció el fallecimiento de Kelly Preston a través de Instagram (Instagram/John Travolta)

“Ella luchó con valentía, con el amor y el apoyo de muchas personas. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que les pido disculpas de antemano si no tienen noticias nuestras durante un tiempo”, señaló Travolta al informar sobre su muerte.

También expresó su reconocimiento a los médicos y enfermeros del MD Anderson Cancer Center y de otros centros médicos que participaron en su atención.

En los años posteriores a la muerte de Kelly Preston, John Travolta ha hablado públicamente sobre el proceso de duelo y la manera en que recibió las muestras de apoyo.

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En una entrevista concedida a Esquire España en 2021, explicó que la cantidad de mensajes de condolencia llegó a resultarle difícil de gestionar.

John Travolta admitió que se sintió abrumado por la cantidad de mensajes que recibió tras la muerte de Kelly Preston. (WireImage)

“Lo más importante que puedes hacer para ayudar a alguien que está de luto es permitirle vivirlo y no complicarlo con tu propio dolor”, afirmó.

El actor señaló que se sintió abrumado por la tristeza de otras personas y que no sabía cómo responder a todas las muestras de solidaridad recibidas tras la pérdida.