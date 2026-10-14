Por qué la prohibición de alimentar palomas en las ciudades genera un riesgo que preocupa a los expertos

El equipo científico instaló sensores de peso bajo 75 nidos para medir la conducta de las aves sin generar molestias (Gentileza, estudio Cuando las cosas se ponen difíciles, la paloma se pone en marcha: las palomas salvajes mantienen los índices de asistencia al nido durante la escasez de alimentos con un cuidado biparental asimétrico, publicado en Royal Society Open Science)

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Un estudio de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) determinó que los machos de paloma incrementan su tiempo de incubación cuando hay menos alimento disponible, una compensación que permite a las hembras buscar comida y mantener casi constante la atención de los nidos en 3 ciudades con prohibiciones de alimentación.

La investigación, publicada en Royal Society Open Science, analizó 75 nidos de palomas urbanas. Parte de las aves vivía en palomares controlados, con comida disponible de forma continua, mientras que el resto anidaba libremente en edificios, incluidas iglesias y cornisas, y debía encontrar alimento fuera de sus lugares de cría.

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De acuerdo con Phys.org, para registrar la conducta de las aves sin generar grandes molestias, el equipo instaló sensores de peso debajo de los lugares de cría. Ese sistema permitió medir de manera automática tanto los periodos de incubación como los cambios físicos de los progenitores.

Las hembras reducen su permanencia en el nido al bajar sus reservas

Un estudio de la Universidad Técnica de Múnich determinó que los machos de paloma aumentan su tiempo de incubación cuando escasea el alimento (Gentileza, estudio Cuando las cosas se ponen difíciles, la paloma se pone en marcha: las palomas salvajes mantienen los índices de asistencia al nido durante la escasez de alimentos con un cuidado biparental asimétrico, publicado en Royal Society Open Science)

Las palomas distribuyen el cuidado de los huevos de manera flexible. Las hembras concentran la mayor proporción de la incubación antes de la eclosión, es decir, antes de que nazcan las crías, tanto si hay abundancia de alimento como si este recurso se reduce.

Cuando el suministro era constante, las hembras permanecían en el nido durante el 81% del tiempo, frente al 17% de los machos. Con menor disponibilidad de comida, la participación de ellas descendió al 75%, mientras que la de los machos subió al 22%.

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El relevo entre ambos progenitores evitó una caída considerable en la asistencia general al nido. De ese modo, los huevos conservaron una atención y una temperatura estables pese a las dificultades para conseguir alimento en el entorno urbano.

Los registros mostraron que los ejemplares femeninos con comida suficiente pesaban cerca de 35 gramos más, una diferencia equivalente al 10% respecto de las aves sin alimentación garantizada. Los investigadores asociaron esa variación con una mayor reserva de energía para sostener la incubación.

Los machos disponen de más tiempo para buscar alimento

Las hembras redujeron su permanencia sobre los huevos del 81% al 75% ante la menor disponibilidad de comida en la ciudad (Gentileza, estudio Cuando las cosas se ponen difíciles, la paloma se pone en marcha: las palomas salvajes mantienen los índices de asistencia al nido durante la escasez de alimentos con un cuidado biparental asimétrico, publicado en Royal Society Open Science)

No se detectaron diferencias de peso relevantes entre los machos de los 2 grupos. Según el estudio, los ejemplares que no tenían acceso directo a comida podían destinar más tiempo a buscarla, debido a que asumían menos horas de incubación que las hembras.

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La escasez provocada por las prohibiciones de alimentación afectó, por tanto, principalmente a las progenitoras. Cuando sus reservas disminuyeron, redujeron su permanencia sobre los huevos y los machos aumentaron su contribución para cubrir ese intervalo.

“Incluso en condiciones adversas, las palomas logran incubar con éxito sus huevos”, afirmó Brandon Mak, investigador asociado de la Cátedra de Ecología Terrestre de la TUM y autor principal del trabajo.

La participación de los machos en el nido ascendió al 22% para compensar la ausencia de las hembras y mantener estable la temperatura (Gentileza, estudio Cuando las cosas se ponen difíciles, la paloma se pone en marcha: las palomas salvajes mantienen los índices de asistencia al nido durante la escasez de alimentos con un cuidado biparental asimétrico, publicado en Royal Society Open Science)

El hallazgo indica que restringir la comida puede no impedir que las aves completen la incubación. Sin embargo, el estudio advierte que el problema puede trasladarse a una etapa posterior: las crías nacidas podrían no hallar alimento suficiente y morir de hambre en un número elevado.

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El estudio propone actuar antes de la eclosión

Las prohibiciones de alimentación son una medida utilizada por ciudades y municipios para intentar reducir la cantidad de ejemplares. Su aplicación parte de la idea de que las poblaciones urbanas se sostienen en gran medida con alimentos proporcionados o descartados por las personas.

Mak planteó que las intervenciones deberían enfocarse antes del nacimiento de las crías. “La sustitución periódica de los huevos por huevos artificiales es una forma más respetuosa con el bienestar animal de mantener bajo control las poblaciones de palomas”, sostuvo el investigador.

Los huevos artificiales son réplicas que sustituyen a los huevos puestos en el nido. De acuerdo con la propuesta incluida en el estudio, esta medida actuaría sobre la reproducción sin depender de una disminución de comida que afecta el estado físico de las hembras y puede repercutir en los pichones.

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Las palomas hembras con alimentación continua registraron 35 gramos más de peso que las aves sin comida garantizada (Gentileza, estudio Cuando las cosas se ponen difíciles, la paloma se pone en marcha: las palomas salvajes mantienen los índices de asistencia al nido durante la escasez de alimentos con un cuidado biparental asimétrico, publicado en Royal Society Open Science)

Wolfgang Weisser, profesor de Ecología Terrestre de la TUM, señaló que “convivir con animales urbanos requiere una comprensión más profunda de su comportamiento complejo, independientemente de lo que pensemos de ellos”.

También consideró que los cambios introducidos por las personas en el ambiente de estas aves deben contemplar medidas más eficaces y adaptadas a cada especie.

El trabajo concluyó que el cuidado biparental asimétrico —una distribución desigual de tareas entre madre y padre— permite a las palomas conservar las tasas de atención del nido durante periodos de escasez.