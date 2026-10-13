República Dominicana supera récord en exportaciones: ¿Cuáles fueron los productos más enviados?

Las exportaciones de República Dominicana alcanzaron los 12.019 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, con un aumento interanual del 12,4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad exportadora de República Dominicana alcanzó una cifra inédita en los primeros nueve meses de 2026. Las ventas al exterior superaron los $12,000 millones, con el oro, los dispositivos médicos y el tabaco entre los productos que concentraron una parte central de los envíos.

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) informó que las exportaciones dominicanas sumaron $12,019 millones entre enero y septiembre de 2026.

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El dato, elaborado con cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas (DGA), representa un aumento interanual de 12.4%, equivalente a $1,330 millones frente al mismo período de 2025.

El resultado también estuvo impulsado por las cifras de septiembre, cuando las exportaciones llegaron a $1,458 millones. Según los registros aduaneros, se trata del valor más alto para ese mes y supone un incremento de 20.5% respecto de septiembre del año anterior, con$248.2 millones adicionales.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., vinculó el desempeño con el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, que comenzó a aplicarse en noviembre de 2020 y cuenta con la participación de cerca de 70 instituciones públicas y privadas.

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“Los resultados alcanzados durante los primeros nueve meses de 2026 reflejan el dinamismo de nuestro sector exportador y la capacidad de las empresas dominicanas para aprovechar nuevas oportunidades comerciales”, expresó Pimentel.

El funcionario añadió que la entidad trabaja para mejorar la competitividad, facilitar el acceso a mercados internacionales y acompañar a más empresas en su proceso de internacionalización.

El desempeño del sector exportador se vincula al Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, en el que participan cerca de 70 instituciones. REUTERS/Hiba Kola

El oro lideró los envíos al exterior

El oro en bruto se ubicó como el principal producto de exportación durante el período analizado. Sus ventas externas alcanzaron $2,392.5 millones, un incremento interanual de 49.8%.

En segundo lugar quedaron los instrumentos y aparatos de medicina, con exportaciones por $981.5 millones. Los cigarros puros ocuparon el tercer puesto, con $727.9 millones. Las cifras reflejan el peso de la minería, la industria de dispositivos médicos y la producción tabacalera dentro de la oferta exportable del país.

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Entre los rubros con mayores aumentos porcentuales figuraron los aparatos de ortopedia, cuyas exportaciones crecieron 653%. También se destacaron los cigarros que contienen tabaco, con una suba de 177.4%, y el tabaco total o parcialmente desvenado, que aumentó 157.7%.

Los envíos de aparatos de ortopedia anotaron el mayor aumento porcentual con una suba del 653%. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)

Estados Unidos fue el principal destino de los productos dominicanos

Estados Unidos se mantuvo como el mayor mercado para las exportaciones de República Dominicana, con $5,642.7 millones entre enero y septiembre. Canadá ocupó el segundo lugar, con $1,567.8 millones, mientras que Haití recibió productos por $1,040.5 millones.

Puerto Rico fue el cuarto destino, con $553.4 millones, seguido por India, con $433.9 millones, y Suiza, con $406.7 millones. Canadá fue el país que más incidió en el aumento de las ventas externas, con $1,161.1 millones adicionales.

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Los productos dominicanos llegaron a 168 mercados internacionales a través de 2,804 líneas de exportación durante los primeros nueve meses del año. Pimentel sostuvo que ProDominicana buscará ampliar esa presencia: “Seguiremos impulsando iniciativas que permitan a nuestras empresas identificar oportunidades comerciales, fortalecer sus capacidades exportadoras y ampliar su presencia internacional”.