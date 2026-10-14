Zelensky acusó a Rusia de no tener “ningún interés en la paz” en su visita a Londres

Volodímir Zelenski y Andy Burnham declararon en Londres que Rusia no muestra ningún interés en la paz tras los recientes ataques a la infraestructura energética. (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y el primer ministro británico, Andy Burnham, coincidieron este miércoles en que Rusia no muestra “ningún interés en la paz”, tras una nueva ola de ataques rusos contra la infraestructura energética y la población civil de Ucrania. La afirmación surgió durante un encuentro bilateral en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del jefe del Gobierno británico.

El encuentro se produjo en medio de una creciente tensión entre Kiev y Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la semana pasada un acuerdo con su par ruso, Vladímir Putin, para levantar las sanciones al diésel ruso.

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Zelensky recibió una guardia de honor poco habitual para un dignatario visitante, integrada por tropas de los Irish Guards ataviadas con gorros de piel de oso y chaquetas rojas. Burnham salió a recibirlo con un abrazo antes de que ambos posaran frente a la puerta de Downing Street. El mandatario ucraniano también se reunió previamente con el rey Carlos III.

“Los últimos días, las últimas horas, han sido días muy oscuros y difíciles para Ucrania”, afirmó Burnham durante el encuentro. “En estos momentos, Gran Bretaña seguirá brindándole todo el apoyo que podamos”, agregó el primer ministro, quien remarcó que el respaldo británico a Kiev “no cambiará”.

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Rusia continúa atacando la infraestructura energética ucraniana pese a la tregua anunciada por Trump, lo que llevó a ambos líderes a declarar, según un comunicado de Downing Street, que “era evidente que Rusia no tenía ningún interés por la paz”. Burnham sostuvo que, ante la nueva ofensiva, “es claro para el mundo, una vez más, quién es el agresor en este conflicto”.

El presidente ucraniano expresó que la decisión de Estados Unidos de flexibilizar sanciones a Moscú representa una traición. (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

Zelensky, por su parte, calificó al Reino Unido como “uno de los aliados más firmes” de la historia de su país y se mostró “agradecido” por el respaldo recibido, aunque advirtió que lo ocurrido en los últimos días representa una “continuación de la escalada” por parte de Rusia, en lugar de un alto el fuego.

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Tensión con Estados Unidos tras el acuerdo con Putin

Andy Burnham sostuvo ante la Cámara de los Comunes que buscará reparar puentes con la administración estadounidense para mantener el apoyo a Kiev. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)

El acercamiento entre Trump y Putin generó malestar en Kiev. El presidente ucraniano admitió en una entrevista posterior con el periodista británico Piers Morgan que se siente “traicionado” por el mandatario estadounidense tras el anuncio de un alto el fuego energético y un acuerdo sobre diésel con Rusia. “Esto no es el lado correcto de la historia”, afirmó Zelensky.

Trump no solo flexibilizó las sanciones al combustible ruso: en los últimos días también sugirió que Ucrania necesita un nuevo liderazgo y señaló que Putin desea un acuerdo de paz más que el propio Gobierno de Kiev. El giro de Washington se produjo mientras los altos precios del combustible en Estados Unidos amenazaban con opacar las elecciones legislativas de noviembre.

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Burnham evitó confrontar directamente al presidente estadounidense. Durante su intervención en la Cámara de los Comunes, antes de reunirse con Zelensky, el primer ministro explicó que, en lugar de criticar las acciones de Trump, intentaría “reparar puentes para que el apoyo regrese”. Dijo además que estaba siendo “cuidadoso” en su lenguaje tras el acuerdo sobre el diésel y que buscaba “sentar las bases” para una reconciliación.

El Gobierno británico remarcó que mantendrá la presión sobre Rusia pese al nuevo escenario diplomático. Zelensky, según consignó Downing Street, se mostró dispuesto a discutir los términos de una eventual tregua energética, una postura que Burnham calificó como un gesto de “liderazgo” del mandatario ucraniano.

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Nuevo paquete de armamento británico antes del invierno

El Gobierno británico dispuso la entrega de un paquete de misiles tierra-aire por 45 millones de libras para la defensa ucraniana antes del invierno. (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

Antes de la visita, el Gobierno británico había anunciado el envío a Kiev de misiles tierra-aire por 45 millones de libras (unos 52 millones de euros), de los cuales acelerará la entrega de una parte valuada en 10 millones de libras (11,5 millones de euros) para cubrir las necesidades más urgentes del país de cara al invierno.

Durante el encuentro, Burnham presentó a Zelensky el último paquete de misiles ligeros multipropósito británicos, que han demostrado eficacia contra los drones a reacción rusos. Ambos líderes debatieron además cómo acelerar el apoyo defensivo a Kiev mediante misiles de largo alcance antes de la temporada invernal.

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“El Reino Unido seguirá desarrollando soluciones militares innovadoras para su uso en el campo de batalla en Ucrania, incluyendo la adaptación de la capacidad británica a equipos donados por otros socios”, señaló Burnham en el comunicado posterior de Downing Street. El primer ministro agregó que pidió a sus ministros examinar otras opciones de apoyo y que su Gobierno está “analizando todas las vías posibles”.

Burnham también se comprometió a continuar sus “esfuerzos diplomáticos” para respaldar el suministro internacional de equipos de defensa a Ucrania.