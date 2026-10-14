Yaxel Lendeborg y los Warriors: la jugada en casa de Butler que convenció a Curry y Green de que era el elegido

Golden State eligió a Yaxel Lendeborg en la undécima posición del draft de 2025 para acompañar la etapa de Stephen Curry. (Cortesía: Golden State Warriors)

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Yaxel Lendeborg y la 11ª selección del draft de 2025 quedaron unidos por una necesidad inmediata: Golden State eligió al ala-pívot de 24 años para aportar talento joven durante los últimos años de Stephen Curry y, a la vez, prepararse para una futura reconstrucción. La franquicia lo considera un jugador capaz de comprender con rapidez una ofensiva diseñada alrededor de sus dos figuras históricas, Curry y Draymond Green, según ESPN.

La primera señal llegó antes del campamento de entrenamiento, durante una reunión de toda la plantilla en la casa de Jimmy Butler en San Diego. En un partido informal, Curry se desmarcó para colocarle una pantalla a Lendeborg cerca del codo, los dos defensores siguieron al base y el novato cortó hacia el aro para recibir un pase de Green y anotar una clavada sin oposición.

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Green y Curry celebraron la lectura con un grito que el jugador recordó como “súper ruidoso y agresivo”: “¡Eso es todo el año! ¡Todo el año!”. Para Lendeborg, se trató de aprovechar la atención que genera Curry; para los veteranos, fue una prueba de que podía detectar los patrones que sostienen el sistema ofensivo.

“Parecía que llevábamos jugando juntos mucho tiempo”, afirmó Green.

Golden State había colocado a Lendeborg y al base de Arizona Brayden Burries prácticamente al mismo nivel en su lista final del draft, detrás del grupo de prospectos más valorados. Burries, un base-escolta de 20 años con seguidores dentro de toda la organización, habría sido elegido por los Warriors si los Milwaukee Bucks no lo seleccionaban con el décimo turno.

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La decisión derivó en la llegada de un jugador de mayor edad, pero más alineado con la urgencia competitiva de la franquicia. “Es enorme. Un gigante”, dijo Butler sobre su nuevo compañero.

El jugador Yaxel Lendeborg mide 2,06 metros, pesa 109 kilos y posee una envergadura de 2,24 metros. Mandatory Credit: Justine Willard-Imagn Images

Un cuerpo preparado para competir entre veteranos

Lendeborg mide 2,06 metros (6 pies y 9 pulgadas), pesa 109 kilos (241 libras) y posee una envergadura de 2,24 metros (7 pies y 4 pulgadas). Nació en Puerto Rico, es hijo de padres dominicanos y se identifica plenamente con República Dominicana.

Su físico le permite ocupar la posición de alero o ala-pívot en un equipo que espera los regresos de Butler y Moses Moody tras extensas rehabilitaciones por lesiones graves de rodilla. Steve Kerr lo incluyó en el quinteto titular durante el campamento de entrenamiento, convencido de que puede jugar junto a Green y un pívot, o como interno en formaciones más pequeñas.

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La confianza del entrenador se había formado antes de la selección, durante una sesión de video en la que Lendeborg impresionó por su conocimiento del juego, carisma y disposición para aprender. Tras el triunfo de pretemporada del martes 6 de octubre ante Los Angeles Lakers, Kerr destacó que el novato es “increíblemente receptivo a las instrucciones”.

El jugador llegó a Golden State después de una exigente carrera hacia el título nacional con Michigan, que incluyó lesiones de ligamento colateral medial y tobillo durante el torneo de la NCAA. Aun así, participó en ocho partidos de la liga de verano y condujo a los Warriors al campeonato de Las Vegas.

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Kerr aseguró que su rol será amplio: “Va a jugar muchísimo. Francamente, se lo merece. Ya es uno de nuestros mejores jugadores”.

El entrenador Steve Kerr incluyó a Lendeborg en la alineación titular durante los entrenamientos de pretemporada. Mandatory Credit: Justine Willard-Imagn Images

La adaptación al estilo de Golden State suele ser inmediata o fallida. Andre Iguodala y Juan Toscano-Anderson lograron incorporarse a una ofensiva fluida y centrada en Curry; Kelly Oubre y James Wiseman no consiguieron hacerlo.

Lendeborg se declaró elegible para el draft de 2025 después de dos temporadas en UAB, donde promedió 17,7 puntos y 11,4 rebotes como pívot en un esquema de ritmo rápido. Mike Dunleavy, gerente general de los Warriors, y otros directivos se reunieron con él en el Combine de Chicago, pero el propio jugador recordó que su impresión inicial fue negativa.

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“Pensé: ‘¿En serio lo hice tan mal?’”, bromeó Lendeborg, quien dijo que la dirigencia lo había considerado “como un idiota”.

Su posición en ese momento era incierta, porque debía mejorar sus hábitos de trabajo y su concentración. Se retiró del draft, se transfirió a Michigan y se convirtió en una pieza dominante del equipo campeón nacional, con 15,1 puntos, 6,8 rebotes y un 51,5% de acierto en tiros de campo por encuentro.

“El aspecto más importante, sin duda, es la práctica en general. Nunca me tomé los entrenamientos en serio hasta que llegué a Michigan”, explicó.

Las lecciones defensivas en el sistema de Kerr

La evolución de Lendeborg no se limita al ataque. Kerr destacó su presencia constante en el gimnasio, mientras que sus compañeros valoraron su curiosidad y su hábito de hacer preguntas para acelerar el aprendizaje.

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Curry sostuvo que el novato no parece intimidado por la cantidad de conceptos que debe procesar: “Tiene la mente abierta. Escucha. Se nota que está concentrado mentalmente”.

Lendeborg conquistó el título de la NCAA con la Universidad de Michigan antes de ingresar a la NBA. Mandatory Credit: Justine Willard-Imagn Images

Esa personalidad convive con una actitud relajada que ya le provocó problemas durante la pretemporada. En la primera posesión de su debut, un árbitro debió pedirle que se acomodara la camiseta dentro del pantalón, y los entrenadores advirtieron que su desconcentración sin balón puede perjudicar su defensa.

“Lo que más necesita mejorar es su postura”, señaló Kerr. “Sin balón, tiende a levantarse un poco. La otra noche contra los Clippers, estaba relajado y Rui Hachimura salió de un par de bloqueos y no estaba del todo preparado”.

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El informe sobre Hachimura indicaba que debía ser alejado de la línea de tres puntos. Sin embargo, Lendeborg le concedió espacio para lanzar tiros en suspensión, lo que generó frustración en Green. El veterano volvió a insistir en la necesidad de mayor atención defensiva cuando el novato le escribió para pedirle consejos después de ese primer partido.

La situación se había repetido dos días antes, en un entrenamiento interno abierto. Lendeborg dejó libres en el perímetro a De’Anthony Melton y Gui Santos, que convirtieron triples sin oposición, mientras alguien en el gimnasio le recordó a Green: “¡Es un novato!”.

“Todos saben tirar en la NBA”, admitió Lendeborg. “Siempre he sido de los que permiten el tiro en suspensión y provocan a los rivales para que penetren a la canasta y me ataquen. Aquí no puedo hacer eso”.

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En Michigan se sentía cómodo dentro de un sistema de cambios de marca constantes. Su agilidad, fluidez e instinto para bloquear tiros le permitían defender a bases, aleros y pívots, pero el salto a la NBA exige decisiones más complejas.

Frank Vogel, entrenador asistente contratado durante el verano para conducir una defensa de los Warriors que había perdido rendimiento, explicó que los cambios de marca requieren mucho más que asumir al nuevo rival. “Se trata de defender el intercambio, de permitir bloqueos por detrás, toques de cadera y salidas de banda”, dijo a ESPN.

El cuerpo técnico ha organizado clases regulares para el novato. “En la NBA, el juego es más bien de persecución y lucha por el balón”, reconoció Lendeborg. “Nunca he jugado así, así que todavía estoy intentando adaptarme. También están las rotaciones sin balón: cuándo ayudar y cuándo no. Ese tipo de cosas me confunden un poco”.

Los Warriors evaluaron la elección de Brayden Burries antes de su selección por Milwaukee Bucks en el draft. Mandatory Credit: Ed Szczepanski-Imagn Images

Su tamaño, de todos modos, ya aparece como una ventaja. Sumó 18 rebotes en 40 minutos de pretemporada y consideró que rebotear en la NBA resulta más sencillo porque la zona está menos congestionada y los rivales parecen “perezosos”.

Vogel sostuvo que, en una liga donde muchos ataques buscan crear espacio mediante el contacto físico, Lendeborg será difícil de intimidar. A diferencia de la mayoría de los novatos, que llegan con poco peso y necesitan años de gimnasio para resistir la exigencia, el dominicano ya tiene una estructura comparable a la de OG Anunoby y Paolo Banchero.

“El cuerpo está listo”, es la conclusión dentro del equipo. El desafío pasa por entrenar su lectura de cada rival: reconocer las tendencias de Shai Gilgeous-Alexander, Damian Lillard, Chet Holmgren o Luka Doncic antes de que una finta, un tiro de tres puntos o un movimiento hacia el aro exponga una desatención.